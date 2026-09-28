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富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢，來到台灣發展之後，在球場上的應援表演成為粉絲的關注焦點，昨（27）日李珠珢穿著水手服表演開球舞時，舞步中有著手撩裙子的動作，這一下把屁股蛋全部都給露出來，就像在刻意迎合觀眾擦邊一樣，讓許多粉絲看到影片後紛紛氣炸：「沒必要！」昨日的球場開場舞中，李珠珢穿上了水手服，緊身上衣搭配澎澎短裙、白色長襪，綁著兩顆丸子頭看起來相當清純可愛，然而跳的舞卻不像服裝一樣清純可愛。音樂前奏一下，可以看到啦啦隊女孩們一起轉身扭腰，接著李珠珢手從大腿撩上來，裙子直接被她給掀起來，裡面超短安全褲一覽無遺，但因為現場所有人裙子都沒有拉起來，甚至不是極短裙，只有李珠珢的是容易走光版本，唯獨她一個人擦邊掀起許多網友關注。屁股蛋全被放送給球迷看的影片曝光後，許多粉絲紛紛認為非常沒必要，「不太懂，跳舞就跳舞，為什麼要一直去掀裙子，其他人也沒有這樣掀唄」、「棒球比賽真的有需要靠擦邊來宣傳嗎」、「為什麼他的裙子都是特別被設計過的，偏短也比較澎」、「這麼像學生服的東西跳成這樣」、「又來性化水手服了。」