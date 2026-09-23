25歲日本AV女優倉木華9月12日於牛郎男友平良翔太的租屋處輕生身亡，她透過好友以及日本的爆料網紅帳號公開遺書，表示生前受到平良翔太家暴與威脅，淪為他賺錢的工具。而台灣外約網站上，確實曾出現倉木華的名字，她疑似跨海接客，單次服務被標價為台幣6.5萬元，網站還稱可包夜、親嘴、變裝。
倉木華疑來台接客 50分鐘要價6.5萬元
據《鏡週刊》報導，倉木華的名字曾出現在台灣外約網站上，頁面介紹放的也是倉木華照片，還標示女方為日本籍，甚至就連身高、三圍也都對應倉木華，服務區域則為台北市中山區，單次價碼為50分鐘6萬5000元，另外還可以提供包夜、親嘴、變裝的服務，也可配合英文溝通。
網站也註明，預約者必須提供地點以及本人名字還有選擇方案，若臨時放鳥會被列入黑名單。目前不確定這個外約網站的真實性，有可能她是被男友逼迫才跨海接客，但也有可能是網站冒用她的身分資訊進行釣魚，藉機招攬客人。另外，台灣成人網站上還有一篇名為〈台北深夜約AV女優倉木華外送浪漫又激烈的一夜〉的文章，這也加大倉木華來台賣春的可能性。
倉木華遭牛郎男友家暴 平良翔太超惡毒
據悉，倉木華與平良翔太交往期間多次遭到家暴，還曾被車門夾著拖行，導致她臉部掛彩，一度停工。她拍片賺來的錢也都被平良翔太拿走，爆料帳號稱這些事情所屬公司都知情，卻沒幫她脫離困境，讓她深陷絕望。
而倉木華也並非沒提過分手，但平良翔太會以自己的「沖繩黑道」背景威脅她，加上平良翔太知道她老家地址，倉木華擔心家人受牽連才無法逃離魔爪，最終被逼入絕境，令人鼻酸、氣憤。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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據悉，倉木華與平良翔太交往期間多次遭到家暴，還曾被車門夾著拖行，導致她臉部掛彩，一度停工。她拍片賺來的錢也都被平良翔太拿走，爆料帳號稱這些事情所屬公司都知情，卻沒幫她脫離困境，讓她深陷絕望。
而倉木華也並非沒提過分手，但平良翔太會以自己的「沖繩黑道」背景威脅她，加上平良翔太知道她老家地址，倉木華擔心家人受牽連才無法逃離魔爪，最終被逼入絕境，令人鼻酸、氣憤。
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