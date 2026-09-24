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▲全家「5日5好康」是9月25日至9月29日。（圖／業者提供）

讓木瓜果香交織濃郁奶香，口感香甜滑順、尾韻清爽， 為記憶中的經典木瓜牛奶滋味增添新亮點。



▲中秋連假期間，全家霜淇淋第二支0元。（圖／全家提供） 🟡中秋節美廉社28款划算好物！雞腿排骨最低50元



中秋節連假即日起至9月28日優惠接續登場，美廉社除了推出5款「巷口4天限定」優惠，更加碼推出23款「中秋精選商品」限時促銷。



◾心樸去骨雞腿排200g，2件99元，平均一件49.5元

◾3D冷凍台灣綠櫛瓜片200g：3件209元（平均一件69.7元）

◾亞細亞田園冷凍孢子甘藍500g：1件95元

◾純白棉花糖110g：3件135元（平均一件45元）

◾真好家山葵椒鹽45g：1件49元

◾日本大昌日式燒肉醬575g：2件238元（平均一件119元）

◾心樸（香蔥/紫菜）蘇打餅140g：2件52元（平均一件26元）

◾心樸格子脆鹽之花風味60g：2件58元（平均一件29元）

◾VV日式無糖烏龍茶/無糖綠茶/英式紅茶1480ml：3件88元（平均一件29.3元）

◾黑松沙士/可口可樂 2L：3件105元（平均一件35元）

◾心樸廚房紙巾60張*6捲：2件136元（平均一件68元）

◾Simple Life三層抽取式衛生紙120抽*6入：1件88元

◾Simple Life食品用PE保鮮膜60M：2件99元（平均一件49.5元）

◾Simple Life洗碗精1000ml：1件41元

◾卡瑞米瓦斯罐220g*3入：1件99元



▲中秋連假來啦！美廉社APP隨買隨取28款中秋划算好物。（圖／美廉社提供）



中秋節超商買一送一！連假期間全家9月25日起至9月29日前，門市霜淇淋買一送一，原價49元、特價25元，消暑要喝鹿兒島焙茶牛奶，廚房紙巾整串200元、特價65元記得要搶；美廉社推出5款「巷口4天限定」優惠，心樸去骨雞腿排2件99元，平均一件50元，亞細亞田園冷凍孢子甘藍一件95元、純白棉花糖3件135元。中秋節連假五六日一二優惠出爐，其中百事可樂、百吉巧克力脆皮大雪糕、鹿兒島焙茶牛奶買一送一，農心安城湯麵、天然鹼性水2.5L、超級曠世奇派蘭姆葡萄雪糕買一送一。其中必搶「Fami Collection 捲筒式廚房紙巾」原價200元、特價65元，下殺3.2折。同時間，門市自9月25日起至9月28日，門市購買霜淇淋不限口味第二支0元，兩支霜淇淋只要49元。全家本月口味為秋季限定低脂「木瓜牛奶霜淇淋」，其嚴選台灣木瓜果汁，