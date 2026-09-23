🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，迎接中秋連假，7-11自9月23日至9月28日推出「秋饗食光」檔期，加碼延長共促銷6天，一卡車「買1送1、買2送2」省很大。
換算成單件平均特價來看， 辛拉麵25元、UCC黑咖啡23元、舒味思萊姆氣泡水18元、朝露青茶14元、森永果汁果實冰45元、布丁大雪糕／巧克脆皮大雪糕18元；大大大雞排買2送1，平均每片39元，半夜解嘴饞冷凍庫必囤。
零食也有半價好康，泰國辣味魷魚平均20元、酸味軟糖平均13元。袋裝燒酒100ml原價129元、特價2袋130元，也是等於買一送一。此外，掛式抽取廚房紙巾300抽平均每包59元、得意三層100抽衛生紙平均每包16元。
北日本軟糖買2送2、平均每包25元，一口巧克力餅乾平均21元。中秋節烤肉爽吃，別忘了幫毛孩加菜，西莎蒸鮮包、貓咪罐頭都有買2送2，最低只要18元。
中秋節烤肉少不了飲料，小朋友最愛的韓國香蕉牛奶、草莓牛奶買2送1，平均每瓶33元；紅牛富士蘋果風味無糖能量飲料平均43元。多款酒類則是買2送1，相當於6.7折，雖然很划算，但切記中秋烤肉喝酒不開車、絕對不酒駕！
現煮飲品也有買2送2，特選美式平均33元、特選拿鐵平均40元、梔子花青茶平均23元、黑糖珍珠撞奶平均30元。即日起至10月13日期間，線條小狗保冷袋買1送1，平均每個35元，容量有7公升，共8款可愛款式任選。
7-11買一送一不只吃吃喝喝，人氣卡通商品也通通大放送，西村優志超人氣的外遇兔、開心熊貓週邊都買一送一，換算下來，玩偶壓力球100元、證件套150元、兩用折傘150元、保溫便當袋150元、立體絨毛筆85元。
三麗鷗粉絲別錯過超可愛「可愛鬼」束口托特包，單件就半價，無論Hello Kitty、大耳狗、布丁狗、酷洛米均一價99元。
《玩具總動員5》可堆疊的絨毛置物盒任選買1送1，平均每個174元，包含胡迪、巴斯光年共5款可任選。米菲兔萬用盤平均每個75元、保時捷1:64模型車平均274元。
蠟筆小新、史努比控看過來，平均單件特價來看，蠟筆小新摺疊收納箱299元、豆豆毯250元、睡袋550元、小白直傘200元；史努比公仔燈350元、螢幕架450元、遮陽帳篷450元、露營拖車650元。
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是9月25日至9月29日，換算成單件特價，竹炭鹼性水2.5公升23元、百事可樂18元、巧克力脆皮雪糕18元、曠世奇派蘭姆葡萄雪糕28元、好時牛奶巧克力片裝23元、安城湯麵25元、滋露巧克力9元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是9月23日至9月27日，共有7款商品買1送1，換算成單件特價，相撲手脆紫菜30元、啵樂樂乳酸飲25元、舒味思萊姆氣泡水18元、安城湯麵25元、辛炒麵38元、杜老爺抹茶紅豆／桂花芋頭牛奶QQ雪糕18元。
烤肉配冰吃最消暑，萊爾富9月24日至9月26日限時3天加碼，粒粒煉乳剉冰69元、四季春茶／紅玉紅茶平均23元、烏梅釀／洛神飲平均23元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，9月24日上午9時開賣心樸柴燒桂圓冰棒4入79元，平均每支20元；心樸新竹豬肉貢丸220g每袋也只要69元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
中秋節烤肉優惠同步發動，美廉社APP即日起至9月28日，精選23款中秋商品限時促銷，另外9月25日至9月28日再加碼5款「巷口4天限定」優惠，新品動福鮮乳、網路爆紅優格冰淇淋首登場，售完為止。
📍中秋加碼巷口4天限定（9月25日至9月28日）
◾心樸動福鮮奶936ml：2件184元（平均92元）
