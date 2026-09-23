底特律老虎隊今（23）日繼續在主場迎戰華盛頓國民，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）目前本季已累積83支安打、10轟、46分打點，打擊率2成68。老虎例行賽剩最後5場，安打數還是有望刷新大谷翔平的神紀錄。今日MLB安排多達16場比賽，除了老虎對國民之外，道奇也將同區勁敵教士。以下《NOWNEWS》整理9月23日MLB完整賽程、焦點賽事與台灣區轉播資訊。
李灝宇本季成績（截至9月22日）
李灝宇上一戰狀況如何？
李灝宇先發第2棒、鎮守三壘，全場5打數狂敲3支安打，包括單場雙長打（2支二壘安打），貢獻1分打點並跑回1分，率領老虎隊以9：2大勝國民。李灝宇不僅個人本季安打數推升至83支，更一舉超越韓籍內野手裴智桓，獨居大聯盟23歲以下亞洲打者單季安打數歷史第2名，距離榜首大谷翔平僅差10支安打。
這場「猛打賞」是李灝宇進入9月份以來的第3度單場至少3安表現，近4戰更是狂攬9支安打，季末手感熱到發燙。李灝宇本季已累積83安、10轟與46分打點，除了持續刷新台灣旅美打者在大聯盟的各項單季紀錄外，在亞洲棒球歷史上也躍升至新高度。
在敲出第83安後，李灝宇正式甩開海盜隊裴智桓，獨居大聯盟歷史23歲以下亞洲打者單季安打數第2名。目前排在他身前唯一的目標，正是大谷翔平於2018年菜鳥年創下的93安紀錄。
老虎隊在打完今日比賽後，2026年例行賽僅剩最後5場賽事。李灝宇若想在球季結束前追平大谷翔平的93安紀錄，最後5戰必須補上 10 支安打，平均每場需進帳2支安打。
焦點賽事先發投手對決
1.老虎VS國民
2.道奇VS教士
9月23日大聯盟完整賽程表
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|數據項目
|李灝宇（2026賽季）
|出賽場次
|109場
|安打數
|83支
|打擊率
|2成68
|全壘打
|10轟
|打點
|46分
|得分
|39分
|二壘安打
|18支
|三壘安打
|2支
李灝宇先發第2棒、鎮守三壘，全場5打數狂敲3支安打，包括單場雙長打（2支二壘安打），貢獻1分打點並跑回1分，率領老虎隊以9：2大勝國民。李灝宇不僅個人本季安打數推升至83支，更一舉超越韓籍內野手裴智桓，獨居大聯盟23歲以下亞洲打者單季安打數歷史第2名，距離榜首大谷翔平僅差10支安打。
這場「猛打賞」是李灝宇進入9月份以來的第3度單場至少3安表現，近4戰更是狂攬9支安打，季末手感熱到發燙。李灝宇本季已累積83安、10轟與46分打點，除了持續刷新台灣旅美打者在大聯盟的各項單季紀錄外，在亞洲棒球歷史上也躍升至新高度。
在敲出第83安後，李灝宇正式甩開海盜隊裴智桓，獨居大聯盟歷史23歲以下亞洲打者單季安打數第2名。目前排在他身前唯一的目標，正是大谷翔平於2018年菜鳥年創下的93安紀錄。
老虎隊在打完今日比賽後，2026年例行賽僅剩最後5場賽事。李灝宇若想在球季結束前追平大谷翔平的93安紀錄，最後5戰必須補上 10 支安打，平均每場需進帳2支安打。
焦點賽事先發投手對決
1.老虎VS國民
|球隊
|投手姓名
|投打/背號
|勝-敗
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|投球局數 (IP)
|安打 (H)
|三振 (SO)
|保送 (BB)
|全壘打 (HR)
|華盛頓國民
|Jackson Kent
|左投／#25
|1-4
|6.40
|1.76
|32.1
|34
|27
|23
|2
|底特律老虎
|Drew Anderson
|右投／#38
|5-6
|3.62
|1.29
|102.0
|89
|109
|43
|14
|球隊
|投手姓名
|投打/背號
|勝-敗
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|投球局數 (IP)
|安打 (H)
|三振 (SO)
|保送 (BB)
|全壘打 (HR)
|聖地牙哥教士
|Michael King
|右投／#34
|12-9
|3.03
|1.16
|181.0
|142
|154
|46
|20
|洛杉磯道奇
|山本由伸
|右投／#18
|14-8
|2.51
|0.87
|179.0
|114
|178
|41
|19
|比賽時間 (台灣時間)
|客隊 (Away)
|主隊 (Home)
|備註
|01:05
|光芒 (Rays)
|洋基 (Yankees)
|雙重賽 G1 (5/23補賽)
|06:35
|藍鳥 (Blue Jays)
|金鶯 (Orioles)
|06:40
|釀酒人 (Brewers)
|費城人 (Phillies)
|06:40
|紅雀 (Cardinals)
|海盜 (Pirates)
|06:40
|國民 (Nationals)
|老虎 (Tigers)
|06:45
|守護者 (Guardians)
|紅襪 (Red Sox)
|07:05
|光芒 (Rays)
|洋基 (Yankees)
|雙重賽 G2
|07:15
|紅人 (Reds)
|勇士 (Braves)
|07:40
|白襪 (White Sox)
|皇家 (Royals)
|07:40
|馬林魚 (Marlins)
|小熊 (Cubs)
|08:05
|大都會 (Mets)
|遊騎兵 (Rangers)
|08:40
|響尾蛇 (Diamondbacks)
|洛磯 (Rockies)
|09:40
|天使 (Angels)
|運動家 (Athletics)
|09:40
|太空人 (Astros)
|水手 (Mariners)
|09:45
|雙城 (Twins)
|巨人 (Giants)
|10:10
|教士 (Padres)
|道奇 (Dodgers)