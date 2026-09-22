開車停紅燈準備轉彎，方向燈究竟要何時開？一名女駕駛透露，自己嫌98秒長紅燈持續發出提示音太吵，通常等到剩7至9秒才打燈，引發網友熱議。不少人認為應提早15至30秒，甚至從停下後就全程開啟，避免後方機車來不及反應。依《道路交通安全規則》第102條，轉彎前須在距路口30公尺前顯示方向燈，並非以紅燈剩餘秒數判斷，也就是說即使在轉彎前等紅燈也要全程開啟，未依規定使用燈光，一般道路最高可罰3600元。
紅燈剩7秒才打方向燈可以嗎？駕駛全搖頭
原PO昨（21）日在Threads發文詢問，開車遇到紅燈準備轉彎時，自己通常會等到紅燈剩下7至9秒才打燈，主要是因為若太早開啟，遇到長達98秒的紅燈，方向燈持續發出的提示聲讓她覺得相當吵。
不過，方向燈開得太晚也讓原PO感到矛盾，擔心後方用路人沒有注意到行車方向，因此才上網詢問其他駕駛的習慣，「一直想什麼時間打最好呢？」
貼文曝光後，不少網友認為方向燈寧可提早開，也不要等到最後幾秒才打，「左轉車道要全程打方向燈」、「寧可打著，也不要慢打」、「我覺得至少30秒，給後面機車看，不然剩幾秒才打，機車方向如果沒剛好，就很容易擠在一起」、「大概剩15秒我會打」、「當然是從頭打到尾」。
法規不是看「幾秒」！轉彎前30公尺就要打燈
依《道路交通安全規則》第102條規定，汽車行經交岔路口準備左轉或右轉時，應在距離路口30公尺前顯示方向燈或以手勢示意。右轉時應提前駛入外側車道或慢車道，左轉則應駛入內側車道或左轉車道，不得占用對向車道搶先左轉。
換句話說，法規並沒有訂出「紅燈剩幾秒」才必須打方向燈，而是以與路口的距離作為標準。若車輛停在左、右轉專用車道等候紅燈，駕駛應依規定全程使用方向燈，變換車道或轉彎過程也須持續顯示。
依《道路交通管理處罰條例》第42條，汽車駕駛人未依規定使用燈光，一般道路可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰；若行駛於高速公路或快速道路，最高可處6000元。
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原PO昨（21）日在Threads發文詢問，開車遇到紅燈準備轉彎時，自己通常會等到紅燈剩下7至9秒才打燈，主要是因為若太早開啟，遇到長達98秒的紅燈，方向燈持續發出的提示聲讓她覺得相當吵。
不過，方向燈開得太晚也讓原PO感到矛盾，擔心後方用路人沒有注意到行車方向，因此才上網詢問其他駕駛的習慣，「一直想什麼時間打最好呢？」
法規不是看「幾秒」！轉彎前30公尺就要打燈
依《道路交通安全規則》第102條規定，汽車行經交岔路口準備左轉或右轉時，應在距離路口30公尺前顯示方向燈或以手勢示意。右轉時應提前駛入外側車道或慢車道，左轉則應駛入內側車道或左轉車道，不得占用對向車道搶先左轉。
換句話說，法規並沒有訂出「紅燈剩幾秒」才必須打方向燈，而是以與路口的距離作為標準。若車輛停在左、右轉專用車道等候紅燈，駕駛應依規定全程使用方向燈，變換車道或轉彎過程也須持續顯示。
依《道路交通管理處罰條例》第42條，汽車駕駛人未依規定使用燈光，一般道路可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰；若行駛於高速公路或快速道路，最高可處6000元。