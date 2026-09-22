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2026年名古屋亞運桌球男團8強賽中，世界排名第8的中國隊新星林詩棟，今（22）日代表中國男團出戰第二點時，苦戰5局後以2：3不敵世界排名僅256名的泰國16歲小將普里查揚（Thitaphat Preechayan），不僅爆冷吞敗，更送出中國桌球隊本屆亞運的首場敗仗。決勝局中，臉色鐵青的中國桌球男團教練王皓，以及王楚欽都著急叮嚀他：「要自信一點，要堅定一點。」林詩棟更迅速登頂微博熱搜，引爆中國網友熱烈討論。中國男團在8強賽面對泰國隊，第一點由一哥王楚欽打頭陣，輕鬆以11：6、11：8、11：5直落三擊敗桑關辛（Phakpoom Sanguansin），順利搶下第一點。然而第二點登場、首度參加亞運且身兼四項的林詩棟卻陷入苦戰。首局林詩棟雖以11：4輕鬆拿下，但次局起面對年僅16歲的普里查揚積極進攻，失誤開始變多，以8：11讓出中國隊在本屆亞運的第一局。雖然第三局林詩棟以11：6搶回領先，但第四局又遭對手以11：7扳回一城。進入關鍵決勝局，沒有包袱的普里查揚開局一路壓制，最終林詩棟無力回天，以7：11吞下敗仗，總比分2：3慘遭爆冷逆轉。這場令人屏息的對決中，場邊王皓對林詩棟講的話也成為全場焦點。當決勝局林詩棟陷入2：4落後時，男團總教練王皓在場邊臉色鐵青叫出暫停，並說了這段話：「他哪條路彆扭你就治哪條。發球人家發一下，那你就銜接一下，或者擰一下不行嗎？反手你不用怕人家，現在都沒有第二板了，就光想一板過。擰完以後先接一下再打，別所有球全在那看。要注意後面這種連續球，怎麼打舒服就怎麼打。人要自信一點，要堅定一點。在這幹嘛呢？」經過王皓的「叮嚀」後，林詩棟暫停過後隨即追至5：5平手，逼得泰國隊也喊出暫停。趁著這個空檔，場邊的王楚欽也趕緊湊上前喂小老弟幾口心靈雞湯：「他帶點下旋你就蹭他一個，他拉不死你。」只可惜林詩棟最終仍未能翻盤。這場敗仗瞬間在中國社群平台微博引起討論。「林詩棟狀態」一詞火速登上微博熱搜第二名，而「林詩棟2比3普里查揚」也高居熱搜榜第五。對於這位被寄予厚望的中國桌球接班人而言，在八強就被世界排名250名外的泰國小將重創，無疑是一記沉重的警鐘，後續幾項賽事該如何迅速調整心態，將是他本屆亞運最大的課題。