洛杉磯道奇已提前完成國聯西區5連霸，但例行賽最後階段仍有重要任務，今（25）日將在主場迎戰聖地牙哥教士，只要贏球、或競爭國聯第2種子的勇士落敗，就能進一步鎖定季後賽首輪輪空資格。另一方面，教士目前距離確定取得國聯外卡門票只差一步，雙方系列賽最終戰仍牽動季後賽布局。海盜王牌史金恩茲（Paul Skenes）則將迎來本季最後一次先發，對決紅雀。至於李灝宇所屬的底特律老虎今日沒有安排比賽。以下《NOWNEWS》整理9月25日MLB完整賽程、焦點賽事及台灣區轉播資訊。
道奇已封王仍有任務 再1勝有望鎖定國聯第2種子
道奇日前以8：2擊敗紅人，提前拿下國聯西區冠軍，完成分區5連霸，也是近14個球季第13次稱霸國西；目前戰績97勝61敗，已確定連續第14年打進季後賽。
不過，道奇例行賽最後階段仍在爭取國聯前2種子。昨役以1：5不敵教士後，道奇未能提前鎖定首輪輪空資格，目前只要再拿下1勝、或勇士吞敗，即可確保國聯至少第2種子，直接晉級國聯分區系列賽。
此外，大谷翔平日前正式離開傷兵名單回歸打線。大谷先前受到左膝與右手臂二頭肌等傷勢影響進入15天傷兵名單，本季打擊端累積30轟、80分打點；道奇已確認本季不會再讓他登板投球，將以打者身分調整狀態迎接季後賽。
教士季後賽魔術數字剩1 馬查多、塔提斯帶隊衝外卡
教士昨役靠馬查多（Manny Machado）開轟並貢獻3分打點，以5：1擊敗道奇，戰績來到88勝70敗，目前暫居國聯外卡第1，並把季後賽魔術數字降到「M1」，只要再取得1場勝利即可確定連續第3季晉級季後賽。
小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨役則敲出3支安打，近期教士打線狀況火熱，在季末外卡競爭中搶下主動權。
今日教士推出皮維塔（Nick Pivetta）先發，本季3勝2敗、防禦率3.30；道奇則由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥，戰績5勝1敗、防禦率3.46。葛拉斯諾本季受到傷勢影響僅完成12場先發，但67.2局仍送出87次三振，WHIP僅0.96。
教士、道奇先發投手對決
史金恩茲本季最終戰 衛冕賽揚獎後數據明顯下滑
另一場值得關注的比賽，則是海盜王牌史金恩茲本季例行賽最後一次登板。這位2025年國聯賽揚獎得主，今年成績明顯不如前一季，賽前戰績10勝11敗、防禦率3.91；相較於前一季防禦率僅1.96，整體壓制力出現落差。
史金恩茲近期也坦言，年初參加世界棒球經典賽（WBC）影響了原本的春訓節奏與投球機制，速球均速也由新人球季的98.8英里下降到近期約96.1英里，但他仍強調自己不後悔代表美國隊參賽。
海盜目前戰績80勝78敗，已無緣季後賽，但仍有機會以5成以上勝率結束球季；紅雀則為77勝81敗。
紅雀、海盜先發投手對決
李灝宇今日休兵 老虎沒有安排賽事
李灝宇所屬的底特律老虎今日沒有安排比賽，因此李灝宇也獲得一天休息。老虎已經確定無緣季後賽，例行賽最後階段的觀察重點，將回到李灝宇能否繼續堆高新人球季的安打、全壘打與打點數據，以及最終能將台灣球員單季紀錄推進到什麼程度。
9月25日 MLB完整賽程表（台灣時間）
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📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
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道奇日前以8：2擊敗紅人，提前拿下國聯西區冠軍，完成分區5連霸，也是近14個球季第13次稱霸國西；目前戰績97勝61敗，已確定連續第14年打進季後賽。
不過，道奇例行賽最後階段仍在爭取國聯前2種子。昨役以1：5不敵教士後，道奇未能提前鎖定首輪輪空資格，目前只要再拿下1勝、或勇士吞敗，即可確保國聯至少第2種子，直接晉級國聯分區系列賽。
此外，大谷翔平日前正式離開傷兵名單回歸打線。大谷先前受到左膝與右手臂二頭肌等傷勢影響進入15天傷兵名單，本季打擊端累積30轟、80分打點；道奇已確認本季不會再讓他登板投球，將以打者身分調整狀態迎接季後賽。
