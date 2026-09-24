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▲戴國榮也點名，三三會理事長林伯豐先前提出今年調整3%才合理，認為扣掉CPI後，勞資共享的經濟成長果實不到1／10，認為根本不合理，「我們絕對不能接受最低工資的調幅3%！」（圖／記者鍾泓良攝影）

林伯豐喊調3% 戴國榮：絕對不能接受

最低工資審議會今（24）日召開，決定明年最低工資調幅。現行最低工資為月薪29500元、時薪196元，勞方代表全國產業總工會理事長戴國榮表示，最低工資是照顧邊際勞工基本生存權的安全網，認為在現有的物價及經濟成長率，這次會議調幅應該達到7.77%，讓月薪達到3萬1792元、時薪達到211。《最低工資法》上路兩年，本次針對月薪29500元、時薪196元是否達成「連11漲」，明年元旦再調整進行討論。因為距離3萬元大關僅一步之遙，因此無論總統賴清德、行政院長卓榮泰，及勞動部長洪申翰都預告可以達到3萬。因此，本次會議重點不在是否超過3萬元，而是實際調幅有多大。戴國榮今日上午與全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、台北市產業總工會理事長邱奕淦在審議會前到勞動部前表達看法。戴國榮表示，《最低工資法》第9條規定，最低工資調漲應足額反映消費者物價指數（CPI），並且參照經濟成長率、各行業勞工薪資等十項指標。他說，主計總處預估今年CPI年增率估計是2.07%、央行也上看2.03%。而在經濟成長率方面，無論是央行或是主計總處都超過11%，若考量到CPI，以及GDP經濟成長果實，認為這次最低薪資應調漲7.77%，月薪達到31792元、時薪達到211元。戴國榮也點名，三三會理事長林伯豐先前提出今年調整3%才合理，認為扣掉CPI後，勞資共享的經濟成長果實不到1／10，認為根本不合理，「我們絕對不能接受最低工資的調幅3%！」他表示，現在住宿餐飲業、運輸倉儲業、藝術娛樂休閒業，薪資中位數及每人每月經常性薪資都低於CPI年增率，也就是說這些行業的勞工即使在最低工資調漲之後，他們的實質購買力還是下降的。再加上，家庭收支狀況的部分，最低20%的家庭年消費支出41.45萬，僅佔全體家戶年消費支出92萬的45.08%，不到1／2。而在民生物資價格，如雞蛋、雞肉都有超過15%，認為勞方在經濟成長率的部分可以分享到1／2，總結當台灣享有AI紅利，那麼就應該也要落實在照顧邊際勞工及家庭的基本生活所需，來維持勞工的實質購買力。