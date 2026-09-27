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高鐵對號座車廂站人被罵翻！眾翻規定驚：本來就合法

如果買高鐵對號座嫌旁邊站人會崩潰，別忘了在買票時早就同意《旅客運送契約》第7條第3項，「高鐵本來就在人多時合法開放對號座走道站人。」

▲高鐵在中秋連假前24日遇上大量返鄉人流，北部車站排成「貪食蛇」，甚至一度擠到對號座車廂。（示意圖／記者黃韻文攝）

高鐵4情況「對號座能站人」！乘客真正不滿關鍵是它

如因天災、事故或其他不可抗力之事由有礙運送，或大量人潮等待運送時

措施部分就有包括「開放列車玄關、對號座等空間供站立」

▲台灣高速鐵路股份有限公司旅客運送契約寫道，如遇到特殊情況將開放列車玄關、對號座等空間供站立。（圖／台灣高鐵官網）

自由座爆滿、對號座差點上不了車！高鐵3點呼籲：讓出通道

▲針對中秋連假高鐵自由座塞爆問題，官方出面呼籲，提醒等候上車的自由座旅客，優先禮讓對號座旅客先上車，避免影響他人行程。（示意圖／記者陳致宇攝）

高鐵在中秋連假期間因湧入大量返鄉人潮，造成自由座大排長龍，甚至有乘客擠進對號座車廂站立，引發民眾批評「高鐵捷運化」。，坦言「你買票時早就同意了！」高鐵在中秋連假前24日遇上大量返鄉人流，並打破營運以來紀錄，單日旅運高達34萬8千人次，但為了因應爆滿的人潮，高鐵開放自由座乘客站進對號座車廂，認為早已影響多花錢購票的乘客權益。但有網友在Threads發文，表示該名網友忍不住感嘆，如果真的不同意該條款，可以直接不買高鐵票，「最多兩小時車程而已，到底哪裡不舒服」，不過他話鋒一轉，認為「但排前幾個位置又喜歡卡在大門那邊的」，才是真的讓人無奈的旅客。《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢「台灣高速鐵路股份有限公司旅客運送契約」，在第7條第3項中就有明確寫道：「本公司依列車時刻表運轉列車，將旅客準時、安全送達車票所記載車站。，得採取下列措施，並以公告、廣播或資訊顯示方式將其事由及因應措施通報旅客」。其中，不過在網路上也有其他乘客提到，不滿的關鍵在於高鐵相關配套措施不齊全，加上認為明明已經多花錢購買對號座，卻得承受乘車空間與隱私受到擠壓問題，部分對號座乘客還因自由座旅客站滿車廂的走道與玄關，導致進出變得極為困難，甚至還有人差點上不了車，氣喊「應該停止出售自由座車票」、「完全在懲罰每個有乖乖準時訂票的北漂族，從車廂門口走到座位先被擠掉半條命」。針對連假期間自由座爆滿、對號座乘客差點上不了車問題，高鐵也出面提出3大呼籲，建議旅客利用離峰、分散搭乘，並喊話在月台上排隊等候上車的自由座旅客，應優先禮讓對號座旅客先上車，避免影響他人行程。高鐵最後亦提醒，列車到站時請保持上、下車動線暢通，站立車間通道的旅客在列車到站時，務必讓出通道，以利其他旅客可以快速下車，也讓月台等候的旅客可以快速上車。