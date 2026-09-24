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李灝宇本季成績（截至9月23日）

數據項目 李灝宇（2026賽季） 出賽場次 110場 安打數 84支 打擊率 2成68 全壘打 10轟 打點 46分 得分 39分 二壘安打 18支 三壘安打 2支

李灝宇上一戰狀況如何？

焦點賽事先發投手對決

1.老虎VS國民

球隊 投手姓名 投打/背號 勝-敗 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 安打 (H) 三振 (SO) 保送 (BB) 全壘打 (HR) 華盛頓國民 Richard Lovelady 左投／#55 3-4 3.86 1.84 32.2 39 30 21 4 底特律老虎 Framber Valdez 左投／#59 10-11 4.06 1.36 168.2 166 129 64 16

2.道奇VS教士

球隊 投手姓名 投打/背號 勝-敗 (W-L) 防禦率 (ERA) 每局被上壘率 (WHIP) 投球局數 (IP) 被安打 (H) 三振 (SO) 保送 (BB) 全壘打 (HR) 聖地牙哥教士 Robbie Ray 左投／#38 13-8 3.60 1.33 162.1 133 138 83 22 洛杉磯道奇 山本由伸 右投／#18 14-8 2.51 0.87 179.0 114 178 41 19

9月24日大聯盟完整賽程表

比賽時間 (台灣時間) 客隊 (Away) 主隊 (Home) 備註 01:10 國民 (Nationals) 老虎 (Tigers) 01:35 藍鳥 (Blue Jays) 金鶯 (Orioles) 雙重賽 G1 03:45 雙城 (Twins) 巨人 (Giants) 06:35 藍鳥 (Blue Jays) 金鶯 (Orioles) 雙重賽 G2 06:40 釀酒人 (Brewers) 費城人 (Phillies) 06:40 紅雀 (Cardinals) 海盜 (Pirates) 07:00 守護者 (Guardians) 紅襪 (Red Sox) 07:05 光芒 (Rays) 洋基 (Yankees) 07:15 紅人 (Reds) 勇士 (Braves) 07:40 白襪 (White Sox) 皇家 (Royals) 07:40 馬林魚 (Marlins) 小熊 (Cubs) 08:05 大都會 (Mets) 遊騎兵 (Rangers) 08:40 響尾蛇 (Diamondbacks) 洛磯 (Rockies) 09:40 天使 (Angels) 運動家 (Athletics) 10:00 太空人 (Astros) 水手 (Mariners) 10:10 教士 (Padres) 道奇 (Dodgers)

2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？

底特律老虎隊今（24）日繼續在主場迎戰華盛頓國民，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）目前本季已累積84支安打、10轟、46分打點，昨日的比賽中李灝宇也有單場3度上壘的好表現。今日MLB安排多達16場比賽，除了老虎對國民之外，道奇也將同區勁敵教士。以下《NOWNEWS》整理9月24日MLB完整賽程、焦點賽事與台灣區轉播資訊。效力底特律老虎的台灣好手李灝宇，今日迎戰華盛頓國民擔任先發二壘手打第二棒，全場展現優異選球與擊球品質，繳出3打數1安打、2次保送的單場3度上壘亮眼表現，賽季打擊率維持在.268，目前累積84支安打，距離大谷翔平保持的亞洲新人大聯盟首季93安紀錄僅差9支。然而老虎打線整體熄火，加上國民游擊手阿布拉姆斯（C.J. Abrams）單場雙響砲灌進3分擊潰老虎，終場老虎就以1：3不敵國民。📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。