2026中秋節快樂！今年中秋節適逢9月25日星期五，還遇上教師節形成4天連假，除了烤肉、賞月、吃月餅，也別忘了用LINE傳訊息向親友送上祝福。《NOWNEWS今日新聞》整理2026中秋節免費LINE貼圖、中秋節快樂圖案、中秋梗圖及祝福語，精選可免費下載的中秋貼圖，還有適合傳給長輩、親友、同事的中秋節祝福話，通通一次看。
🟡2026中秋節LINE免費貼圖來了！限時下載「中秋節快樂」一次收
中秋節就是要傳一句「中秋節快樂」！如果不想每年都只傳制式賀卡，LINE也有不少應景免費貼圖可以使用，《NOWNEWS》整理2026年中秋節免費LINE貼圖，包含中秋節快樂、月圓人團圓、烤肉、賞月等應景圖案，加入好友即可免費下載。
📍LINE禮物 × 蘇蘇柴（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/22
使用效期：90天
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📍A22機器人官方LINE貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2026/10/11
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📍AH × 醜白兔 【免費療癒中秋節貼圖】（⬇️點此下載）
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📍LINE購物直播×咪咪（⬇️點此下載）
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📍LINE購物 × 可可與小魯（⬇️點此下載）
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🟡2026中秋節快樂圖免費下載！20款中秋祝福圖案直接傳LINE
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🟡2026中秋節梗圖免費製作！「烤肉、月餅、放假」搞笑圖一次看
不想送制式賀卡？中秋梗圖也很流行，用有趣、輕鬆的方式送祝福，讓對方會心一笑。除了熱門梗圖，也能免費線上製作，透過「Meme 梗圖倉庫」輸入文字，就能快速自製專屬中秋梗圖。
🟡中秋節祝福語2026！10句不尷尬祝福語直接傳
📍給朋友
中秋節快樂！月圓人團圓，假期吃好玩好！
月亮圓了、假期到了，祝你中秋快樂！
中秋烤肉吃起來，月餅吃起來，快樂也要吃起來！
祝你中秋快樂，好吃的都有、好玩的不缺！
中秋節快樂！烤肉食材不裝熟、月餅任吃都不胖！
📍給長輩
祝您中秋佳節平安健康、闔家幸福！
月圓人團圓，祝您中秋節快樂、身體健康！
願您中秋佳節平安順心，天天都有好心情！
📍給同事
中秋節快樂！工作先放一邊，連假好好休息！
祝你中秋吃得開心、睡得安心、假期玩得盡興！
🟡中秋節搞笑祝福語！「月餅、烤肉、放假」10句朋友超愛
中秋節快樂！祝你月亮圓、錢包圓，肚子不要跟著一起圓！
月餅可以少吃，烤肉不能少；體重可以明天再量，中秋先快樂！
祝你中秋人不圓、薪水越來越圓，生活每天都圓滿！
中秋節快樂！願你的月亮比別人圓，假期比別人長，月餅比別人多！
中秋節快樂！願你烤肉有人陪、月餅有人送，放假睡到自然醒！
中秋節減肥計畫正式宣布：暫停4天，9月29日再重新做人！
祝你中秋吃得開心、睡得安心，烤肉不焦、月餅不膩、體重不計！
中秋節送你一輪明月，願你事事圓滿；再送一盒月餅，祝你胖得有理！
中秋不只月亮要圓，錢包也要圓；感情要甜，烤肉更要鹹！
月圓人團圓，烤肉吃到飽，月餅吃到怕，祝你中秋快樂到不想上班！
🟡中秋節快樂英文怎麼說？Happy Mid-Autumn Festival一次看
◼「中秋節快樂」英文
Happy Mid-Autumn Festival
◼「中秋節快樂」韓文
추석 잘 보내세요
◼「中秋節快樂」日文
中秋節おめでとうございます
◼「中秋節快樂」越南文
Vui Tết Trung Thu！
◼「中秋節快樂」泰文
สุขสันต์วันเทศกาลไหว้พระจันทร์
◼「中秋節快樂」印尼文
Selamat Hari Raya Mid-Autumn
◼「中秋節快樂」馬來文
Selamat menyambut Pesta Tanglung!
