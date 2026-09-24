2026中秋節是哪一天？今年中秋節落在9月25日星期五，加上周末及9月28日教師節，形成4天連假。中秋節除了烤肉、賞月、吃月餅，最不能少的就是傳訊息向親友送上祝福，《NOWNEWS今日新聞》社群中心精心製作20張絕美「中秋節快樂圖案長輩圖」，同步整理祝福語、賀詞及中秋節由來，還有「中秋節快樂」各國說法一次看，直接傳給長輩、親友、同事都適用。
🟡2026中秋節是哪一天？9月25日星期五「中秋教師節連假4天」
今年中秋節是9月25日星期五，9月28日則是教師節，搭配周六、周日形成4天連假。
📍2026中秋教師節連假行事曆：
9月25日（五）：中秋節
9月26日（六）：周六
9月27日（日）：周日
9月28日（一）：教師節／孔子誕辰紀念日
🟡中秋節由來是什麼？為什麼要賞月、吃月餅？
中秋節是華人重要的傳統節日之一，日期落在農曆八月十五日，因這天月亮又圓又亮，古人便有賞月、祭月的習俗，也逐漸成為家人團聚、寄託思念的節日。吃月餅早期與祭月習俗有關，後來逐漸成為中秋節代表性食物，圓圓的月餅也象徵月圓人團圓，民間更流傳「嫦娥奔月」等神話故事，讓中秋節增添浪漫色彩。
🟡中秋節為什麼要烤肉？台灣「全民烤肉」由來曝光
中秋節烤肉如今已成為台灣最具代表性的節慶活動之一，和傳統的嫦娥奔月、吃月餅習俗不同，中秋烤肉的起源眾說紛紜，其中一說認為，80年代萬家香、金蘭等醬料品牌大打電視廣告，「一家烤肉萬家香」的口號深入人心，讓烤肉逐漸與中秋團聚畫上等號，掀起全民烤肉熱潮。
另一說法則與當時台灣烤爐產業轉型有關，80年代新竹等地烤爐廠商因外銷受阻，轉而開拓內銷市場，讓烤肉從原本的餘興節目逐漸成為節慶主角。不過，台灣的烤肉風氣其實早在70年代就已萌芽，當時常與賞月、露營、營火晚會結合，之後才逐漸融入中秋節，成為台灣獨具特色的慶祝方式。
🟡2026中秋節圖案免費下載！20款中秋節早安圖、長輩圖一次收
不知道怎麼跟長輩說中秋節快樂？準備幾張喜氣又不失禮的中秋節長輩圖，直接透過LINE傳送最方便。《NOWNEWS今日新聞》社群中心製作20款中秋節賀卡提供免費下載，各式風格都有。手機版長按圖片、電腦版按右鍵即可下載另存，或是進入Google雲端免費下載，為親友送上最暖問候。
📍點此免費下載「20組中秋節快樂早安圖」（Google雲端）
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🟡中秋節祝福語20句！簡短不失禮，立刻快速回覆
📍萬用版
中秋節快樂，願你月圓人團圓，幸福常相伴。
月圓人團圓，祝你中秋佳節平安順心。
願月圓人圓，好事成雙，中秋節快樂。
一年一中秋，一家一平安，祝你中秋快樂。
願你生活如月餅般甜甜蜜蜜，中秋節快樂。
📍中秋節給長輩祝福語
祝您中秋佳節平安健康，闔家團圓幸福。
月圓人團圓，祝您身體健康、事事順心。
中秋佳節送祝福，願您福氣滿滿、健康久久。
願您吃得香、睡得好，天天開心，中秋節快樂。
祝您中秋佳節闔家平安、幸福美滿。
📍中秋節給朋友、同事祝福語
中秋不只月亮圓，願你的生活也圓圓滿滿。
月亮代表我的心，月餅代表我的情，中秋節快樂！
願你工作順利、生活順心，中秋節快樂！
月圓了，假期也來了，祝你中秋快樂！
吃月餅、賞好月，祝你每天都有好事發生。
📍中秋節賀詞怎麼寫？送客戶、主管不失禮
祝您中秋佳節愉快，闔家平安順心，事業蒸蒸日上。
值此中秋佳節，祝福您事事順利、闔家幸福，中秋快樂。
月圓人團圓，祝您中秋佳節平安順心、萬事如意。
值此中秋佳節，謹致上誠摯祝福，祝您事業順利、闔家平安，佳節愉快、萬事如意。
月圓人團圓，適逢中秋佳節，敬祝您闔家幸福、平安順心，事業蒸蒸日上，中秋佳節愉快！
🟡中秋節快樂！韓文、日文、越南文怎麼說
◼「中秋節快樂」英文
Happy Mid-Autumn Festival
◼「中秋節快樂」韓文
추석 잘 보내세요
◼「中秋節快樂」日文
中秋節おめでとうございます
◼「中秋節快樂」越南文
Vui Tết Trung Thu！
◼「中秋節快樂」泰文
สุขสันต์วันเทศกาลไหว้พระจันทร์
◼「中秋節快樂」印尼文
Selamat Hari Raya Mid-Autumn
◼「中秋節快樂」馬來文
Selamat menyambut Pesta Tanglung!
