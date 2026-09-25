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▲《蘭香如故》公開了最新追劇日曆，每天更新2集將更改為1集，並將一路播到大結局，不用再分上下兩季。（圖／翻攝自微博@電視劇蘭香如故）

陸劇《蘭香如故》由劉學義、譚松韻等人主演，劇情近日進入高潮階段，兩人大婚結為夫妻。不過由於中國廣電局規定，電視劇集數不可超過40集，不然就要分成上下2季播出。因此有47集的《蘭香如故》，從第31集開始就會變成第二季的《香氣長傳》，但劇組卻遲遲沒有公開播出時間。沒想到昨（24）日，官方微博公開最新追劇日曆，宣布從27日開始，每天改為更新一集，並將不間斷的直接一路播到大結局。《蘭香如故》的官方微博在昨日公開追劇日曆，只見上面顯示原本每天更新2集的模式，將從27日開始每天僅更新1集，但會不間斷的一路播出到大結局的第47集。等於劇迷不用再等原定第二季的《香氣長傳》，可以一口氣看完，也不用擔心會忘記前面劇情。除此之外，官方也透露在騰訊視頻平台收看的會員，會在30日停更一天，而有SVIP資格的人，則可以提前看到結局，讓觀眾都感到非常開心，但也有部分劇迷表示，每天2集就覺得夠慢了，還要改到只更新1集，不滿直呼：「讓你加更，沒讓你單更」、「劇情剛高潮就單更停更，你是愛奇藝派來的間諜吧」、「單更怎麼衝熱度啊？」、「一天一集是有什麼心事嗎？嫌觀眾太多了直說。」而目前劇情已進入高潮階段，林錦岐（劉學義 飾）不顧許蘭香（譚松韻 飾）意願的直接請旨賜婚，讓對方氣的直接在婚禮上狠甩他一巴掌，暗示雙方糾葛將持續進行，林錦岐將如何成功抱得美人歸、讓蘭香真心愛上自己，以及什麼時候會認出對方就是曾被自己退婚的未婚妻，都是接下來的追劇重點之一。