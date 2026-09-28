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教師節為什麼放假？2025年修法重回國定假日

▲2025年立法院通過《紀念日及節日實施條例》修正案，將9月28日教師節重新列為國定假日。（圖/NOWNEWS社群中心製）

教師節由來一次看！最早日期不是9/28

▲1939年（民國28年）抗戰爆發，開始推崇孔子禮教，政府決定將孔子誕辰日當作教師節；1952年（民國41年）國民政府遷台後，根據專家嚴謹考據曆法與推算，決定將孔子誕辰日轉換為國曆日期並設為教師節。（圖／臺北孔廟X咖啡廣場提供）

教師節曾只紀念不放假！2016年被刪國定假日

▲2001年實施「週休二日制度」，教師節在內的7個國定假日調整為「只紀念、不放假」，但只適用學校和公務機關，與勞工休假制度完全不同，因此出現「老師沒放假、部分勞工卻可以放假」的情況。（示意圖／翻攝自Unsplash）

今（28）日正逢一年一度的教師節，教師節最初是為了紀念至聖先師孔子誕辰所設立，由於教師節是國定假日，因此全國都會放假一天。究竟教師節為什麼放假？教師節由來是什麼？為何會訂在9月28日？一文看懂教師節由來演變與始末。教師節是國定假日，並落在每年9月28日，是至聖先師孔子的誕辰紀念日，早期為了感念教師辛勞與發揚尊師重道精神，在2016年「一例一休」上路時，教師節在內的國定假日被刪除，改為全國不放假。教師節之所以訂為9月28日，是為了紀念至聖先師「孔子」誕辰日，但最早教師節其實並不在這天，而是在6月6日！源自於1931年（民國20年）時，中國政局動盪導致教師們收入微薄，第一個教師節誕生後，獲得外界廣大迴響，但在當時不被官方承認，直到1939年（民國28年）抗戰爆發，開始推崇孔子禮教，政府決定將孔子誕辰日當作教師節，但當時將農曆8月27日直接當作國曆8月27日訂定，並因正逢中日戰爭期間，導致無法進一步確實推行。直到1952年（民國41年）國民政府遷台後，根據專家嚴謹考據曆法與推算，決定將孔子誕辰日轉換為國曆日期並設為教師節，也就是現在熟知的9月28日設為教師節，並沿用至今。教師節是中華民國的國定假日，以前每逢教師節全國都會放假，但在2001年實施「週休二日制度」後，當時政府接著，直到2025年立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》，才讓教師節正式恢復國定假日。