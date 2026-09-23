台北市社會局前社工督導江羿潔涉嫌侵吞 5 名受監護宣告長者逾 1200 萬元，於住處被查扣愛馬仕、香奈兒等大批精品，遭檢方聲押禁見。全案源於社會局清查發現異常主動告發，市府強調絕不包庇。江羿潔在社福圈資歷豐富，不僅曾參與編撰專書，更曾上節目大談兒少保護，如今爆出監守自盜，震撼社會。
🟡涉吞五長者千萬老本！住處搜出愛馬仕香奈兒
檢警調查，38 歲的江羿潔於 2025 年 5 月至 2026 年 6 月任職台北市社會局老人福利科期間，負責文山區受監護宣告長者的照顧與財產託管。她涉嫌利用保管存摺與印章機會填寫不實簽呈溢領存款，1 年內侵吞 5 名長者共 1200 萬元老本。
全案源於她今年 6 月底離職交接時，社會局清查財產發現異常並向警方主動告發；北市社會局強調，案件已進入司法程序，絕不包庇違法、絕不寬貸，將全力配合偵辦並加強同仁廉政訓練。檢警 22 日前往其住處搜索查扣大批愛馬仕、香奈兒等精品包，訊後依《貪污治罪條例》等罪嫌向法院聲押禁見。
🟡社工薪水高嗎？北市社工月薪：督導4萬至6萬
依據台北市社會局受託單位社工人員薪資加給標準，一般性社工人員起薪為 37,765 元，加計年資、學歷與社工師執照等加給後，月薪約在 3.7 萬至 5.3 萬元之間；若擔任社工督導，起薪為 44,239 元，月薪最高約為 6 萬元。縱使是待遇較高的保護性社工督導，月薪上限亦約為 6.5 萬元。若僅依一般的社工薪資結構來看，與住處扣押的大批高單價精品相比，顯有相當落差，全案目前仍由檢警進一步釐清相關資金流向。
🟡社工江羿潔背景經歷曝！曾任督導且參與出書
江羿潔畢業於東吳大學社會工作學系，在社福領域擁有多年經驗。她曾任台北市家庭暴力暨性侵害防治中心社工員，以及愛慈基金會兒少團體家庭社工督導，長期負責政府安置及特殊需求兒少照顧業務。此外，她也展現過專業學術資歷，曾參與社工專書《優勢觀點與社會工作實務：邁向復元之路》，與他人共同撰寫「新北市優勢觀點個案管理的實踐」章節。
🟡曾上節目大談兒虐！昔批判體系踢皮球名句曝
江羿潔過去因亮眼外型與專業資歷，多次接受媒體採訪。2025 年 3 月剴剴案引發社會高度關注時，她曾以社工督導身分登上公視台語台《台灣新眼界》，與立委及律師同台討論兒少保護制度。她在節目中強調「事前預防勝於事後重罰」，並直接痛批體系弊端：「機關跟機關踢皮球啦！光是社會局裡面分很多科，到底這是兒少科的責任，還是家防中心的責任？」 如今昔日正義形象與侵吞弱勢長者存款買愛馬仕精品的行為形成強烈對比。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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檢警調查，38 歲的江羿潔於 2025 年 5 月至 2026 年 6 月任職台北市社會局老人福利科期間，負責文山區受監護宣告長者的照顧與財產託管。她涉嫌利用保管存摺與印章機會填寫不實簽呈溢領存款，1 年內侵吞 5 名長者共 1200 萬元老本。
全案源於她今年 6 月底離職交接時，社會局清查財產發現異常並向警方主動告發；北市社會局強調，案件已進入司法程序，絕不包庇違法、絕不寬貸，將全力配合偵辦並加強同仁廉政訓練。檢警 22 日前往其住處搜索查扣大批愛馬仕、香奈兒等精品包，訊後依《貪污治罪條例》等罪嫌向法院聲押禁見。
依據台北市社會局受託單位社工人員薪資加給標準，一般性社工人員起薪為 37,765 元，加計年資、學歷與社工師執照等加給後，月薪約在 3.7 萬至 5.3 萬元之間；若擔任社工督導，起薪為 44,239 元，月薪最高約為 6 萬元。縱使是待遇較高的保護性社工督導，月薪上限亦約為 6.5 萬元。若僅依一般的社工薪資結構來看，與住處扣押的大批高單價精品相比，顯有相當落差，全案目前仍由檢警進一步釐清相關資金流向。
🟡社工江羿潔背景經歷曝！曾任督導且參與出書
江羿潔畢業於東吳大學社會工作學系，在社福領域擁有多年經驗。她曾任台北市家庭暴力暨性侵害防治中心社工員，以及愛慈基金會兒少團體家庭社工督導，長期負責政府安置及特殊需求兒少照顧業務。此外，她也展現過專業學術資歷，曾參與社工專書《優勢觀點與社會工作實務：邁向復元之路》，與他人共同撰寫「新北市優勢觀點個案管理的實踐」章節。
江羿潔過去因亮眼外型與專業資歷，多次接受媒體採訪。2025 年 3 月剴剴案引發社會高度關注時，她曾以社工督導身分登上公視台語台《台灣新眼界》，與立委及律師同台討論兒少保護制度。她在節目中強調「事前預防勝於事後重罰」，並直接痛批體系弊端：「機關跟機關踢皮球啦！光是社會局裡面分很多科，到底這是兒少科的責任，還是家防中心的責任？」 如今昔日正義形象與侵吞弱勢長者存款買愛馬仕精品的行為形成強烈對比。
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