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▲仁愛特區主力產品為平均屋齡20年左右電梯大樓，多規劃3~4房，換算成總價帶，總價「3000萬元」是區域基本門檻。（圖／信義房屋）

捷運萬大線拚明年通車，永平國小停車場10月底搶先啟用，永和仁愛特區利多連發。信義房屋表示，最鄰近LG05站的仁愛特區房價已明顯帶動，屋齡20年電梯大樓站穩7字頭，10年內指標社區更跨進「百萬俱樂部」。永平國小停車場預計10月底啟用，除紓解地方停車痛點，未來亦可銜接LG05站，對家長接送、轉乘捷運十分便利。在地房市專家亦指出，地方上對捷運通車期待已久，交易量則受剛需穩撐。一般而言，捷運沿線站點交易價量在通車前經常有顯著反應。信義房屋仁愛公園店專員胡家偉表示，過去永和只有一條中和新蘆線，居住人口又密集，上下班時間乘車人潮擁擠；捷運萬大線通車後，可望紓解大眾運輸人潮壓力，且這條捷運線與永平國小停車場更是永和少見大型「TOD（大眾運輸導向型發展）」建設，因此，近年房價行情已有明顯帶動。胡家偉以最鄰近站點的仁愛特區為例，區域內主力產品為平均屋齡20年左右電梯大樓，多規劃3~4房；其中，屋齡20年左右的社區，目前成交均價落在70~75萬間，10年內指標社區如三輝雙子星，近期已出現成交破百萬的物件。換算成總價帶，仁愛特區電梯產品「3000萬元」是基本門檻，購屋主力來自永和在地換屋族，或有長輩支持的首購族，因地緣關係就近買在永和；至於預算較有限的首購族，則多鎖定仁愛特區外圍，仍有部分總價2000萬以內公寓、華廈產品。而率先完工的永平國小停車場已於日前剪綵，預計10月底啟用，未來將提供238格汽車位、692格機車位，並設置地下臨停接送區及捷運連通道，方便搭乘捷運。胡家偉也表示，除周圍住戶有停車需求，因鄰近樂華夜市、公園，周末仁愛公園停車場總有許多車輛大排長龍，新的停車場可望解決交通痛點。胡家偉表示，由於供給量不多，近期又有重大交通建設題材，交易價量穩定受到支撐。值得注意的是，仁愛特區未來與LG05站、仁愛公園，以及「全台規模最大」的公辦都更區域大陳社區七個單元連成一線，未來串聯既有的公園綠地、學區，加上捷運通車及都市更新，區域房價仍有補漲空間。