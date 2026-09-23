全聯補貨又有好康大發現！被 Threads 脆友激推為「蓬鬆神物」的 IngreLux 髮之鑰洗髮精，即日起至 10 月 1 日驚喜祭出買一送一，單瓶折算只要 249 元。消息一出吸引大批網友衝門市囤貨，內行大讚洗完「瀏海不塌、排水孔掉髮變少」；但社群上也出現兩極評價，有網友直言越洗越掉。此外，本期活動衛生紙、牙膏通通半價，今（23）天還有單瓶 6 元的麥茶可搶！
🟡內行狂推神級健髮洗髮精！買一送一只賣半價
近期在社群平台 Threads 引起熱烈討論的健髮神物「IngreLux 髮之鑰洗髮精」，全系列添加多國專利健髮鞘胺醇、德國健髮咖啡因與維他命 B5，能有效活絡頭皮並強健髮根。許多機車通勤與細軟髮網友大讚，洗完後「頭頂變厚」、「髮根站立且蓬鬆」、「連小細毛都狂長」，且香氣淡雅不甜膩，連另一半也喜歡。本次全聯檔期包含強韌活絡、控油清爽、豐盈養護等款式均享買一送一，單瓶特價 498 元，任選 2 瓶只需 498 元，平均一瓶只要 249 元，實體與線上同步優惠。
🟡網揭真實洗感落差！有人長細毛有人越洗越掉
儘管許多網友敲碗囤貨，但 Threads 上也陸續出現不同的真實反饋。有網友跟風購買後坦言，雖然香味好聞，但洗完感覺「頭皮雖然蓬，髮絲卻很服貼，沒有預期中的鬆感」，掉髮量也持平。對此，內行網友建議，每個人頭皮狀況與髮質不同，購買前可先依需求選擇：紫色主打通用修復與強健髮根、藍色強調清爽控油、粉色則偏向滋潤柔順，若頭皮較敏感或受損髮質，建議搭配同系列護髮或健髮精華使用。
🟡這款蓬鬆洗髮精也買一送一！髮質修護大熱門
除了髮之鑰之外，本次買一送一活動還加碼推出了另一款頂級養護髮品「IDEA5 髮蘊活強健蓬鬆外泌體洗髮精（540ml）」，主打外泌體科技與蓬鬆強韌，單瓶 699 元買一送一，平均一瓶只需 350 元。
此外，訴求涼爽修護的「萌髮科研凍齡蓬鬆洗髮精 EX（500g）」單瓶 479 元買一送一，平均一瓶 240 元；「多芬輕煥強韌洗髮乳（680ml）」單瓶 299 元買一送一，平均一瓶僅 150 元，同樣是小資族搶購的熱門目標。
🟡全聯買一送一爆款清單！衛生紙牙膏零食通包
除了熱銷洗髮精，全聯本期「買一送一」涵蓋了大量民生用品與食品，極具高 CP 值：
米油與食品：
三好米台灣西螺生態米（1.8kg）平均一包 116 元
東和製油古法蒜香胡麻拌麵平均一袋 95 元
桂格大燕麥片嚴選薄片（1200g）平均一盒 150 元
口腔與身體清潔：
高露潔抗敏專家牙膏（110g）平均一支 109 元
刷樂全效溫和護理漱口水（500ml）平均一瓶 84 元
古寶沐潤小蒼蘭亮白沐浴露（1000g）平均一瓶 120 元
居家紙品與衛生棉：
蒲公英綠茶三層環保抽取衛生紙（100抽*10包）平均一串 119 元
可立雅廚房紙巾平均一袋 73 元
蘇菲天然草本抑菌超薄衛生棉平均一包 73 元。
沖泡飲品與零食：
御茶園冰釀麥萃（300ml*6入）買一送一平均一組 36 元，折算單瓶只要 6 元銅板價（限9/23）
西雅圖極品濾掛咖啡平均一盒 115 元
盛香珍手製丸燒煎餅平均一包 35 元
悅氏 Light 氣泡水平均一瓶 14 元
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近期在社群平台 Threads 引起熱烈討論的健髮神物「IngreLux 髮之鑰洗髮精」，全系列添加多國專利健髮鞘胺醇、德國健髮咖啡因與維他命 B5，能有效活絡頭皮並強健髮根。許多機車通勤與細軟髮網友大讚，洗完後「頭頂變厚」、「髮根站立且蓬鬆」、「連小細毛都狂長」，且香氣淡雅不甜膩，連另一半也喜歡。本次全聯檔期包含強韌活絡、控油清爽、豐盈養護等款式均享買一送一，單瓶特價 498 元，任選 2 瓶只需 498 元，平均一瓶只要 249 元，實體與線上同步優惠。
儘管許多網友敲碗囤貨，但 Threads 上也陸續出現不同的真實反饋。有網友跟風購買後坦言，雖然香味好聞，但洗完感覺「頭皮雖然蓬，髮絲卻很服貼，沒有預期中的鬆感」，掉髮量也持平。對此，內行網友建議，每個人頭皮狀況與髮質不同，購買前可先依需求選擇：紫色主打通用修復與強健髮根、藍色強調清爽控油、粉色則偏向滋潤柔順，若頭皮較敏感或受損髮質，建議搭配同系列護髮或健髮精華使用。
🟡這款蓬鬆洗髮精也買一送一！髮質修護大熱門
除了髮之鑰之外，本次買一送一活動還加碼推出了另一款頂級養護髮品「IDEA5 髮蘊活強健蓬鬆外泌體洗髮精（540ml）」，主打外泌體科技與蓬鬆強韌，單瓶 699 元買一送一，平均一瓶只需 350 元。
此外，訴求涼爽修護的「萌髮科研凍齡蓬鬆洗髮精 EX（500g）」單瓶 479 元買一送一，平均一瓶 240 元；「多芬輕煥強韌洗髮乳（680ml）」單瓶 299 元買一送一，平均一瓶僅 150 元，同樣是小資族搶購的熱門目標。
🟡全聯買一送一爆款清單！衛生紙牙膏零食通包
除了熱銷洗髮精，全聯本期「買一送一」涵蓋了大量民生用品與食品，極具高 CP 值：
米油與食品：
三好米台灣西螺生態米（1.8kg）平均一包 116 元
東和製油古法蒜香胡麻拌麵平均一袋 95 元
桂格大燕麥片嚴選薄片（1200g）平均一盒 150 元
口腔與身體清潔：
高露潔抗敏專家牙膏（110g）平均一支 109 元
刷樂全效溫和護理漱口水（500ml）平均一瓶 84 元
古寶沐潤小蒼蘭亮白沐浴露（1000g）平均一瓶 120 元
居家紙品與衛生棉：
蒲公英綠茶三層環保抽取衛生紙（100抽*10包）平均一串 119 元
可立雅廚房紙巾平均一袋 73 元
蘇菲天然草本抑菌超薄衛生棉平均一包 73 元。
沖泡飲品與零食：
御茶園冰釀麥萃（300ml*6入）買一送一平均一組 36 元，折算單瓶只要 6 元銅板價（限9/23）
西雅圖極品濾掛咖啡平均一盒 115 元
盛香珍手製丸燒煎餅平均一包 35 元
悅氏 Light 氣泡水平均一瓶 14 元