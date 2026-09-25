我是廣告 請繼續往下閱讀

高鐵中秋節返鄉潮破紀錄！南下自由座擠爆「一車塞不了10個人」

高鐵單日運量衝到34.8萬次，創下歷史新高

桃園高鐵站工作人員神操作被讚爆！雲林、彰化民眾跪謝

因為「22時15分就已經是彰化、雲林這些小站的末班車」，如果錯過就回不了家，沒想到現場的乘客也都乖乖配合，現場秩序非常良好。

而如果是到大站的台南、高雄等，則是還有一班22時35分的車可以搭乘