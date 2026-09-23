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◼︎台北市9月24日停水範圍

▲台北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市9月24日停水範圍

▲新北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市9月24日停水範圍

▲桃園市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台中市9月24日停水範圍

▲台中市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市9月24日停水範圍

▲台南市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市9月24日停水範圍

▲高雄市9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣9月24日停水範圍

▲雲林縣9月24日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水！據台灣自來水公司最新公告，9月24日（週四）在共7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、污水管工程等，最長停水時間長達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市9月24日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：9月24日10時至16時(共6小時)📍停水地區中山區：南京東路1段13巷、南京東路1段13巷7弄、中山北路2段11巷、中山北路2段27巷(直接用水戶:停水20戶)🕦影響時間：9月24日10時至16時(共6小時)📍停水地區萬華區：和平西路3段59巷(直接用水戶:停水23戶)🕦影響時間：9月24日11時至15時(共4小時)📍停水地區萬華區：242巷5號及67號-117號、和平西路3段309巷1號-13號(直接用水戶:停水84戶)🕦影響時間：9月24日11時至15時(共4小時)📍停水地區北投區：行義路31巷巷口至1號前(直接用水戶:停水10戶)🕦影響時間：9月24日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區士林區：大東路170號、84巷19號、文林路251號至440號、255巷、404巷、福德路8號及貼單用戶(直接用水戶:停水79戶)🕦影響時間：9月24日10時至15時(共5小時)停水原因： 配水管、給水管更新📍停水地區中和區：立德街98巷與立業路107號至75號；立業路83巷(直接用水戶:停水53戶)🕦影響時間：9月24日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：光興街86號至223號、大同南路65號至73號、中正南路72巷1號至7號、中正南路80巷6號至14號 (直接用水戶:停水68戶)🕦影響時間：9月24日11時30分至15時30分(共4小時)📍停水地區三重區：福隆路1號至121號(單號側)(直接用水戶:停水15戶)🕦影響時間：9月24日11時至15時(共4小時)📍停水地區三重區：大同南路117巷20弄1號至3號、127號至127之3號、129巷1號至38號（含巷內14弄、15弄)、131號，仁化街156號、158巷1號至16號、178巷1號及2號(直接用水戶:停水50戶)🕦影響時間：9月24日10時至17時(共7小時)停水原因： 汰換管線工程📍停水地區樹林區：保安街二段333巷、保安街二段335號。🕦影響時間：9月24日10時至20時(共10小時)停水原因： 汙水改管事宜📍停水地區龜山區：楓樹一街、楓樹七街、楓樹三街、楓樹二街、楓樹五街、楓樹六街、楓樹路、豐榮街。🕦影響時間：9月24日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因： 汰換管線工程📍停水地區西屯區：天保街、朝馬路、玉成路、福安九街、福安十一街、福安十街。🕦影響時間：9月24日08時30分至17時(共8小時半)停水原因： 汰換管線工程📍停水地區南屯區：文心南三路、文心南五路一段、萬和路一段及附近巷弄。🕦影響時間：9月24日08時30分至17時30分(共9小時)停水原因： 汰換管線工程📍停水地區西屯區：何厝東一街、四川路、大有二街、忠義街、漢口路一段。🕦影響時間：9月24日09時至17時(共8小時)停水原因： 污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：永大五路1號至175號(單數側) 、永大三路5號至59號、永大二路1號至91號、永大二路108巷、永大一路2號至62號(雙數側)、永興路52號至62號(雙數側)、永信路52號至66號、永忠路50號至153號、永福街85號至127號(含巷弄)、永福街71巷、永大路2段665號至731號(單數側/含巷弄)。🕦影響時間：9月24日08時至17時(共9小時)停水原因： 管線汰換工程斷管連絡。📍停水地區新營區：東泰八街及鄰近巷道。🕦影響時間：9月24日10時至15時30分(共5小時半)停水原因： 計量管網委外建置及漏水調查。📍停水地區苓雅區：武慶二路、武營路、輜汽北一路、輜汽路。鳳山區/崗山北街、新富路、新甲路、武慶二路、武林路、武營路、武義街、漢慶街、瑞福路、瑞華街、輜汽北一路、輜汽北二路、輜汽南路、輜汽路。🕦影響時間：9月24日0時至05時(共5小時)停水原因： 棒球小區夜間漏水測試。📍停水地區斗六市：斗六一路、斗六三路、斗六二路、斗六五路、斗六六路、明德北路二段、棒球一街、棒球七街、棒球三街、棒球九街、棒球二街、棒球五街、棒球八街、棒球六街、棒球十一街、棒球十七街、棒球十三街、棒球十二街、棒球十五街、棒球十八街、棒球十六街、棒球十街、萬年路、鎮北路、長春路、長沙街。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。