今年中秋節連假返鄉人潮眾多，除了在連假前一天高鐵站全部擠滿人之外，中秋節當天也是從早到晚運量都是滿載的狀況。然而，不少高鐵商務艙乘客真的受不了，出面嗆聲表示：「想跟那些買自由座卻要人家體諒你也要回家的人說，真的是給我滾出商務車廂」，結果獲得廣大迴響，不少商務艙乘客都遇到過因為人潮眾多，自由座乘客滿溢到商務車廂的狀況，以北高路段來看，都已經多花將近千元的差距，卻還是不能好好休息，讓乘客實在是忍無可忍。
高鐵商務艙乘客不忍了！中秋節集體爆氣：滾出我們車廂
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「是要講幾次？我都付錢買商務艙了就是不想被打擾，在高鐵現行政策下，自由座就是不能進去站，整台高鐵12個車廂就是第6個商務車廂不能進去站是哪裡聽不懂、看不懂？想進去站就給我補票補到商務艙的價錢，不然就給我滾出去，你們說體諒要回家的人、最會講人權？那些乖乖搶票買票多付錢買商務艙的人就沒人權嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「支持，在那邊說什麼搭公共運輸要什麼品質？欸不是我都花錢升級商務艙了」、「此時此刻商務車廂就是這樣，偷坐位子還很兇，不知道在幹嘛」、「上次端午北高南下，座位後面站滿人，我氣到差點吐血」、「最近幾次連假都這樣，一堆自由座偷站商務車廂，把我當盤子嗎？」、「沒錯！我上次坐商務艙，前面站滿著人，這根本完全不合理。」
自由座乘客數量多到「難以控管秩序」！商務艙乘客多花錢受罪
然而這次會引爆商務艙乘客不滿的主要原因，就是高鐵每次在連假期間，都沒有上限的狂賣自由座車票，導致原本只有10至12節、8至12節車廂是自由座的班次，常常都會因為人潮緣故直接加開到全車自由座（除了商務車廂），但有旅客為了搶時間，就偷偷跑進商務車廂內，以為在車廂內「站著」就不會影響到別人，以前都不會有這種情況發生，但近一兩年只要遇到連假，就都會有商務車廂乘客發文抱怨同樣的事情。
《NOWNEWS》記者也實際查詢高鐵官方，自由座的票價跟商務車廂的票價，以台北到左營來看，自由座的票價為1480元，而商務車廂的價格為2500元，兩者相差整整1020元，但會花這個錢的人就是想要有最高品質的乘車環境，沒想到近幾年遇上連假，就會被自由座乘客認為：「大家連假都要回家，為什麼不能互相體諒？」多花錢還找罪受、被道德綁架，終於在這次中秋節連假讓商務車廂常客受不了集體發聲。
事實上，根據高鐵官網說明，商務車廂其實是禁止「非商務艙旅客進出或者通行」，不論持自由座車票、對號座車票或者定期票，都是「不能」在車廂間移動時穿越第6節車廂，也不能在車廂站立或停留。即便明文規定都寫在那，高鐵實質上也沒有說開放商務車廂可以站，卻還是防不了這樣事情發生，官方未來、甚至中秋收假時就要再度面臨高運量人潮，如何確保商務艙乘客的乘車品質與心理平衡，真的要好好想一想配套措施。
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出「是要講幾次？我都付錢買商務艙了就是不想被打擾，在高鐵現行政策下，自由座就是不能進去站，整台高鐵12個車廂就是第6個商務車廂不能進去站是哪裡聽不懂、看不懂？想進去站就給我補票補到商務艙的價錢，不然就給我滾出去，你們說體諒要回家的人、最會講人權？那些乖乖搶票買票多付錢買商務艙的人就沒人權嗎？」
自由座乘客數量多到「難以控管秩序」！商務艙乘客多花錢受罪
然而這次會引爆商務艙乘客不滿的主要原因，就是高鐵每次在連假期間，都沒有上限的狂賣自由座車票，導致原本只有10至12節、8至12節車廂是自由座的班次，常常都會因為人潮緣故直接加開到全車自由座（除了商務車廂），但有旅客為了搶時間，就偷偷跑進商務車廂內，以為在車廂內「站著」就不會影響到別人，以前都不會有這種情況發生，但近一兩年只要遇到連假，就都會有商務車廂乘客發文抱怨同樣的事情。
事實上，根據高鐵官網說明，商務車廂其實是禁止「非商務艙旅客進出或者通行」，不論持自由座車票、對號座車票或者定期票，都是「不能」在車廂間移動時穿越第6節車廂，也不能在車廂站立或停留。即便明文規定都寫在那，高鐵實質上也沒有說開放商務車廂可以站，卻還是防不了這樣事情發生，官方未來、甚至中秋收假時就要再度面臨高運量人潮，如何確保商務艙乘客的乘車品質與心理平衡，真的要好好想一想配套措施。