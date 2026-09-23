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隨著NBA訓練營即將展開，金州勇士隊正面臨著熟悉的兩難抉擇：管理層必須權衡該投入多少資源，來把握當家球星柯瑞（Stephen Curry）逐漸步入生涯末期的奪冠窗口，同時又不能完全透支球隊的未來資產。對此，美國運動媒體《ClutchPoints》專欄作家帕加杜安（Jedd Pagaduan）特別點名了3位在新賽季值得關注的潛在交易人選，其中包括了巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和穆迪（Moses Moody），並分析了這幾位球員為何在今年面臨著極大的不確定性。帕加杜安指出，巴特勒是這份名單中最複雜的名字。他在2025年透過交易來到金州後，曾一度改變了勇士隊的前景，球隊在交易後立刻打出23勝7敗的佳績，並一路挺進季後賽第二輪。然而，上個賽季的情況卻大不相同：在巴特勒（Jimmy Butler）能夠出賽時，勇士戰績為23勝15敗，這個數字之所以看起來不錯，是因為他在一月份撕裂十字韌帶缺陣後，球隊僅打出了慘澹的14勝30敗。傷病是目前最核心的問題。巴特勒（Jimmy Butler）已經37歲，保守的復健時間表預計他要到一月左右才能歸隊，這意味著勇士在賽季的很長一段時間內，將失去柯瑞身邊最頂尖的進攻幫手。帕加杜安提到，今年休賽季關於他的交易傳聞早已滿天飛，包含勇士為了追求第三巨頭，曾有意將他作為包裹送往華盛頓。考量到巴特勒正處於5680萬美元合約的最後一年，加上年齡因素讓他能否恢復過往身手充滿未知，帕加杜安認為，如果管理層感到足夠迫切，將他交易出去是非常有可能的。克里斯塔普斯·波爾辛吉斯則面臨著另一種問題。勇士當初網羅他，很大程度上是為了取代強納森·庫明加（Jonathan Kuminga）。波神在健康時確實展現了亮眼天賦，交易後為勇士出賽15場，場均能貢獻約16分，球隊最終也選擇以2年4000萬美元的合約與他續約（包含2027-28賽季的球員選擇權）。但最大的問題在於「耐戰度」。帕加杜安認為，這份合約只有在波爾辛吉斯能持續上場時才具備價值，但目前沒有任何跡象顯示他有能力在82場例行賽中出賽超過一半。如果勇士認定球隊需要更可靠的前場戰力，波爾辛吉斯與他的合約將成為合理的交易籌碼。名單的最後一位是摩西·穆迪（Moses Moody）。這位側翼球員目前仍從髕骨肌腱斷裂的傷勢中努力復健，預計近期將恢復場上訓練。帕加杜安將穆迪的交易定調為「盡職調查」性質的討論，而非必然發生的結果。他特別指出，穆迪（Moses Moody）1250萬美元的薪資，非常適合用來作為換取健康即戰力的籌碼。總結來說，帕加杜安認為除非管理層被逼到絕境，否則這三筆交易目前看來都不會立刻發生。在柯瑞時代，勇士通常會避免進行過於劇烈的陣容重組。然而，隨著核心陣容持續老化，且現有輪替陣容看起來比聯盟中那些更年輕、節奏更快的競爭對手還要薄弱，帕加杜安直言，在新賽季來臨之際，任何情況都不該被完全排除。