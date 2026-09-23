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李灝宇本季成績（截至9月22日）

數據項目 李灝宇（2026賽季） 出賽場次 109場 安打數 83支 打擊率 2成68 全壘打 10轟 打點 46分 得分 39分 二壘安打 18支 三壘安打 2支

李灝宇上一戰狀況如何？

焦點賽事先發投手對決

1.老虎VS國民

球隊 投手姓名 投打/背號 勝-敗 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 安打 (H) 三振 (SO) 保送 (BB) 全壘打 (HR) 華盛頓國民 Jackson Kent 左投／#25 1-4 6.40 1.76 32.1 34 27 23 2 底特律老虎 Drew Anderson 右投／#38 5-6 3.62 1.29 102.0 89 109 43 14

2.道奇VS教士

球隊 投手姓名 投打/背號 勝-敗 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 安打 (H) 三振 (SO) 保送 (BB) 全壘打 (HR) 聖地牙哥教士 Michael King 右投／#34 12-9 3.03 1.16 181.0 142 154 46 20 洛杉磯道奇 山本由伸 右投／#18 14-8 2.51 0.87 179.0 114 178 41 19

9月23日大聯盟完整賽程表

比賽時間 (台灣時間) 客隊 (Away) 主隊 (Home) 備註 01:05 光芒 (Rays) 洋基 (Yankees) 雙重賽 G1 (5/23補賽) 06:35 藍鳥 (Blue Jays) 金鶯 (Orioles) 06:40 釀酒人 (Brewers) 費城人 (Phillies) 06:40 紅雀 (Cardinals) 海盜 (Pirates) 06:40 國民 (Nationals) 老虎 (Tigers) 06:45 守護者 (Guardians) 紅襪 (Red Sox) 07:05 光芒 (Rays) 洋基 (Yankees) 雙重賽 G2 07:15 紅人 (Reds) 勇士 (Braves) 07:40 白襪 (White Sox) 皇家 (Royals) 07:40 馬林魚 (Marlins) 小熊 (Cubs) 08:05 大都會 (Mets) 遊騎兵 (Rangers) 08:40 響尾蛇 (Diamondbacks) 洛磯 (Rockies) 09:40 天使 (Angels) 運動家 (Athletics) 09:40 太空人 (Astros) 水手 (Mariners) 09:45 雙城 (Twins) 巨人 (Giants) 10:10 教士 (Padres) 道奇 (Dodgers)

底特律老虎隊今（23）日繼續在主場迎戰華盛頓國民，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）目前本季已累積83支安打、10轟、46分打點，打擊率2成68。老虎例行賽剩最後5場，安打數還是有望刷新大谷翔平的神紀錄。今日MLB安排多達16場比賽，除了老虎對國民之外，道奇也將同區勁敵教士。以下《NOWNEWS》整理9月23日MLB完整賽程、焦點賽事與台灣區轉播資訊。李灝宇先發第2棒、鎮守三壘，全場5打數狂敲3支安打，包括單場雙長打（2支二壘安打），貢獻1分打點並跑回1分，率領老虎隊以9：2大勝國民。李灝宇不僅個人本季安打數推升至83支，更一舉超越韓籍內野手裴智桓，獨居大聯盟23歲以下亞洲打者單季安打數歷史第2名，距離榜首大谷翔平僅差10支安打。這場「猛打賞」是李灝宇進入9月份以來的第3度單場至少3安表現，近4戰更是狂攬9支安打，季末手感熱到發燙。李灝宇本季已累積83安、10轟與46分打點，除了持續刷新台灣旅美打者在大聯盟的各項單季紀錄外，在亞洲棒球歷史上也躍升至新高度。在敲出第83安後，李灝宇正式甩開海盜隊裴智桓，獨居大聯盟歷史23歲以下亞洲打者單季安打數第2名。目前排在他身前唯一的目標，正是大谷翔平於2018年菜鳥年創下的93安紀錄。老虎隊在打完今日比賽後，2026年例行賽僅剩最後5場賽事。李灝宇若想在球季結束前追平大谷翔平的93安紀錄，最後5戰必須補上 10 支安打，平均每場需進帳2支安打。