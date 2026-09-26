民眾買牛奶又有新選擇！全聯福利中心一款美國進口牛奶重出江湖，1892ml超大容量特價平均一瓶129元，網友驚呼「跟好市多同價」，吸引家庭採購。雖然保存期長且CP值高，但也有網友反應口感比台灣鮮奶偏淡且常缺貨。此外，超商如萊爾富推出的平價鮮奶也成為消費者補給生乳的熱門替代方案。
🟡全聯美國牛奶重出江湖！大容量划算常缺貨
知名臉書社團「我愛全聯-好物老實説」近日有網友分享，全聯一款缺貨許久的美國進口牛奶再度回歸。該款牛奶主打 1892ml 超大容量，買兩瓶享促銷優惠平均一瓶僅 129 元。不少網友大讚「很有好市多的感覺，價格幾乎一樣但不用交會員費更方便」、「終於重出江湖了」，造成許多門市被搶購一空。
🟡優缺點一次看！口感較淡但保存久引熱議
針對這款進口牛奶，網友評價呈現兩極。支持者認為其為 100% 生乳且保存期限長達 30 天，相較於價格較高的在地小農鮮奶或傳統國產鮮奶更划算；但反觀注重口感的網友則指出，該款牛奶單喝或加進紅茶時，奶香比台灣在地鮮奶偏淡。
此外，針對架上常剩一瓶難湊優惠的困境，內行網友分享可先結帳請門市訂貨；乳體敏感者則需注意該款仍含乳糖（有乳糖不耐症建議選義美無乳糖鮮奶）；網友也特別提醒，部分幾十元的平價奶款多為奶粉還原乳，購買時宜認明成分標示。
🟡超商鮮奶也有高CP值！部落客大推萊爾富75元
除了全聯進口大容量牛奶外，超商鮮奶市場同樣熱鬧。經常推薦美食的部落客「老虎狗」近日則特別推薦萊爾富推出的「牧選草鮮乳」，936ml 特價僅需 75 元。該款主打 100% 台灣生乳，採用黃金比例牧草飼養，奶香十分濃郁。老虎狗透露自己最愛買超商美式咖啡直接倒入調配成鮮奶拿鐵，成為近期超商極具競爭力的國產鮮奶平價新選擇。《NOWNEWS》記者實際試喝發現，該款鮮奶口感滑順、清爽不膩，即使平時不習慣單喝鮮奶的民眾也能輕鬆接受。
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知名臉書社團「我愛全聯-好物老實説」近日有網友分享，全聯一款缺貨許久的美國進口牛奶再度回歸。該款牛奶主打 1892ml 超大容量，買兩瓶享促銷優惠平均一瓶僅 129 元。不少網友大讚「很有好市多的感覺，價格幾乎一樣但不用交會員費更方便」、「終於重出江湖了」，造成許多門市被搶購一空。
針對這款進口牛奶，網友評價呈現兩極。支持者認為其為 100% 生乳且保存期限長達 30 天，相較於價格較高的在地小農鮮奶或傳統國產鮮奶更划算；但反觀注重口感的網友則指出，該款牛奶單喝或加進紅茶時，奶香比台灣在地鮮奶偏淡。
此外，針對架上常剩一瓶難湊優惠的困境，內行網友分享可先結帳請門市訂貨；乳體敏感者則需注意該款仍含乳糖（有乳糖不耐症建議選義美無乳糖鮮奶）；網友也特別提醒，部分幾十元的平價奶款多為奶粉還原乳，購買時宜認明成分標示。
🟡超商鮮奶也有高CP值！部落客大推萊爾富75元
除了全聯進口大容量牛奶外，超商鮮奶市場同樣熱鬧。經常推薦美食的部落客「老虎狗」近日則特別推薦萊爾富推出的「牧選草鮮乳」，936ml 特價僅需 75 元。該款主打 100% 台灣生乳，採用黃金比例牧草飼養，奶香十分濃郁。老虎狗透露自己最愛買超商美式咖啡直接倒入調配成鮮奶拿鐵，成為近期超商極具競爭力的國產鮮奶平價新選擇。《NOWNEWS》記者實際試喝發現，該款鮮奶口感滑順、清爽不膩，即使平時不習慣單喝鮮奶的民眾也能輕鬆接受。