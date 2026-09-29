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網紅技安被求婚成功！她的男友是網紅營養師Ricky，不過男方過去曾被前女友白姐開副本，不僅要求婚後三妻四妾，還要開放式性關係，雖然男方回擊自己是被戴綠帽一方，不過當時仍掀起許多關注。白姐跟Ricky分手後，開始在社群毀滅式爆料前男友劣跡，表示男方要求兩人婚後要開放式性關係，且想要納入三妻四妾，為此Ricky承認偷吃，不過他指控是女方先戴自己綠帽。白姐表示，她聽到男方承認出軌時非常難過，不過Ricky卻告訴自己，「我有戴套不用擔心，你過一陣子就會釋懷」、「你是認真看著我說要三妻四妾，想要的開放式性關係也是非常清醒的時候說的。不僅如此，Ricky還有家暴動手過往，白姐指控自己到男方辦公室時，不僅被掐脖子狠撞，還被多次推倒，就算躲進員工休息室坐在椅子上，也被男方拖出去直到暈倒，後來警察到場後才緊急扶她起來，這些經歷已經在白姐身上留下許多大小不一的瘀青，不過雙方事後都已經刪文，讓許多網友看不懂究竟吵到哪一步。網紅技安昨日被男友Ricky求婚成功，對方不僅包下一整個電影院，還精心製作影片，不過卻被技安吐槽「看不懂」，但兩人依舊甜蜜成功，而這位Ricky就是當時被白姐爆料要求開放式性關係、三妻四妾的網紅營養師。