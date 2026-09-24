本屆亞運中華隊到底有多可惜？攤開24日開打前獎牌榜，中華隊10面銅牌只輸給前3名的中國、日本與韓國，更是除中日韓外，唯一銅牌數超過雙位數的國家，總獎牌數14面也高居第6，卻因獎牌榜優先計算金牌緣故，形成坐擁14面獎牌、排名卻僅第16的超弔詭局面。

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中華隊當日竟收5銅 排名被擠到第16

可惜官方獎牌榜優先計算金牌，接續才是銀牌和銅牌，中華隊至今僅3銀進帳，排名從第2天的第7，一路被擠到第16，排名甚至比僅4面獎牌進帳、卻有2金在手的卡達、塔吉克還低。

甘家葳、空手道都提前淘汰 僅在女團型收下一面銅牌

主因與許多指標項目都差一步，包含首日登場的「獎牌庫」軟網，男女團都進軍金牌戰，卻都不敵地主日本，雖隔日混雙帶回1金，但昨日3人進軍單打8強，最終僅進帳1面銅牌

楊勇緯、郭婞淳、林郁婷都還沒登場 中華隊仍有望上演逆襲

中華隊有不少強勢項目被排在後半段賽程，也是至今金牌較少原因

已經免寫史上最少面金牌紀錄，中華隊曾在1990年北京亞運，寫下0金10銀21銅紀錄，是歷屆唯一一次金牌沒有開張的紀錄。

▲空手道名將辜翠萍首輪意外落馬，在其輝煌生涯中留下一抹遺憾。（圖／特派記者朱永強攝）

▲空手道女團型4強意外在評分上輸給越南，最終無緣金牌戰，賽後3人都哭了。（圖／特派記者朱永強攝）

▲舉重名將方菀靈抓舉時手部意外受傷，最終與獎牌無緣。（圖／特派記者朱永強攝）

▲名古屋亞運中華隊21日收穫1金1銀1銅，尤其是軟網混雙余凱文、黃詩媛連退日本強敵，為中華隊收下本屆至今首面金牌。（圖／名古屋亞運提供）

2026年名古屋亞運前4天賽程結束，中華隊昨日再進帳5面銅牌，連同22日單日3銅牌，等於2天收穫多達8面獎牌，結果都是銅牌，中華隊昨日軟網男女單、競技體操團體賽、射擊、桌球男團與散打等重點項目，全部挺進最終4強或是決賽，結果最終都收下銅牌，無法站上最高舞台，原本被評估坐3望2的「舉重精靈」方菀靈，更因意外手傷影響表現，最終僅以第4坐收，賽後受訪哭成淚人兒。中華隊前4天賽程結束，總獎牌數來到1金3銀10銅，總獎牌數14面可以排在第6，中華隊上屆杭州亞運豪奪19金20銀28銅，可以排進前6，總獎牌數67面也能排在第7，但這屆金牌進度稍慢，，整體表現相對可惜。另包含上屆銀牌、男子拳擊70公斤級的甘家葳，首戰就爆冷輸球遭到淘汰，空手道方面，男女子型項目、名將辜翠萍原本都被認為有奪金實力，可惜因為各種因素，最終都與金牌戰無緣。此外，，包含過去總是為中華隊打頭陣的「柔道男神」楊勇緯，本屆要到10月初才會比，舉重女子61公斤級的郭婞淳也要到明天才登場，女子拳擊三巨頭林郁婷、黃筱雯與陳念琴，預賽明天開始陸續開打，但決賽也要一路等到10月初，最後，隊史在亞運曾奪3金8銀8銅的射箭代表隊，也被安排在26日後才會展開預賽。以賽程而言，中華隊後續確實仍有不小機會上演逆襲，但前4天許多項目都只差一步之遙，或是提前在4強遭遇金牌大魔王，2日內合計拿到8面銅牌，以戰局來看確實都相對可惜。但至少，中華隊靠著軟網項目奪金，