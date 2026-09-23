台灣星巴克宣布超狂優惠，中秋連假的前一天、即9月24日這天，推出限時僅有一天的大杯飲品「買一送一」好友分享日，更同步加碼長達近兩個月的「特大杯星沁爽優惠價僅99元」。
連鎖咖啡星巴克應景祭出「中秋團圓 好友分享日」活動，限定僅一日，明（24）日的上午11:00-下午20:00，只要到全台指定門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多享有「買二送二」。
買一送一部分飲品不適用 另推星沁爽特大杯特價99元
優惠品項依各門市現貨為準，不包含冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡、烤夏威夷果燕麥星冰樂、烤夏威夷果燕麥那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此外，即日起至11月3日，星巴克還推出「星沁爽特大杯單一價99元」優惠活動，等於是近2個月的優惠活動。
星巴克也提到，將於10月10日晚間9時30分，在星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市舉辦「STARBUCKS WAVE K-POP GLOW PARTY」，以K-POP音樂、NEON霓虹燈光與特色飲品打造韓國街頭夜生活氛圍，讓歌迷散場後可以直接「續攤」。活動一路進行至10月11日凌晨0時30分，9月30日前購票享早鳥價700元（原價750元），票券包含3杯指定飲品。活動即日起於Accupass售票，採限量方式。
85度C也推教師節咖啡優惠 大杯咖啡系列第二杯35折
另外，85度C也推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10點至晚上10點限時12小時，大杯咖啡系列第二杯35折，以人氣大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價只要135元，平均每杯只要67.5元。85度C還提到，一次囤起來更划算，寄杯卡最多可省345元，鉑金獎豆寄杯最多更可省455元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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優惠品項依各門市現貨為準，不包含冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡、烤夏威夷果燕麥星冰樂、烤夏威夷果燕麥那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此外，即日起至11月3日，星巴克還推出「星沁爽特大杯單一價99元」優惠活動，等於是近2個月的優惠活動。
星巴克也提到，將於10月10日晚間9時30分，在星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市舉辦「STARBUCKS WAVE K-POP GLOW PARTY」，以K-POP音樂、NEON霓虹燈光與特色飲品打造韓國街頭夜生活氛圍，讓歌迷散場後可以直接「續攤」。活動一路進行至10月11日凌晨0時30分，9月30日前購票享早鳥價700元（原價750元），票券包含3杯指定飲品。活動即日起於Accupass售票，採限量方式。
85度C也推教師節咖啡優惠 大杯咖啡系列第二杯35折
另外，85度C也推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10點至晚上10點限時12小時，大杯咖啡系列第二杯35折，以人氣大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價只要135元，平均每杯只要67.5元。85度C還提到，一次囤起來更划算，寄杯卡最多可省345元，鉑金獎豆寄杯最多更可省455元。
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