中秋與教師節連假即將來臨，包含星巴克在內的連鎖咖啡品牌都推出咖啡優惠。像是台灣星巴克就宣布超狂優惠，趕在中秋連假前一天、即9月24日這天推出限時僅有一天的大杯飲品「買一送一」好友分享日，更同步加碼長達近兩個月的「特大杯星沁爽優惠價僅99元」。85度C則在9月28日教師節當天限時12小時，有大杯咖啡系列第二杯35折。就連手搖飲品牌「CoCo都可」也於9月28日、9月29日連續２天推出指定美式、果咖美式、生椰系列享同價位買一送一。
📍星巴克：
連鎖咖啡星巴克應景祭出「中秋團圓 好友分享日」活動，限定僅一日，明（24）日的上午11:00-下午20:00，只要到全台指定門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多享有「買二送二」。
買一送一部分飲品不適用 另推星沁爽特大杯特價99元
優惠品項依各門市現貨為準，不包含冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡、烤夏威夷果燕麥星冰樂、烤夏威夷果燕麥那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此外，即日起至11月3日，星巴克還推出「星沁爽特大杯單一價99元」優惠活動，等於是近2個月的優惠活動。
📍85度C：
85度C也推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10點至晚上10點限時12小時，大杯咖啡系列第二杯35折，以人氣大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價只要135元，平均每杯只要67.5元。85度C還提到，一次囤起來更划算，寄杯卡最多可省345元，鉑金獎豆寄杯最多更可省455元。
📍伯朗咖啡：
伯朗咖啡推出「指定咖啡類周邊第二件半價」活動，即日起至2026年9月27日，全系列咖啡豆(250g)、濾掛(盒裝)、衣索比亞藝伎(盒裝)，享第二件半價。活動僅限伯朗咖啡館門市，且不與門市其他優惠併行。
📍路易莎咖啡 X 牛角日本燒肉專門店：
路易莎咖啡迎接中秋，今（24）日起至12月31日與牛角日本燒肉專門店合作推出8款聯名新品：
⏹︎煙燻柚香燒肉牛／豬麥香吐司 69元
⏹︎煙燻柚香燒肉牛／豬磚壓 85元
⏹︎煙燻柚香燒肉牛／豬炊米堡 95元
⏹︎煙燻柚香燒肉牛／豬飯 140元
並推出加價購優惠：凡購買任一牛角聯名商品，加20元即可加購中杯錫蘭紅茶／薰香綠茶，加40元即可加購中杯美式黑咖啡。
📍CoCo都可：
CoCo都可推出「每週一、二『咖啡醒腦日』 買一送一」活動，正好此次是9月28日、9月29日連續２天推出，指定美式、果咖美式、生椰系列享同價位買一送一。優惠於全台門市登場，臨櫃與「都可訂」皆適用，不適用外送平台、門市外送，但是商場門市及部分門市可能未販售指定品項。
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連鎖咖啡星巴克應景祭出「中秋團圓 好友分享日」活動，限定僅一日，明（24）日的上午11:00-下午20:00，只要到全台指定門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱與口味一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多享有「買二送二」。
買一送一部分飲品不適用 另推星沁爽特大杯特價99元
優惠品項依各門市現貨為準，不包含冰搖烤夏威夷果燕麥咖啡、烤夏威夷果燕麥星冰樂、烤夏威夷果燕麥那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。此外，即日起至11月3日，星巴克還推出「星沁爽特大杯單一價99元」優惠活動，等於是近2個月的優惠活動。
📍85度C：
85度C也推出教師節限定咖啡優惠，9月28日教師節當天上午10點至晚上10點限時12小時，大杯咖啡系列第二杯35折，以人氣大杯拿鐵咖啡為例，2杯原價200元，優惠價只要135元，平均每杯只要67.5元。85度C還提到，一次囤起來更划算，寄杯卡最多可省345元，鉑金獎豆寄杯最多更可省455元。
📍伯朗咖啡：
伯朗咖啡推出「指定咖啡類周邊第二件半價」活動，即日起至2026年9月27日，全系列咖啡豆(250g)、濾掛(盒裝)、衣索比亞藝伎(盒裝)，享第二件半價。活動僅限伯朗咖啡館門市，且不與門市其他優惠併行。
📍路易莎咖啡 X 牛角日本燒肉專門店：
路易莎咖啡迎接中秋，今（24）日起至12月31日與牛角日本燒肉專門店合作推出8款聯名新品：
⏹︎煙燻柚香燒肉牛／豬麥香吐司 69元
⏹︎煙燻柚香燒肉牛／豬磚壓 85元
⏹︎煙燻柚香燒肉牛／豬炊米堡 95元
⏹︎煙燻柚香燒肉牛／豬飯 140元
並推出加價購優惠：凡購買任一牛角聯名商品，加20元即可加購中杯錫蘭紅茶／薰香綠茶，加40元即可加購中杯美式黑咖啡。
CoCo都可推出「每週一、二『咖啡醒腦日』 買一送一」活動，正好此次是9月28日、9月29日連續２天推出，指定美式、果咖美式、生椰系列享同價位買一送一。優惠於全台門市登場，臨櫃與「都可訂」皆適用，不適用外送平台、門市外送，但是商場門市及部分門市可能未販售指定品項。