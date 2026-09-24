今天記得刷存摺！勞保局預估發放三筆國民年金給付，包含國保生育給付、老年基本保證年金及原住民給付，於今（24）日集中入帳。其中，國保生育給付按投保金額發放，結合多胞胎給付與地方政府加碼補助後，最高可領達 10 萬元。此外，9 月底前還有勞保年金、勞退月退等 10 筆款項接力入帳，請民眾記得查帳。
🟡國保三筆錢今日集中入帳！生育給付一胎十萬
國民年金保險「生育給付」於今（24）日正式發放。只要是在國保加保期間分娩或早產的女性被保險人即可申請。自 2026 年起實施新制，生育給付補助金額一律調升為單胎 10 萬元，若生雙胞胎則發放 20 萬元。勞保局特別提醒，生育給付設有 5 年請領時效，符合資格者務必於期限內提出申請，以免權益受損。
🟡老年基本保證與原住民給付！今天刷存摺查帳
今天同步入帳的還有「老年基本保證年金」與「原住民給付」。老年基本保證年金主要照顧國保開辦前已年滿 65 歲、且符合所得稅與財產限制條件的長者，每月固定發放 4,049 元；原住民給付則針對年滿 55 歲至 64 歲、在國內設有戶籍的原住民族人，只要符合身分與排富條件，同樣於今日領取每月 4,049 元津貼。
🟡月底還有十筆款項接力發放！勞保年金等著領
發完今日的三筆國保補助後，9 月底前還有兩波發錢高峰，共計 10 筆款項將陸續入帳：
9 月 29 日（週二）入帳款項（共 4 筆）：
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
9 月 30 日（週三）入帳款項（共 6 筆）：
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險喪葬給付
資料來源：勞保局行事曆
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國民年金保險「生育給付」於今（24）日正式發放。只要是在國保加保期間分娩或早產的女性被保險人即可申請。自 2026 年起實施新制，生育給付補助金額一律調升為單胎 10 萬元，若生雙胞胎則發放 20 萬元。勞保局特別提醒，生育給付設有 5 年請領時效，符合資格者務必於期限內提出申請，以免權益受損。
今天同步入帳的還有「老年基本保證年金」與「原住民給付」。老年基本保證年金主要照顧國保開辦前已年滿 65 歲、且符合所得稅與財產限制條件的長者，每月固定發放 4,049 元；原住民給付則針對年滿 55 歲至 64 歲、在國內設有戶籍的原住民族人，只要符合身分與排富條件，同樣於今日領取每月 4,049 元津貼。
🟡月底還有十筆款項接力發放！勞保年金等著領
發完今日的三筆國保補助後，9 月底前還有兩波發錢高峰，共計 10 筆款項將陸續入帳：
9 月 29 日（週二）入帳款項（共 4 筆）：
勞保年金給付
災保年金給付
災保失能照護補助
勞退月退休金（首發案）
9 月 30 日（週三）入帳款項（共 6 筆）：
產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助
國保身心障礙年金給付併計勞保年資
國民年金保險老年年金給付
國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
國民年金保險遺屬年金
國民年金保險喪葬給付
資料來源：勞保局行事曆