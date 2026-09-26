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高鐵商務艙乘客不忍了！中秋節集體爆氣：滾出我們車廂

我都付錢買商務艙了就是不想被打擾，在高鐵現行政策下，自由座就是不能進去站，整台高鐵12個車廂就是第6個商務車廂不能進去站是哪裡聽不懂、看不懂？

▲高鐵商務艙乘客集體大爆氣，表示已經多次連假連商務艙都站滿許多自由座乘客，嚴重影響乘車品質，多花錢卻還是得不到最高品質的服務。（圖/Threads）

自由座乘客數量多到「難以控管秩序」！商務艙乘客多花錢受罪

但有旅客為了搶時間，就偷偷跑進商務車廂內，以為在車廂內「站著」就不會影響到別人

▲高鐵近幾年連假自由座車票超賣問題嚴重，導致連商務艙不開放民眾站立也會有人偷偷跑進去，讓商務艙乘客全部氣炸。（圖／記者黃韻文攝）

以台北到左營來看，自由座的票價為1480元，而商務車廂的價格為2500元，兩者相差整整1020元

商務車廂其實是禁止「非商務艙旅客進出或者通行」，不論持自由座車票、對號座車票或者定期票，都是「不能」在車廂間移動時穿越第6節車廂，也不能在車廂站立或停留。