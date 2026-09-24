底特律老虎隊今（24）日繼續在主場迎戰華盛頓國民，「台灣怪力男」李灝宇（Hao-Yu Lee）目前本季已累積84支安打、10轟、46分打點，昨日的比賽中李灝宇也有單場3度上壘的好表現。今日MLB安排多達16場比賽，除了老虎對國民之外，道奇也將同區勁敵教士。以下《NOWNEWS》整理9月24日MLB完整賽程、焦點賽事與台灣區轉播資訊。
李灝宇本季成績（截至9月23日）
李灝宇上一戰狀況如何？
效力底特律老虎的台灣好手李灝宇，今日迎戰華盛頓國民擔任先發二壘手打第二棒，全場展現優異選球與擊球品質，繳出3打數1安打、2次保送的單場3度上壘亮眼表現，賽季打擊率維持在.268，目前累積84支安打，距離大谷翔平保持的亞洲新人大聯盟首季93安紀錄僅差9支。
然而老虎打線整體熄火，加上國民游擊手阿布拉姆斯（C.J. Abrams）單場雙響砲灌進3分擊潰老虎，終場老虎就以1：3不敵國民。
焦點賽事先發投手對決
1.老虎VS國民
2.道奇VS教士
9月24日大聯盟完整賽程表
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
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📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
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|數據項目
|李灝宇（2026賽季）
|出賽場次
|110場
|安打數
|84支
|打擊率
|2成68
|全壘打
|10轟
|打點
|46分
|得分
|39分
|二壘安打
|18支
|三壘安打
|2支
效力底特律老虎的台灣好手李灝宇，今日迎戰華盛頓國民擔任先發二壘手打第二棒，全場展現優異選球與擊球品質，繳出3打數1安打、2次保送的單場3度上壘亮眼表現，賽季打擊率維持在.268，目前累積84支安打，距離大谷翔平保持的亞洲新人大聯盟首季93安紀錄僅差9支。
然而老虎打線整體熄火，加上國民游擊手阿布拉姆斯（C.J. Abrams）單場雙響砲灌進3分擊潰老虎，終場老虎就以1：3不敵國民。
焦點賽事先發投手對決
1.老虎VS國民
|球隊
|投手姓名
|投打/背號
|勝-敗
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|投球局數 (IP)
|安打 (H)
|三振 (SO)
|保送 (BB)
|全壘打 (HR)
|華盛頓國民
|Richard Lovelady
|左投／#55
|3-4
|3.86
|1.84
|32.2
|39
|30
|21
|4
|底特律老虎
|Framber Valdez
|左投／#59
|10-11
|4.06
|1.36
|168.2
|166
|129
|64
|16
|球隊
|投手姓名
|投打/背號
|勝-敗 (W-L)
|防禦率 (ERA)
|每局被上壘率 (WHIP)
|投球局數 (IP)
|被安打 (H)
|三振 (SO)
|保送 (BB)
|全壘打 (HR)
|聖地牙哥教士
|Robbie Ray
|左投／#38
|13-8
|3.60
|1.33
|162.1
|133
|138
|83
|22
|洛杉磯道奇
|山本由伸
|右投／#18
|14-8
|2.51
|0.87
|179.0
|114
|178
|41
|19
|比賽時間 (台灣時間)
|客隊 (Away)
|主隊 (Home)
|備註
|01:10
|國民 (Nationals)
|老虎 (Tigers)
|01:35
|藍鳥 (Blue Jays)
|金鶯 (Orioles)
|雙重賽 G1
|03:45
|雙城 (Twins)
|巨人 (Giants)
|06:35
|藍鳥 (Blue Jays)
|金鶯 (Orioles)
|雙重賽 G2
|06:40
|釀酒人 (Brewers)
|費城人 (Phillies)
|06:40
|紅雀 (Cardinals)
|海盜 (Pirates)
|07:00
|守護者 (Guardians)
|紅襪 (Red Sox)
|07:05
|光芒 (Rays)
|洋基 (Yankees)
|07:15
|紅人 (Reds)
|勇士 (Braves)
|07:40
|白襪 (White Sox)
|皇家 (Royals)
|07:40
|馬林魚 (Marlins)
|小熊 (Cubs)
|08:05
|大都會 (Mets)
|遊騎兵 (Rangers)
|08:40
|響尾蛇 (Diamondbacks)
|洛磯 (Rockies)
|09:40
|天使 (Angels)
|運動家 (Athletics)
|10:00
|太空人 (Astros)
|水手 (Mariners)
|10:10
|教士 (Padres)
|道奇 (Dodgers)
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，每週末（六、日）上午提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD（200~203頻道）收看，賽事轉播量最完整。
📍Hami Video / ELTA.tv：可於手機、平板、電腦收看愛爾達體育台，MAX頻道賽事選擇最豐富。
📍Apple TV+：獨家播出《週五棒球夜》。
📍MLB.TV：官方付費訂閱服務，可無限制觀看全聯盟賽事。