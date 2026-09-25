中秋節連假今（25）日開啟，昨天下班之後高鐵站就湧入大批返鄉人潮，社群上包括南港、台北、桃園、新竹北部地區高鐵站，全部擠滿人，連被譽為「自由座一定有位置坐」的南港站都排不上去，讓許多中南部乘客就這樣眼看一班一班車開走。然而桃園站的站務人員神操作卻被乘客大讚，因為時間已經太晚，要回雲林、彰化民眾已經是末班車，站務人員尋求在場乘客意見，希望大家能讓雲林、彰化民眾先行上車，要往台中、台南、高雄民眾再等下一班，沒想到乘客全部都同意，現場非常有秩序，引爆社群話題。
高鐵中秋節返鄉潮破紀錄！南下自由座擠爆「一車塞不了10個人」
根據交通部統計，中秋節連假前一天湧現爆量返鄉出遊旅客，高鐵單日運量衝到34.8萬次，創下歷史新高，北部地區包括南港、台北、桃園、新竹北部地區高鐵站全部擠滿人，不僅對號座全部賣光，自由座更是完全排不上去，除了南港站之外，其他北部站別誇張到一車進站只能上車10個人，不少乘客都表示：「從沒看過這個景象。」
桃園高鐵站工作人員神操作被讚爆！雲林、彰化民眾跪謝
然而就在大家都耐心排隊等候上車時，時間也漸漸已晚，有乘客就透露，桃園高鐵站的站務人員在22時15分班次要進站前，向現場民眾徵詢意見，希望大家可以讓雲林、彰化民眾先行上車，如果是要停大站台南、台中、高雄的民眾則等待下一班，因為「22時15分就已經是彰化、雲林這些小站的末班車」，如果錯過就回不了家，沒想到現場的乘客也都乖乖配合，現場秩序非常良好。
貼文曝光後，立刻在社群爆紅，不少乘客現身回應「我就是排這一個車廂在這一班上車的雲林人，這位站務小姐真的非常厲害，超級會指揮，而且還很幽默，建議要加薪一下」、「我就是上車的彰化人，我真的很謝謝在場其他乘客，還有這位站務小姐」、「我也是排這一個車廂的，覺得這位站務人員很會指揮，盡可能讓每班車塞更多人上去，大家也很有同理心」、「趕快去寫爆讚揚信給桃園高鐵站務員！她們今天一定累爆」、「真的超爆讚！我就是上車的雲林人，再次跪謝在場乘客跟站務姊姊，差點回不了家」。
《NOWNEWS》記者也實際查詢台灣高鐵官方時刻表，確實22時15分經過桃園站會到彰化、雲林站別的車次是最後末班車，而如果是到大站的台南、高雄等，則是還有一班22時35分的車可以搭乘，站務人員巧妙的想到該件事情並且去執行，加上台灣人同理心大爆發，才得以讓每個人都可以順利返鄉跟家人團圓過中秋，真的是非常完美的結局。
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根據交通部統計，中秋節連假前一天湧現爆量返鄉出遊旅客，高鐵單日運量衝到34.8萬次，創下歷史新高，北部地區包括南港、台北、桃園、新竹北部地區高鐵站全部擠滿人，不僅對號座全部賣光，自由座更是完全排不上去，除了南港站之外，其他北部站別誇張到一車進站只能上車10個人，不少乘客都表示：「從沒看過這個景象。」
桃園高鐵站工作人員神操作被讚爆！雲林、彰化民眾跪謝
然而就在大家都耐心排隊等候上車時，時間也漸漸已晚，有乘客就透露，桃園高鐵站的站務人員在22時15分班次要進站前，向現場民眾徵詢意見，希望大家可以讓雲林、彰化民眾先行上車，如果是要停大站台南、台中、高雄的民眾則等待下一班，因為「22時15分就已經是彰化、雲林這些小站的末班車」，如果錯過就回不了家，沒想到現場的乘客也都乖乖配合，現場秩序非常良好。
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