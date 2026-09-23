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底特律老虎隊（Detroit Tigers）台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）在2026年賽季展現出極高的進攻效率。根據體育作家班特利（Scott Bentley）在社群平台上分享的一項驚人數據：李灝宇本季的攻擊指數（OPS）為.757，與球隊陣中的全明星捕手丁格勒（Dillon Dingler）完全相同，兩人在打擊區上的整體火力威脅幾乎是並駕齊驅。丁格勒本季與老虎隊簽下一紙1年83萬4900美元的合約。作為球隊倚重的本壘指揮官，他曾在2025年勇奪美國聯盟捕手金手套獎，並在2026年憑藉優異表現首度入選全明星賽。截至9月下旬，丁格勒本季共出賽142場，敲出27發全壘打、27支二壘安打，貢獻89分打點，打擊三圍為.245／.304／.453。儘管他具備強大的長打爆發力，但整體的攻擊指數（OPS）剛好落在.757。另一方面，年僅23歲的李灝宇本季出賽109場，雖然在全壘打（10轟）與打點（46分）等傳統累積數據上不及丁格勒，但他繳出.268的打擊率與.322的上壘率皆優於對方，長打率則為.435。憑藉著更穩定的擊球命中率與選球上壘能力，李灝宇成功將賽季OPS維持在與全明星捕手相同的.757。