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中秋節臨時買戰鬥陀螺！Funbox、玩具反斗城優先找

▲中秋節想和親友一起玩戰鬥陀螺，可以選擇包含陀螺、發射器及競技場的 BX-07 入門套組。（圖／翻攝自 TAKARA TOMY 官網）

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戰鬥陀螺買不到正常價格！小心黃牛溢價

▲《戰鬥陀螺X》CX系列推出多款不同類型的陀螺，玩家購買前記得確認商品內容及是否附贈發射器。（圖／翻攝自 TAKARA TOMY 官網）

戰鬥陀螺盜版怎麼分？官方公布兩大辨識重點

▲熱門戰鬥陀螺經常出現缺貨及溢價情況，玩家購買前可先查詢官方定價，避免花冤枉錢。（圖／翻攝自 TAKARA TOMY 官網）

中秋節四天連假登場，準備與朋友、親戚家的小孩來場戰鬥陀螺對決，卻發現自己連一顆陀螺都沒有？先別急著向網路黃牛購買！目前台灣仍有多種管道可以入手《BEYBLADE X》戰鬥陀螺，包含麗嬰國際 Funbox、玩具反斗城、百貨公司玩具專櫃，以及網路購物平台。《NOWNEWS今日新聞》整理戰鬥陀螺實體、線上購買通路，想趁連假臨時採買的玩家，出門前記得先確認庫存，以免白跑一趟。想在連假當天拿到戰鬥陀螺，建議優先詢問實體玩具門市。台灣代理商麗嬰國際旗下的 Funbox，在全台多家百貨公司設有專櫃，也有獨立玩具門市，包括台北地下街、新北板橋大遠百、新店裕隆城及新竹巨城等據點，玩家可透過官方門市資訊查詢附近店家。另一個選擇是玩具反斗城，其官方購物網站也有販售戰鬥陀螺及競技場套組。若不急著當天取得，也可以透過 Funbox 官方商城、博客來等線上通路購買，部分平台還能找到不同系列及過往推出的商品。不過，網路平台顯示有商品，不代表能在中秋連假期間送達，建議想立即開戰的玩家先以實體門市為主。熱門戰鬥陀螺缺貨，已經成為玩家購買時常遇到的問題，日本 TAKARA TOMY 今年6月曾正式發布公告，坦言《BEYBLADE X》部分商品供不應求，並宣布提高產能；官方購物網站也因部分商品訂單量超出預期，自7月起針對部分商品實施抽選販售。因此，玩家購買熱門款式前，可以先查詢 Funbox 官方商品價格，再比較其他購物平台的開價。尤其是限定版、隨機強化組中的特定款式，更要注意商品是否被拆封、缺少零件，或遭賣家大幅加價。若只是想在中秋節與朋友對戰，其實可以先挑選仍有現貨的一般款式，無須急著追高熱門商品。除了黃牛溢價，便宜得不合理的戰鬥陀螺也要特別注意，日本 TAKARA TOMY 曾針對《BEYBLADE X》仿冒品發布警告，指出部分仿冒商品透過網路購物平台販售，品質與性能可能和正版商品不同，甚至存在受傷及發生事故的風險。官方公布兩大辨識重點，包括檢查商品外盒是否印有 TAKARA TOMY 品牌標誌，以及陀螺戰刃等零件上是否具有「BEYBLADE X」字樣。不過，部分特殊設計的標示較不明顯，復刻舊系列的商品也可能有所不同，因此仍應搭配外盒及商品資訊判斷。若網路賣家的商品照片模糊、無法確認來源，建議購買前先向賣家詢問。