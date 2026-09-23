🟡7-ELEVEN

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▲7-11「秋饗食光」檔期是9月23日至9月28日。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11「秋饗食光」檔期是9月23日至9月28日。（圖／記者黃韻文攝）

▲7-11「秋饗食光」檔期是9月23日至9月28日。（圖／記者黃韻文攝）

但切記中秋烤肉喝酒不開車、絕對不酒駕！

▲7-11「秋饗食光」檔期是9月23日至9月28日。（圖／記者黃韻文攝）

▲線條小狗保冷袋買1送1，平均每個35元。（圖／業者提供、記者整理）

▲西村優志的外遇兔、開心熊貓週邊買1送1。（圖／業者提供、記者整理）

▲Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、酷洛米「可愛鬼」束口托特包99元。（圖／業者提供、記者整理）

▲《玩具總動員5》可堆疊絨毛置物盒174元。（圖／業者提供、記者整理）

▲蠟筆小新摺疊收納箱299元、小白直傘200元；史努比遮陽帳篷450元、露營拖車650元。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是9月25日至9月29日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是9月23日至9月27日。（圖／業者提供）

▲萊爾富9月24日至9月26日限時3天加碼。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於9月24日上午9時開賣心樸柴燒桂圓冰棒4入79元，平均每支20元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於9月24日上午9時開賣心樸新竹豬肉貢丸220g每袋69元。（圖／業者提供）

▲美廉社中秋加碼巷口4天限定優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲美廉社23款中秋商品限時促銷。（圖／業者提供、記者整理）

超商本周優惠更新，迎接中秋連假，7-11自9月23日至9月28日推出「秋饗食光」檔期，加碼延長共促銷6天，一卡車「買1送1、買2送2」省很大。換算成單件平均特價來看，；大大大雞排買2送1，平均每片39元，半夜解嘴饞冷凍庫必囤。零食也有半價好康，袋裝燒酒100ml原價129元、特價2袋130元，也是等於買一送一。此外，掛式抽取廚房紙巾300抽平均每包59元、得意三層100抽衛生紙平均每包16元。中秋節烤肉爽吃，別忘了幫毛孩加菜，西莎蒸鮮包、貓咪罐頭都有買2送2，最低只要18元。中秋節烤肉少不了飲料，小朋友最愛的韓國香蕉牛奶、草莓牛奶買2送1，平均每瓶33元；紅牛富士蘋果風味無糖能量飲料平均43元。多款酒類則是買2送1，相當於6.7折，雖然很划算，現煮飲品也有買2送2，特選美式平均33元、特選拿鐵平均40元、梔子花青茶平均23元、黑糖珍珠撞奶平均30元。7-11買一送一不只吃吃喝喝，人氣卡通商品也通通大放送，，換算下來，玩偶壓力球100元、證件套150元、兩用折傘150元、保溫便當袋150元、立體絨毛筆85元。，包含胡迪、巴斯光年共5款可任選。米菲兔萬用盤平均每個75元、保時捷1:64模型車平均274元。蠟筆小新、史努比控看過來，平均單件特價來看，蠟筆小新摺疊收納箱299元、豆豆毯250元、睡袋550元、小白直傘200元；史努比公仔燈350元、螢幕架450元、遮陽帳篷450元、露營拖車650元。全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是9月25日至9月29日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是9月23日至9月27日，共有7款商品買1送1，換算成單件特價，烤肉配冰吃最消暑，萊爾富9月24日至9月26日限時3天加碼，粒粒煉乳剉冰69元、四季春茶／紅玉紅茶平均23元、烏梅釀／洛神飲平均23元。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。中秋節烤肉優惠同步發動，美廉社APP即日起至9月28日，精選23款中秋商品限時促銷，另外9月25日至9月28日再加碼5款「巷口4天限定」優惠，新品動福鮮乳、網路爆紅優格冰淇淋首登場，售完為止。◾心樸動福鮮奶936ml：2件184元（平均92元）◾義大利托妮多優格冰淇淋275g：2杯289元（平均144.5元）◾Simple Life手工三星蔥抓餅675g：2件99元（平均49.5元）◾農搾（百香檸檬／檸檬飲／美莓雷夢／芭樂綜合）900ml：任2件96元（平均48元）◾小美冰淇淋（香草）66g×10：1組149元◾心樸去骨雞腿排200g：2件99元（平均49.5元）◾3D冷凍台灣綠櫛瓜片200g：3件209元（平均69.7元）◾亞細亞田園冷凍孢子甘藍500g：1件95元◾純白棉花糖110g：3件135元（平均45元）◾真好家山葵椒鹽45g：1件49元◾日本大昌日式燒肉醬575g：2件238元（平均119元）◾心樸（香蔥／紫菜）蘇打餅140g：2件52元（平均26元）◾心樸格子脆鹽之花風味60g：2件58元（平均29元）◾VV日式無糖烏龍茶／無糖綠茶／英式紅茶1480ml：3件88元（平均29.3元）◾黑松沙士／可口可樂 2L：3件105元（平均35元）◾心樸廚房紙巾60張×6捲：2件136元（平均68元）◾Simple Life三層抽取式衛生紙120抽×6入：1件88元◾Simple Life食品用PE保鮮膜60M：2件99元（平均49.5元）◾Simple Life洗碗精1000ml：1件41元◾卡瑞米瓦斯罐220g×3入：1件99元