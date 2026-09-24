除了國民年金今（24）有生育給付等3筆錢入帳，符合資格者最高領10萬元勞保局也正式宣布國民年金領取方式全面簡化！凡曾投保國保的民眾，年滿 65 歲免填給付申請書，只需完成確認帳戶的簡單步驟，次月底起年金就會按月自動匯入，權益保障更省時便利。

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🟡滿65歲免填申請書！寄回帳戶按月自動入帳

勞保局指出，為保障被保險人權益，針對曾投保國保者，會在滿 65 歲前 1 個月月底主動寄發「國民年金老年年金給付金融帳戶通知書。民眾收到後填妥國內金融機構帳戶與電話，郵寄或親送至各地辦事處，經審核符合資格，次月底起年金便會按月自動匯入帳戶，省去另外填寫給付申請書的繁瑣程序。

▲勞保局會在民眾滿65歲前1個月主動寄發金融帳戶通知書，填寫本人金融帳戶寄回即可按月領取。圖為通知書範例。（圖／勞保局提供）
▲勞保局會在民眾滿65歲前1個月主動寄發金融帳戶通知書，填寫本人金融帳戶寄回即可按月領取。圖為通知書範例。（圖／勞保局提供）
🟡不方便郵寄可線上辦理！登入系統隨時搞定

若不方便郵寄或臨櫃辦理，民眾可多加利用 24 小時運作的「勞保局 e 化服務系統」。透過行動電話認證或其他身分驗證登入後，就能直接線上填寫或更正金融帳戶資訊，在家即可快速完成手續。此外，勞保生育給付與育嬰留職停薪津貼也可線上申辦，其中生育給付加發至 10 萬元者已逾 3 萬人，大幅提升便民效益。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...