◾義大利托妮多優格冰淇淋275g：2杯289元（平均144.5元）
◾Simple Life手工三星蔥抓餅675g：2件99元（平均49.5元）
◾農搾（百香檸檬／檸檬飲／美莓雷夢／芭樂綜合）900ml：任2件96元（平均48元）
◾小美冰淇淋（香草）66g×10：1組149元
📍23款中秋商品限時促銷（即起至9月28日）
◾心樸去骨雞腿排200g：2件99元（平均49.5元）
◾3D冷凍台灣綠櫛瓜片200g：3件209元（平均69.7元）
◾亞細亞田園冷凍孢子甘藍500g：1件95元
◾純白棉花糖110g：3件135元（平均45元）
◾真好家山葵椒鹽45g：1件49元
◾日本大昌日式燒肉醬575g：2件238元（平均119元）
◾心樸（香蔥／紫菜）蘇打餅140g：2件52元（平均26元）
◾心樸格子脆鹽之花風味60g：2件58元（平均29元）
◾VV日式無糖烏龍茶／無糖綠茶／英式紅茶1480ml：3件88元（平均29.3元）
◾黑松沙士／可口可樂 2L：3件105元（平均35元）
◾心樸廚房紙巾60張×6捲：2件136元（平均68元）
◾Simple Life三層抽取式衛生紙120抽×6入：1件88元
◾Simple Life食品用PE保鮮膜60M：2件99元（平均49.5元）
◾Simple Life洗碗精1000ml：1件41元
◾卡瑞米瓦斯罐220g×3入：1件99元
超商本周優惠更新，迎接中秋連假，7-11自9月23日至9月28日推出「秋饗食光」檔期，加碼延長共促銷6天，一卡車「買1送1、買2送2」省很大。
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全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是9月25日至9月29日，換算成單件特價，竹炭鹼性水2.5公升23元、百事可樂18元、巧克力脆皮雪糕18元、曠世奇派蘭姆葡萄雪糕28元、好時牛奶巧克力片裝23元、安城湯麵25元、滋露巧克力9元。
門市「限時殺5日」是9月23日至9月27日，共有7款商品買1送1，換算成單件特價，相撲手脆紫菜30元、啵樂樂乳酸飲25元、舒味思萊姆氣泡水18元、安城湯麵25元、辛炒麵38元、杜老爺抹茶紅豆／桂花芋頭牛奶QQ雪糕18元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，9月24日上午9時開賣心樸柴燒桂圓冰棒4入79元，平均每支20元；心樸新竹豬肉貢丸220g每袋也只要69元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
📍中秋加碼巷口4天限定（9月25日至9月28日）
◾心樸動福鮮奶936ml：2件184元（平均92元）
◾義大利托妮多優格冰淇淋275g：2杯289元（平均144.5元）
◾Simple Life手工三星蔥抓餅675g：2件99元（平均49.5元）
◾農搾（百香檸檬／檸檬飲／美莓雷夢／芭樂綜合）900ml：任2件96元（平均48元）
◾小美冰淇淋（香草）66g×10：1組149元
◾心樸去骨雞腿排200g：2件99元（平均49.5元）
◾3D冷凍台灣綠櫛瓜片200g：3件209元（平均69.7元）
◾亞細亞田園冷凍孢子甘藍500g：1件95元
◾純白棉花糖110g：3件135元（平均45元）
◾真好家山葵椒鹽45g：1件49元
◾日本大昌日式燒肉醬575g：2件238元（平均119元）
◾心樸（香蔥／紫菜）蘇打餅140g：2件52元（平均26元）
◾心樸格子脆鹽之花風味60g：2件58元（平均29元）
◾VV日式無糖烏龍茶／無糖綠茶／英式紅茶1480ml：3件88元（平均29.3元）
◾黑松沙士／可口可樂 2L：3件105元（平均35元）
◾心樸廚房紙巾60張×6捲：2件136元（平均68元）
◾Simple Life三層抽取式衛生紙120抽×6入：1件88元
◾Simple Life食品用PE保鮮膜60M：2件99元（平均49.5元）
◾Simple Life洗碗精1000ml：1件41元
◾卡瑞米瓦斯罐220g×3入：1件99元