◼「中秋節快樂」印度文
शुभ चंद्र उत्सव
🟡中秋節應景歌曲清單
◼《城裡的月光 》．許美靜
◼《但願人長久》．王菲
◼《月亮惹的禍》．張宇
◼《一樣的月光》．徐佳瑩
◼《月光愛人》．李玟
◼《帶我去月球》．張雨生
◼《白月光》．張信哲．
◼《又圓了的月亮》．郭采潔
◼《殘酷月光》．林宥嘉
◼《月光》．王心凌
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今年中秋節是9月25日星期五，9月28日則是教師節，搭配周六、周日形成4天連假。
📍2026中秋教師節連假行事曆：
9月25日（五）：中秋節
9月26日（六）：周六
9月27日（日）：周日
9月28日（一）：教師節／孔子誕辰紀念日
中秋節是華人重要的傳統節日之一，日期落在農曆八月十五日，因這天月亮又圓又亮，古人便有賞月、祭月的習俗，也逐漸成為家人團聚、寄託思念的節日。吃月餅早期與祭月習俗有關，後來逐漸成為中秋節代表性食物，圓圓的月餅也象徵月圓人團圓，民間更流傳「嫦娥奔月」等神話故事，讓中秋節增添浪漫色彩。
🟡中秋節為什麼要烤肉？台灣「全民烤肉」由來曝光
中秋節烤肉如今已成為台灣最具代表性的節慶活動之一，和傳統的嫦娥奔月、吃月餅習俗不同，中秋烤肉的起源眾說紛紜，其中一說認為，80年代萬家香、金蘭等醬料品牌大打電視廣告，「一家烤肉萬家香」的口號深入人心，讓烤肉逐漸與中秋團聚畫上等號，掀起全民烤肉熱潮。
另一說法則與當時台灣烤爐產業轉型有關，80年代新竹等地烤爐廠商因外銷受阻，轉而開拓內銷市場，讓烤肉從原本的餘興節目逐漸成為節慶主角。不過，台灣的烤肉風氣其實早在70年代就已萌芽，當時常與賞月、露營、營火晚會結合，之後才逐漸融入中秋節，成為台灣獨具特色的慶祝方式。
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🟡中秋節祝福語20句！簡短不失禮，立刻快速回覆
📍萬用版
中秋節快樂，願你月圓人團圓，幸福常相伴。
月圓人團圓，祝你中秋佳節平安順心。
願月圓人圓，好事成雙，中秋節快樂。
一年一中秋，一家一平安，祝你中秋快樂。
願你生活如月餅般甜甜蜜蜜，中秋節快樂。
📍中秋節給長輩祝福語
祝您中秋佳節平安健康，闔家團圓幸福。
月圓人團圓，祝您身體健康、事事順心。
中秋佳節送祝福，願您福氣滿滿、健康久久。
願您吃得香、睡得好，天天開心，中秋節快樂。
祝您中秋佳節闔家平安、幸福美滿。
📍中秋節給朋友、同事祝福語
中秋不只月亮圓，願你的生活也圓圓滿滿。
月亮代表我的心，月餅代表我的情，中秋節快樂！
願你工作順利、生活順心，中秋節快樂！
月圓了，假期也來了，祝你中秋快樂！
吃月餅、賞好月，祝你每天都有好事發生。
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祝您中秋佳節愉快，闔家平安順心，事業蒸蒸日上。
值此中秋佳節，祝福您事事順利、闔家幸福，中秋快樂。
月圓人團圓，祝您中秋佳節平安順心、萬事如意。
值此中秋佳節，謹致上誠摯祝福，祝您事業順利、闔家平安，佳節愉快、萬事如意。
月圓人團圓，適逢中秋佳節，敬祝您闔家幸福、平安順心，事業蒸蒸日上，中秋佳節愉快！
🟡中秋節快樂！韓文、日文、越南文怎麼說
◼「中秋節快樂」英文
Happy Mid-Autumn Festival
◼「中秋節快樂」韓文
추석 잘 보내세요
◼「中秋節快樂」日文
中秋節おめでとうございます
◼「中秋節快樂」越南文
Vui Tết Trung Thu！
◼「中秋節快樂」泰文
สุขสันต์วันเทศกาลไหว้พระจันทร์
◼「中秋節快樂」印尼文
Selamat Hari Raya Mid-Autumn
◼「中秋節快樂」馬來文
Selamat menyambut Pesta Tanglung!
◼「中秋節快樂」印度文
शुभ चंद्र उत्सव
🟡中秋節應景歌曲清單
◼《城裡的月光 》．許美靜
◼《但願人長久》．王菲
◼《月亮惹的禍》．張宇
◼《一樣的月光》．徐佳瑩
◼《月光愛人》．李玟
◼《帶我去月球》．張雨生
◼《白月光》．張信哲．
◼《又圓了的月亮》．郭采潔
◼《殘酷月光》．林宥嘉
◼《月光》．王心凌