教士昨役靠馬查多（Manny Machado）開轟並貢獻3分打點，以5：1擊敗道奇，戰績來到88勝70敗，目前暫居國聯外卡第1，並把季後賽魔術數字降到「M1」，只要再取得1場勝利即可確定連續第3季晉級季後賽。
小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）昨役則敲出3支安打，近期教士打線狀況火熱，在季末外卡競爭中搶下主動權。
今日教士推出皮維塔（Nick Pivetta）先發，本季3勝2敗、防禦率3.30；道奇則由葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥，戰績5勝1敗、防禦率3.46。葛拉斯諾本季受到傷勢影響僅完成12場先發，但67.2局仍送出87次三振，WHIP僅0.96。
教士、道奇先發投手對決
|項目
|聖地牙哥教士（SD）
|洛杉磯道奇（LAD）
|先發投手
|Nick Pivetta
|Tyler Glasnow
|投打習慣
|右投（RHP）
|右投（RHP）
|本季戰績
|3勝2敗
|5勝1敗
|防禦率
|3.30
|3.46
|投球局數
|30.0
|67.2
|三振
|35
|87
另一場值得關注的比賽，則是海盜王牌史金恩茲本季例行賽最後一次登板。這位2025年國聯賽揚獎得主，今年成績明顯不如前一季，賽前戰績10勝11敗、防禦率3.91；相較於前一季防禦率僅1.96，整體壓制力出現落差。
史金恩茲近期也坦言，年初參加世界棒球經典賽（WBC）影響了原本的春訓節奏與投球機制，速球均速也由新人球季的98.8英里下降到近期約96.1英里，但他仍強調自己不後悔代表美國隊參賽。
海盜目前戰績80勝78敗，已無緣季後賽，但仍有機會以5成以上勝率結束球季；紅雀則為77勝81敗。
|項目
|聖路易紅雀（STL）
|匹茲堡海盜（PIT）
|先發投手
|Kyle Leahy
|Paul Skenes
|投打習慣
|右投（RHP）
|右投（RHP）
|史金恩茲本季戰績
|—
|10勝11敗
|史金恩茲防禦率
|—
|3.91
李灝宇所屬的底特律老虎今日沒有安排比賽，因此李灝宇也獲得一天休息。老虎已經確定無緣季後賽，例行賽最後階段的觀察重點，將回到李灝宇能否繼續堆高新人球季的安打、全壘打與打點數據，以及最終能將台灣球員單季紀錄推進到什麼程度。
9月25日 MLB完整賽程表（台灣時間）
|開打時間
|客隊
|主隊
|先發投手對決
|12:35 AM
|聖路易紅雀
|匹茲堡海盜
|Kyle Leahy vs. Paul Skenes
|02:10 AM
|芝加哥白襪
|堪薩斯市皇家
|David Sandlin vs. Randy Dobnak
|02:20 AM
|邁阿密馬林魚
|芝加哥小熊
|Tyler Phillips vs. Matthew Boyd
|02:35 AM
|紐約大都會
|德州遊騎兵
|Zac Thornton vs. Kumar Rocker
|03:10 AM
|亞利桑那響尾蛇
|科羅拉多落磯
|Eduardo Rodriguez vs. Tanner Gordon
|06:05 AM
|密爾瓦基釀酒人
|費城費城人
|Bryse Wilson vs. Andrew Painter
|06:45 AM
|克里夫蘭守護者
|波士頓紅襪
|Daniel Espino vs. Ranger Suarez
|07:05 AM
|坦帕灣光芒
|紐約洋基
|Ian Seymour vs. Cam Schlittler
|07:15 AM
|辛辛那提紅人
|亞特蘭大勇士
|Brady Singer vs. Tyler Mahle
|09:40 AM
|洛杉磯天使
|西雅圖水手
|Grayson Rodriguez vs. Bryan Woo
|09:40 AM
|休士頓太空人
|運動家
|Peter Lambert vs. 待定
|10:10 AM
|聖地牙哥教士（88-70）
|洛杉磯道奇（97-61）
|Nick Pivetta vs. Tyler Glasnow
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。