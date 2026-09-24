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▲傅天穎如今轉行當房仲。（圖／翻攝自臉書@李傅中琴）

傅天穎是男星陳子強的前妻，多年前兩人時常一起上各大綜藝節目，但離婚時也鬧得沸沸揚揚，後來傅天穎有了新歡，還在公園談情上演活春宮，路人緊張報警，好在後來釐清真相，獲判無罪。如今傅天穎已經改行當房仲，在路邊發傳單模樣被路人捕獲。根據港媒報導，傅天穎已經改回本名「李傅中琴」，轉行當房仲，還在社群平台分享參加公司活動的照片，雖然身形和過去相比圓潤不少，但氣質依舊。傅天穎早年以模特兒身分出道，轉往香港發展，2001年因啤酒廣告爆紅，馬上進入戲劇圈，出演許多電影，後來將重心移回台灣，也參與了《敗犬女王》、《艋舺的女人》等電視劇，在拍《兩個月亮》期間與陳子強交往，1個月後就懷孕，2008年結婚，但最終僅維持5年就離婚收場。後來傅天穎與新歡在公園談情說愛，傅天穎一句「不要強姦我」驚動路人報警，被依公然猥褻、妨害公務等罪起訴，不過法院審理後認為，事發地點人煙稀少，應該不是刻意要讓人觀看，最後獲判無罪。