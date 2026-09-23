皮克敏手遊《Pikmin Bloom》隨著9月底到來，玩家們任務也逐漸進入收尾階段，為了讓皮友們進行最後衝刺，周六至下周三（9月26日至9月20日），官方將連續5天讓「巨大華麗蘑菇」出現在地圖上，且每天都能使用3次大聲公尋求好友協助，5天能使用15次，皮友們一定要好好把握。
巨大華麗蘑菇加碼3天 9月底連打5日
《Pikmin Bloom》9月以「秋季節慶」為主題，推出「香腸飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「蝴蝶結餅乾」，「巨大華麗蘑菇」則分別在4個周末出現後，以往官方會在每月底加碼2天，但9月官方直接加碼3天，包含周六、周日，下周一至下周三都有巨大蘑菇可以挑戰。
中秋連假拚最後一波 大聲公免費3次連開5天
本周末適逢中秋連假，台灣《Pikmin Bloom》玩家可以好好把握尋找巨大華麗蘑菇，巨大華麗蘑菇掉落的神秘寶箱會比一般版本更稀有，可獲得更多活動素材，尤其是「蝴蝶結餅乾」獎勵數量眾多，對還沒完成本月任務、想收齊任務服裝獎勵的玩家來說，是最後的衝刺機會。
此外，《Pikmin Bloom》官方也同步開放，周六至下周三「蘑菇戰鬥大聲公」每天每人免費使用3次，玩家可以透過大聲公邀請好友加入同一場蘑菇戰。《Pikmin Bloom》尚未公布10月主題和主副花，但預計將會以萬聖節為出發點，副花則是2025年10月主花「萬壽菊」。
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《Pikmin Bloom》9月以「秋季節慶」為主題，推出「香腸飾品皮克敏」，每月蒐集任務目標則是「蝴蝶結餅乾」，「巨大華麗蘑菇」則分別在4個周末出現後，以往官方會在每月底加碼2天，但9月官方直接加碼3天，包含周六、周日，下周一至下周三都有巨大蘑菇可以挑戰。
本周末適逢中秋連假，台灣《Pikmin Bloom》玩家可以好好把握尋找巨大華麗蘑菇，巨大華麗蘑菇掉落的神秘寶箱會比一般版本更稀有，可獲得更多活動素材，尤其是「蝴蝶結餅乾」獎勵數量眾多，對還沒完成本月任務、想收齊任務服裝獎勵的玩家來說，是最後的衝刺機會。
此外，《Pikmin Bloom》官方也同步開放，周六至下周三「蘑菇戰鬥大聲公」每天每人免費使用3次，玩家可以透過大聲公邀請好友加入同一場蘑菇戰。《Pikmin Bloom》尚未公布10月主題和主副花，但預計將會以萬聖節為出發點，副花則是2025年10月主花「萬壽菊」。