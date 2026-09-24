除了國民年金今（24）有生育給付等3筆錢入帳，符合資格者最高領10萬元，勞保局也正式宣布國民年金領取方式全面簡化！凡曾投保國保的民眾，年滿 65 歲免填給付申請書，只需完成確認帳戶的簡單步驟，次月底起年金就會按月自動匯入，權益保障更省時便利。
🟡滿65歲免填申請書！寄回帳戶按月自動入帳
勞保局指出，為保障被保險人權益，針對曾投保國保者，會在滿 65 歲前 1 個月月底主動寄發「國民年金老年年金給付金融帳戶通知書」。民眾收到後填妥國內金融機構帳戶與電話，郵寄或親送至各地辦事處，經審核符合資格，次月底起年金便會按月自動匯入帳戶，省去另外填寫給付申請書的繁瑣程序。
🟡不方便郵寄可線上辦理！登入系統隨時搞定
若不方便郵寄或臨櫃辦理，民眾可多加利用 24 小時運作的「勞保局 e 化服務系統」。透過行動電話認證或其他身分驗證登入後，就能直接線上填寫或更正金融帳戶資訊，在家即可快速完成手續。此外，勞保生育給付與育嬰留職停薪津貼也可線上申辦，其中生育給付加發至 10 萬元者已逾 3 萬人，大幅提升便民效益。
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勞保局指出，為保障被保險人權益，針對曾投保國保者，會在滿 65 歲前 1 個月月底主動寄發「國民年金老年年金給付金融帳戶通知書」。民眾收到後填妥國內金融機構帳戶與電話，郵寄或親送至各地辦事處，經審核符合資格，次月底起年金便會按月自動匯入帳戶，省去另外填寫給付申請書的繁瑣程序。
若不方便郵寄或臨櫃辦理，民眾可多加利用 24 小時運作的「勞保局 e 化服務系統」。透過行動電話認證或其他身分驗證登入後，就能直接線上填寫或更正金融帳戶資訊，在家即可快速完成手續。此外，勞保生育給付與育嬰留職停薪津貼也可線上申辦，其中生育給付加發至 10 萬元者已逾 3 萬人，大幅提升便民效益。