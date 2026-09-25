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▲洛杉磯道奇已完成國聯西區5連霸，目前仍要爭取國聯前2種子與季後賽首輪輪空資格。（圖／美聯社／達志影像）

項目 聖地牙哥教士（SD） 洛杉磯道奇（LAD） 先發投手 Nick Pivetta Tyler Glasnow 投打習慣 右投（RHP） 右投（RHP） 本季戰績 3勝2敗 5勝1敗 防禦率 3.30 3.46 投球局數 30.0 67.2 三振 35 87

▲海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）本季最後一次先發登板，衛冕賽揚獎球季的成績較去年明顯下滑。（圖／美聯社／達志影像）

項目 聖路易紅雀（STL） 匹茲堡海盜（PIT） 先發投手 Kyle Leahy Paul Skenes 投打習慣 右投（RHP） 右投（RHP） 史金恩茲本季戰績 — 10勝11敗 史金恩茲防禦率 — 3.91

開打時間 客隊 主隊 先發投手對決 12:35 AM 聖路易紅雀 匹茲堡海盜 Kyle Leahy vs. Paul Skenes 02:10 AM 芝加哥白襪 堪薩斯市皇家 David Sandlin vs. Randy Dobnak 02:20 AM 邁阿密馬林魚 芝加哥小熊 Tyler Phillips vs. Matthew Boyd 02:35 AM 紐約大都會 德州遊騎兵 Zac Thornton vs. Kumar Rocker 03:10 AM 亞利桑那響尾蛇 科羅拉多落磯 Eduardo Rodriguez vs. Tanner Gordon 06:05 AM 密爾瓦基釀酒人 費城費城人 Bryse Wilson vs. Andrew Painter 06:45 AM 克里夫蘭守護者 波士頓紅襪 Daniel Espino vs. Ranger Suarez 07:05 AM 坦帕灣光芒 紐約洋基 Ian Seymour vs. Cam Schlittler 07:15 AM 辛辛那提紅人 亞特蘭大勇士 Brady Singer vs. Tyler Mahle 09:40 AM 洛杉磯天使 西雅圖水手 Grayson Rodriguez vs. Bryan Woo 09:40 AM 休士頓太空人 運動家 Peter Lambert vs. 待定 10:10 AM 聖地牙哥教士（88-70） 洛杉磯道奇（97-61） Nick Pivetta vs. Tyler Glasnow

洛杉磯道奇已提前完成國聯西區5連霸，但例行賽最後階段仍有重要任務，今（25）日將在主場迎戰聖地牙哥教士，只要贏球、或競爭國聯第2種子的勇士落敗，就能進一步鎖定季後賽首輪輪空資格。另一方面，教士目前距離確定取得國聯外卡門票只差一步，雙方系列賽最終戰仍牽動季後賽布局。海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）則將迎來本季最後一次先發，對決紅雀。至於李灝宇所屬的底特律老虎今日沒有安排比賽。以下《NOWNEWS》整理9月25日MLB完整賽程、焦點賽事及台灣區轉播資訊。道奇日前以8：2擊敗紅人，提前拿下國聯西區冠軍，完成分區5連霸，也是近14個球季第13次稱霸國西；目前戰績97勝61敗，已確定連續第14年打進季後賽。不過，道奇例行賽最後階段仍在爭取國聯前2種子。昨役以1：5不敵教士後，道奇未能提前鎖定首輪輪空資格，目前只要再拿下1勝、或勇士吞敗，即可確保國聯至少第2種子，直接晉級國聯分區系列賽。此外，大谷翔平日前正式離開傷兵名單回歸打線。大谷先前受到左膝與右手臂二頭肌等傷勢影響進入15天傷兵名單，本季打擊端累積30轟、80分打點；道奇已確認本季不會再讓他登板投球，將以打者身分調整狀態迎接季後賽。教士昨役靠馬查多（Manny Machado）開轟並貢獻3分打點，以5：1擊敗道奇，戰績來到88勝70敗，目前暫居國聯外卡第1，並把季後賽魔術數字降到「M1」，只要再取得1場勝利即可確定連續第3季晉級季後賽。小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨役則敲出3支安打，近期教士打線狀況火熱，在季末外卡競爭中搶下主動權。今日教士推出皮維塔（Nick Pivetta）先發，本季3勝2敗、防禦率3.30；道奇則由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥，戰績5勝1敗、防禦率3.46。葛拉斯諾本季受到傷勢影響僅完成12場先發，但67.2局仍送出87次三振，WHIP僅0.96。另一場值得關注的比賽，則是海盜王牌史金恩茲本季例行賽最後一次登板。這位2025年國聯賽揚獎得主，今年成績明顯不如前一季，賽前戰績10勝11敗、防禦率3.91；相較於前一季防禦率僅1.96，整體壓制力出現落差。史金恩茲近期也坦言，年初參加世界棒球經典賽（WBC）影響了原本的春訓節奏與投球機制，速球均速也由新人球季的98.8英里下降到近期約96.1英里，但他仍強調自己不後悔代表美國隊參賽。海盜目前戰績80勝78敗，已無緣季後賽，但仍有機會以5成以上勝率結束球季；紅雀則為77勝81敗。李灝宇所屬的底特律老虎今日沒有安排比賽，因此李灝宇也獲得一天休息。老虎已經確定無緣季後賽，例行賽最後階段的觀察重點，將回到李灝宇能否繼續堆高新人球季的安打、全壘打與打點數據，以及最終能將台灣球員單季紀錄推進到什麼程度。：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。