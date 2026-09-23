2026年中秋節與教師節迎來 4 天連假（9月25日至9月28日），聚會烤肉產生的垃圾該怎麼倒？《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理全台 22 縣市垃圾清運懶人包！雙北、桃園、高雄多數正常收運，但包含台南 22 區、雲林 6 鄉鎮、南投 3 鄉鎮與台東長濱鄉等全台 32 個地區，連假期間停收高達 3 天，市民倒垃圾前務必特別留意。
🟡連假慘停3天！全台32個行政區名單一次看
本次 4 天連假期間，全台共有 32 個行政區與鄉鎮累積停收高達 3 天（涵蓋中秋當天、週日例休及教師節分區停收），民眾請特別注意家中垃圾暫存：
台南市（22區）：永康、安平、安南、東區、南區、北區、中西區、大內、山上、仁德、左鎮、玉井、官田、南化、後壁、麻豆、新化、楠西、龍崎、歸仁、關廟、鹽水。
雲林縣（6鄉鎮）：虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、崙背鄉、水林鄉、口湖鄉。
南投縣（3鄉鎮）：仁愛鄉、信義鄉、中寮鄉。
台東縣（1鄉鎮）：長濱鄉。
🟡六都連假清運懶人包！雙北桃高照常台中定點
六都為連假垃圾清運的人口密集區，各市環保局均已發布最新收運時間規劃，市民可多加利用官方 APP 查詢即時動態：
台北市：9/25、9/26、9/28 正常收運，9/27（日）例休停收。全市設 30 處限時點可供投放。
新北市：9/25、9/26、9/28 正常收運，9/27（日）例休停收。隨意棄置垃圾最高開罰 10 萬元。
桃園市：採「週收五日」原則，9/25、9/26、9/28 正常收運，9/27（日）固定休息停收。
台中市：9/25（中秋）與 9/28（教師節）暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務；9/26 正常收運；9/27 例休停收。
台南市：9/25 全市停收；9/26 正常收運；9/27 例休停收；9/28 教師節採分區清運（15 區正常、永康與安平等 22 區暫停收運，連假共停收 3 天）。
高雄市：9/25、9/26、9/28 均正常收運，9/27（日）例休停收。
🟡全台各縣市清運一覽！台南雲林等32地區慘停3天
除六都外，全台其餘 16 縣市清運安排多由地方政府或各鄉鎮市公所清潔隊公告，請民眾注意以下重點：
北部地區（基隆、新竹縣市、宜蘭）
新竹市：9/25 中秋停收、9/26 正常、9/27 採假日定點清運、9/28 正常。
新竹縣：竹北、新豐、竹東、湖口、關西、芎林、新埔 9/25 與 9/28 停收（9/26 正常）；橫山、北埔、尖石、峨眉、寶山 9/25 與 9/28 正常（9/26 停收）；全縣 9/27 週日例休停收。
中部地區（苗栗、彰化、南投、雲林）
苗栗通霄鎮：9/25、9/26、9/28 均加班清運，9/27 例休停收。
彰化縣：26 鄉鎮各自調整，9/25 彰化市定點照常但部分鄉鎮沿線停收，9/27 全縣停收。
南投縣：南投市、草屯、埔里等 9/25 與 9/28 正常；但仁愛、信義兩鄉 9/25 至 9/27 連續停收 3 天；中寮鄉 9/25、9/27、9/28 停收 3 天。
雲林縣：9/25 僅林內、斗南等 11 鄉鎮收運；9/27 全縣停收（僅元長鄉有收）；虎尾、土庫、褒忠、崙背、水林、口湖等 6 鄉鎮 4 天連假慘停 3 天（9/25、9/27、9/28 停收）。
南部地區（嘉義縣市、屏東）
嘉義縣：9/25、9/28 全縣正常清運；9/26 僅阿里山鄉例休停收（其餘 17 鄉鎮正常）；9/27 全縣例休停收。
屏東市：9/25、9/26、9/28 早晚班及資收正常（機場北路資收場開放至 22:00）；9/27 例休停收（資收場開放至 17:00）。
