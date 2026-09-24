舒力基颱風最新路徑逐漸明朗，氣象專家賈新興表示，歐洲傳統模式與AI模式已達成共識，預估颱風明後天（9月25日至9月26日）將明顯北轉，朝琉球群島移動，台灣發布颱風警報機率降低；颱風受風切影響，預估達輕颱上限至中颱，中秋連假台灣以「秋老虎」為主，全台多雲到晴，午後北北基、嘉義以南防陣雨。
輕度颱風舒力基，今（24）日上午，位置在鵝鑾鼻東南東方1620公里處，以每小時22轉18公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒20公尺（每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（每小時101公里），相當於10級風，7級風暴風半徑100公里。
舒力基颱風明後天北轉 台灣發布警報機率大降
賈新興說明，舒力基颱風路徑已有基本雛型，歐洲傳統模式、AI模式達成共識，今天沿著太平洋高壓邊緣往西北移動，明後天隨著高壓東退，會出現明顯北轉，朝琉球群島附近移動，中秋連假若要前往沖繩觀光，務必留意天氣動態。
賈新興提及，以目前舒力基颱風路徑判斷，台灣發布「颱風警報」的機率已經大幅降低，雖然美國模式仍預測周末颱風會往西更靠近台灣，但美國模式本就較為大膽，可以當參考資料就好；強度方面，舒力基颱風路徑雖然海溫偏暖，但垂直風切較大，不利發展，預期巔峰強度會來到輕颱上限至中颱。
中秋連假「秋老虎」 全台多雲到晴午後防雨
賈新興指出，台灣中秋連假天氣以「秋老虎」型態為主，由於高壓籠罩台灣至長江流域，基本上全台多雲到晴，中午左右比較炎熱，且要注意午後在北北基、嘉義以南地區，可能出現對流導致的陣雨，入夜雖然趨緩，雲量依舊偏多，不過整體來說還是適合賞月、烤肉的中秋連假。
此外，根據中央氣象署最新「120小時暴風侵襲機率」，北北基桃、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東、綠島蘭嶼都是1%，其餘地區皆為0%；舒力基颱風北轉的路徑，高機率讓台灣躲過風雨威脅，不過進入秋季後，西北太平洋仍持續會有熱帶系統發展，民眾仍要注意最新天氣預報。
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賈新興說明，舒力基颱風路徑已有基本雛型，歐洲傳統模式、AI模式達成共識，今天沿著太平洋高壓邊緣往西北移動，明後天隨著高壓東退，會出現明顯北轉，朝琉球群島附近移動，中秋連假若要前往沖繩觀光，務必留意天氣動態。
賈新興提及，以目前舒力基颱風路徑判斷，台灣發布「颱風警報」的機率已經大幅降低，雖然美國模式仍預測周末颱風會往西更靠近台灣，但美國模式本就較為大膽，可以當參考資料就好；強度方面，舒力基颱風路徑雖然海溫偏暖，但垂直風切較大，不利發展，預期巔峰強度會來到輕颱上限至中颱。
賈新興指出，台灣中秋連假天氣以「秋老虎」型態為主，由於高壓籠罩台灣至長江流域，基本上全台多雲到晴，中午左右比較炎熱，且要注意午後在北北基、嘉義以南地區，可能出現對流導致的陣雨，入夜雖然趨緩，雲量依舊偏多，不過整體來說還是適合賞月、烤肉的中秋連假。
此外，根據中央氣象署最新「120小時暴風侵襲機率」，北北基桃、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東、綠島蘭嶼都是1%，其餘地區皆為0%；舒力基颱風北轉的路徑，高機率讓台灣躲過風雨威脅，不過進入秋季後，西北太平洋仍持續會有熱帶系統發展，民眾仍要注意最新天氣預報。