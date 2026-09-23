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▲李沛綾前夫熱愛投資讓她受不了。（圖／翻攝自YouTube@我愛小明星大跟班）

李沛綾21日赴警局控訴遭前夫施暴，未料做筆錄時情緒太激動過度換氣，警方趕緊叫救護車將她送醫，昨深夜身體狀況好轉，忍著耳朵疼痛和暈眩，獨自開車回台北。李沛綾感嘆這段關係竟走到報案地步，只因聚餐後她問戴勝利怎麼沒跟同學打招呼，就遭對方痛毆，難以想像戴勝利不久前還提出復合，如今卻對簿公堂，讓她身心受創。根據《鏡週刊》報導，李沛綾解釋做筆錄時因身體不適，加上情緒湧上過於激動，才會出現換氣困難的症狀，經過治療後已經好轉許多，當晚就留宿在親友家休息，而根據李沛綾的驗傷單紀錄，她的左肩、左臉挫傷瘀青，左上臂、手腕、左膝也都有挫傷瘀青，左耳更嚴重到內出血。李沛綾坦言，現在耳朵仍處在發炎腫脹的狀態，頭部也有暈眩感，因此昨晚才無法開車回台北，今天狀況好轉才獨自駕車回北部。李沛綾無奈透露，前夫日前還提出復合，希望能重修舊好，攜手共度下半輩子，她想著人生無常，若能有機會和好也不錯，還拿一大筆錢給前夫週轉，沒想到卻走到這一步。至於報案進度，李沛綾表示警方已經受領，正在申請保護令，事發源自於她和EMBA同學聚餐後，詢問前夫怎麼沒下車跟同學打招呼，兩人就吵起來，前夫忍不住賞她巴掌，家人還在後座目睹一切。李沛綾2005年嫁給戴勝利，2023年離婚，李沛綾多次在節目上分享經營婚姻的不易，當初戴勝利承諾一個月給她50萬，要她別拍戲了，沒想到婚後瘋狂投資，賠了很多錢。李沛綾為了留住丈夫，做試管再添一女，沒想到孩子才剛生，戴勝利就又買了4間民宿，最讓她心灰意冷的是，離婚後戴勝利幫她跟家人租了20幾坪大的房子，她想著沒關係，對方已經負債，不要求生活費、贍養費，沒想到戴勝利轉身又把錢投在一間8千萬的店面。