東部與離島地區（台東、花蓮、離島）
台東長濱鄉：9/25 停收、9/26 於 15:30 加開清運、9/27 週日停收、9/28 教師節停收，4 天連假中停收高達 3 天！
花蓮萬榮鄉：9/25 停收、9/26 正常、9/27 停收、9/28 正常。
🟡烤肉瓦斯罐木炭勿亂丟！新北警告最高重罰十萬
連假聚會烤肉後，廢棄物處理切勿輕忽！各縣市環保局提醒，卡式瓦斯罐等高壓氣瓶務必先至空曠處排空，獨立打包並加註警語後交付資源回收車，嚴禁丟入垃圾車壓縮引發爆炸；木炭與火種務必澆水完全熄滅、降溫後再丟棄。一般未依規定分類亂丟垃圾者，可依《廢棄物清理法》處 1,200 元至 6,000 元罰鍰；新北市環保局更特別警告，連假期間若隨意棄置垃圾包，依當地公告最高可重罰新臺幣 10 萬元，切勿心存僥倖。
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本次 4 天連假期間，全台共有 32 個行政區與鄉鎮累積停收高達 3 天（涵蓋中秋當天、週日例休及教師節分區停收），民眾請特別注意家中垃圾暫存：
台南市（22區）：永康、安平、安南、東區、南區、北區、中西區、大內、山上、仁德、左鎮、玉井、官田、南化、後壁、麻豆、新化、楠西、龍崎、歸仁、關廟、鹽水。
雲林縣（6鄉鎮）：虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、崙背鄉、水林鄉、口湖鄉。
南投縣（3鄉鎮）：仁愛鄉、信義鄉、中寮鄉。
台東縣（1鄉鎮）：長濱鄉。
六都為連假垃圾清運的人口密集區，各市環保局均已發布最新收運時間規劃，市民可多加利用官方 APP 查詢即時動態：
台北市：9/25、9/26、9/28 正常收運，9/27（日）例休停收。全市設 30 處限時點可供投放。
新北市：9/25、9/26、9/28 正常收運，9/27（日）例休停收。隨意棄置垃圾最高開罰 10 萬元。
桃園市：採「週收五日」原則，9/25、9/26、9/28 正常收運，9/27（日）固定休息停收。
台南市：9/25 全市停收；9/26 正常收運；9/27 例休停收；9/28 教師節採分區清運（15 區正常、永康與安平等 22 區暫停收運，連假共停收 3 天）。
🟡全台各縣市清運一覽！台南雲林等32地區慘停3天
除六都外，全台其餘 16 縣市清運安排多由地方政府或各鄉鎮市公所清潔隊公告，請民眾注意以下重點：
北部地區（基隆、新竹縣市、宜蘭）
新竹市：9/25 中秋停收、9/26 正常、9/27 採假日定點清運、9/28 正常。
新竹縣：竹北、新豐、竹東、湖口、關西、芎林、新埔 9/25 與 9/28 停收（9/26 正常）；橫山、北埔、尖石、峨眉、寶山 9/25 與 9/28 正常（9/26 停收）；全縣 9/27 週日例休停收。
苗栗通霄鎮：9/25、9/26、9/28 均加班清運，9/27 例休停收。
彰化縣：26 鄉鎮各自調整，9/25 彰化市定點照常但部分鄉鎮沿線停收，9/27 全縣停收。
嘉義縣：9/25、9/28 全縣正常清運；9/26 僅阿里山鄉例休停收（其餘 17 鄉鎮正常）；9/27 全縣例休停收。
東部與離島地區（台東、花蓮、離島）
台東長濱鄉：9/25 停收、9/26 於 15:30 加開清運、9/27 週日停收、9/28 教師節停收，4 天連假中停收高達 3 天！
花蓮萬榮鄉：9/25 停收、9/26 正常、9/27 停收、9/28 正常。
連假聚會烤肉後，廢棄物處理切勿輕忽！各縣市環保局提醒，卡式瓦斯罐等高壓氣瓶務必先至空曠處排空，獨立打包並加註警語後交付資源回收車，嚴禁丟入垃圾車壓縮引發爆炸；木炭與火種務必澆水完全熄滅、降溫後再丟棄。一般未依規定分類亂丟垃圾者，可依《廢棄物清理法》處 1,200 元至 6,000 元罰鍰；新北市環保局更特別警告，連假期間若隨意棄置垃圾包，依當地公告最高可重罰新臺幣 10 萬元，切勿心存僥倖。