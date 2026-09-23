他2010年3月23日出生於泰國曼谷，8歲就展現傲人桌球天賦，一路代表泰國越級打怪，16歲之姿就站上亞運舞台，先擊敗林詩棟，後與王楚欽交鋒，第3局一度連追6分，成功讓「世界球王」流血。

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普里查揚8歲展現天賦 申請在家自學、專注磨練桌球

泰國全力栽培普里查揚 成桌球未來希望

還直接跨級到成人組，代表泰國參加2025年世界乒乓球錦標賽混雙，在當時也引發不小關注。

技術特點解析：發球旋轉、前3板進攻威脅大

普里查揚持拍方式為右手橫板、進攻型打法，尤其擅長靠著極快揮拍與反應力，在前三板打快攻。

積極透過更多旋轉反擊他的發球，讓普里查揚失誤激增，前2局合計只掙扎6分鐘、拿6分就敗下陣來，但第三局他也調整打法，從0：8落後一路連追6分，成功逼出王楚欽一身冷汗。

泰國新一代領軍人物 普里查揚還被蝴蝶牌簽下

實際上，普里查揚早已名滿泰國，作為重點培養年輕國手，他擺脫傳統學校體制的束縛，以專業選手的形式，長期投入國際巡迴賽，逐步成為泰國桌球界備受矚目的新一代領軍人物。

🏓普里查揚（Thitaphat Preechayan）小檔案：

▲普里查揚（Thitaphat Preechayan）亞運桌球男團，透過前三板積極搶攻，成功擊敗前球王林詩棟，更在與王楚欽交手中，於第三局連追6分、讓當今世界球王流血。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年名古屋亞運男團8強賽出現大冷門，非傳統強權泰國隊交手「無敵艦隊」中國隊，第2點單打派出年僅16歲的「超級天才」普里查揚（Thitaphat Preechayan），結果與前球王林詩棟打滿5盤逆轉勝出，讓全場觀眾發出驚呼，不少人好奇普里查揚到底是誰？普里查揚從小在家人關係下接觸桌球，8歲有力單手持拍後，就展現出驚人反應力與協調性，泰國桌壇提早讓他加入國家青年培訓隊，接受高強度訓練，12歲開始在泰國國內青少年公開賽大放異彩，相繼奪得大城府（Ayutthaya）U15男單冠軍、春武里府（Chonburi）U13男單冠軍，以及泰國全國錦標賽分站冠軍。父母發現普里查揚越級打怪、仍在泰國找不到對手時，開始用心培養，申請泰國針對專業人士的「在家自學（Home School）」政策，使他能彈性調配時間，專注於每天的高強度桌球訓練與出國參賽。隨著年齡增長，普里查揚開始代表泰國青年隊頻繁出戰WTT青少年賽事，2025年，是他職業生涯快速躍進的一年，除奪得WTT美國舊金山青少年挑戰賽 U15男單冠軍，收下生涯首座青年國際賽冠軍之外，此外，他的勾手發球節奏、旋轉多變、破壞對方接發球節奏，進而創造第三板搶攻機會，昨戰就是靠著這項獨特技能，讓前球王林詩棟整場苦不堪言。值得注意的是，普里查揚第4點又上場單打，這次更直接挑戰當今世界球王王楚欽，後者在有提早準備下，儘管無緣單日連斬2位世界球王，但普里查揚好表現也讓他在國際賽場一戰成名。今年初，普里查揚也成為知名桌球品牌Butterfly（蝴蝶牌）泰國區合約贊助選手，是泰國桌球界史上第3位獲得蝴蝶牌合約的男子選手。出生日期：2010年3月23日（16歲）身高體重：168公分、63公斤出生地點：泰國曼谷持拍習慣：右手持拍球拍配置：右手橫板（主流纖維底板 + 蛋糕海綿膠皮）擅長打法：旋轉發球、近台快攻世界排名：275名（青少年第49名）生涯成就：WTT美國舊金山青少年挑戰賽U15男單冠軍、U17男子單打銅牌、2025年亞東南青少年桌球錦標賽4強、WTT卡達杜哈青少年星級挑戰賽U15男子單打季軍