◼「中秋節快樂」印度文
शुभ चंद्र उत्सव
🟡中秋節由來是什麼？為什麼要烤肉
中秋節是華人重要的傳統節日之一，日期落在農曆八月十五日，古人有賞月、祭月的習俗，後來逐漸發展成家人團聚、吃月餅、賞月的重要節日。民間也流傳「嫦娥奔月」等神話故事，讓中秋節增添浪漫色彩，而圓圓的月亮與月餅，也象徵著團圓與美滿。
至於中秋節烤肉，則是台灣獨特的節慶習俗，並非傳統中秋活動，一般認為，80年代醬料品牌「一家烤肉萬家香」等廣告深入人心，加上當時烤爐產業轉向內銷，讓烤肉逐漸從戶外休閒活動融入中秋節，成為許多台灣家庭過節時不可或缺的活動。
🟡2026中秋節熱門QA懶人包重點速看
Q：2026中秋節是哪一天？
A：2026年9月25日星期五。
Q：2026中秋節放幾天？
A：9月25日至9月28日共4天，9月28日為教師節。
Q：中秋節LINE免費貼圖哪裡下載？
A：本文整理2026年限時免費LINE貼圖，點擊各組貼圖連結即可查看下載條件。
Q：中秋節可以傳什麼祝福？
A：朋友可以傳「中秋節快樂、月圓人團圓」等；長輩則適合加入健康、平安、闔家幸福等祝福。
Q：中秋節梗圖哪裡找？
A：本文整理中秋節搞笑圖案及梗圖，適合傳給朋友、同事或群組。
🟡《NOWNEWS今日新聞》祝您中秋節快樂，中秋賀卡一覽
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📍給朋友
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月亮圓了、假期到了，祝你中秋快樂！
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祝你中秋快樂，好吃的都有、好玩的不缺！
中秋節快樂！烤肉食材不裝熟、月餅任吃都不胖！
📍給長輩
祝您中秋佳節平安健康、闔家幸福！
月圓人團圓，祝您中秋節快樂、身體健康！
願您中秋佳節平安順心，天天都有好心情！
📍給同事
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祝你中秋吃得開心、睡得安心、假期玩得盡興！
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中秋節快樂！祝你月亮圓、錢包圓，肚子不要跟著一起圓！
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祝你中秋人不圓、薪水越來越圓，生活每天都圓滿！
中秋節快樂！願你的月亮比別人圓，假期比別人長，月餅比別人多！
中秋節快樂！願你烤肉有人陪、月餅有人送，放假睡到自然醒！
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祝你中秋吃得開心、睡得安心，烤肉不焦、月餅不膩、體重不計！
中秋節送你一輪明月，願你事事圓滿；再送一盒月餅，祝你胖得有理！
中秋不只月亮要圓，錢包也要圓；感情要甜，烤肉更要鹹！
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◼「中秋節快樂」英文
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◼「中秋節快樂」韓文
추석 잘 보내세요
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◼「中秋節快樂」泰文
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◼「中秋節快樂」印尼文
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शुभ चंद्र उत्सव
🟡中秋節由來是什麼？為什麼要烤肉
中秋節是華人重要的傳統節日之一，日期落在農曆八月十五日，古人有賞月、祭月的習俗，後來逐漸發展成家人團聚、吃月餅、賞月的重要節日。民間也流傳「嫦娥奔月」等神話故事，讓中秋節增添浪漫色彩，而圓圓的月亮與月餅，也象徵著團圓與美滿。
至於中秋節烤肉，則是台灣獨特的節慶習俗，並非傳統中秋活動，一般認為，80年代醬料品牌「一家烤肉萬家香」等廣告深入人心，加上當時烤爐產業轉向內銷，讓烤肉逐漸從戶外休閒活動融入中秋節，成為許多台灣家庭過節時不可或缺的活動。
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Q：2026中秋節是哪一天？
A：2026年9月25日星期五。
Q：2026中秋節放幾天？
A：9月25日至9月28日共4天，9月28日為教師節。
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Q：中秋節梗圖哪裡找？
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