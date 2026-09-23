底特律老虎隊今（23）日繼續在主場迎戰華盛頓國民，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）目前本季已累積83支安打、10轟、46分打點，打擊率2成68。老虎例行賽剩最後5場，安打數還是有望刷新大谷翔平的神紀錄。今日MLB安排多達16場比賽，除了老虎對國民之外，道奇也將同區勁敵教士。以下《NOWNEWS》整理9月23日MLB完整賽程、焦點賽事與台灣區轉播資訊。

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李灝宇本季成績（截至9月22日）

數據項目 李灝宇（2026賽季）
出賽場次 109場
安打數 83支
打擊率 2成68
全壘打 10轟
打點 46分
得分 39分
二壘安打 18支
三壘安打 2支
李灝宇上一戰狀況如何？

李灝宇先發第2棒、鎮守三壘，全場5打數狂敲3支安打，包括單場雙長打（2支二壘安打），貢獻1分打點並跑回1分，率領老虎隊以9：2大勝國民。李灝宇不僅個人本季安打數推升至83支，更一舉超越韓籍內野手裴智桓，獨居大聯盟23歲以下亞洲打者單季安打數歷史第2名，距離榜首大谷翔平僅差10支安打。 

這場「猛打賞」是李灝宇進入9月份以來的第3度單場至少3安表現，近4戰更是狂攬9支安打，季末手感熱到發燙。李灝宇本季已累積83安、10轟與46分打點，除了持續刷新台灣旅美打者在大聯盟的各項單季紀錄外，在亞洲棒球歷史上也躍升至新高度。

在敲出第83安後，李灝宇正式甩開海盜隊裴智桓，獨居大聯盟歷史23歲以下亞洲打者單季安打數第2名。目前排在他身前唯一的目標，正是大谷翔平於2018年菜鳥年創下的93安紀錄。

老虎隊在打完今日比賽後，2026年例行賽僅剩最後5場賽事。李灝宇若想在球季結束前追平大谷翔平的93安紀錄，最後5戰必須補上 10 支安打，平均每場需進帳2支安打。

焦點賽事先發投手對決

1.老虎VS國民

球隊 投手姓名 投打/背號 勝-敗 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 安打 (H) 三振 (SO) 保送 (BB) 全壘打 (HR)
華盛頓國民 Jackson Kent 左投／#25 1-4 6.40 1.76 32.1 34 27 23 2
底特律老虎 Drew Anderson 右投／#38 5-6 3.62 1.29 102.0 89 109 43 14
2.道奇VS教士

球隊 投手姓名 投打/背號 勝-敗 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 安打 (H) 三振 (SO) 保送 (BB) 全壘打 (HR)
聖地牙哥教士 Michael King 右投／#34 12-9 3.03 1.16 181.0 142 154 46 20
洛杉磯道奇 山本由伸 右投／#18 14-8 2.51 0.87 179.0 114 178 41 19
9月23日大聯盟完整賽程表

比賽時間 (台灣時間) 客隊 (Away) 主隊 (Home) 備註
01:05 光芒 (Rays) 洋基 (Yankees) 雙重賽 G1 (5/23補賽)
06:35 藍鳥 (Blue Jays) 金鶯 (Orioles)  
06:40 釀酒人 (Brewers) 費城人 (Phillies)  
06:40 紅雀 (Cardinals) 海盜 (Pirates)  
06:40 國民 (Nationals) 老虎 (Tigers)  
06:45 守護者 (Guardians) 紅襪 (Red Sox)  
07:05 光芒 (Rays) 洋基 (Yankees) 雙重賽 G2
07:15 紅人 (Reds) 勇士 (Braves)  
07:40 白襪 (White Sox) 皇家 (Royals)  
07:40 馬林魚 (Marlins) 小熊 (Cubs)  
08:05 大都會 (Mets) 遊騎兵 (Rangers)  
08:40 響尾蛇 (Diamondbacks) 洛磯 (Rockies)  
09:40 天使 (Angels) 運動家 (Athletics)  
09:40 太空人 (Astros) 水手 (Mariners)  
09:45 雙城 (Twins) 巨人 (Giants)  
10:10 教士 (Padres) 道奇 (Dodgers)  
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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯，在工讀期間累積許多編輯經驗，也為日後的記者撰稿工作奠下...