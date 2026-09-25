中秋佳節聚會烤肉，別讓滿屋垃圾破壞賞月好心情！《NOWNEWS今日新聞》整理中南部垃圾車清運懶人包。台南今日全市停收且永康等22區連停3天，彰化溪州、竹塘等8地也慘停3天！台中改採定時定點，高雄正常收運，詳細清運時間與注意事項速看。
🟡台南今日全市停收！永康安南等22區停三天
台南市連假期間清運調整變動較大，市民倒垃圾前請特別注意相關規定：
台南市：今日（25日中秋節）全區停收；明日（26日）恢復正常收運；9 月 27 日（週日）例休停收；9 月 28 日（教師節）採分區清運（15 區正常收運、永康與安平等 22 區暫停收運）。
慘停 3 天區域：永康、安平、安南、東區、南區、北區、中西區、大內、山上、仁德、左鎮、玉井、官田、南化、後壁、麻豆、新化、楠西、龍崎、歸仁、關廟、鹽水等 22 區，連假期間累計停收高達 3 天！
🟡台中改採定時定點！高雄彰化清運時間速看
台中、高雄與彰化地區今日清運時間各有不同調整，請中南部民眾多加留意：
台中市：今日（25日中秋）與 9 月 28 日（教師節）暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務；明日（26日）正常收運；9 月 27 日（週日）例休停收。
高雄市：今日（25日）、明日（26日）及下週一（28日教師節）均正常收運，9 月 27 日（週日）例休停收。
彰化縣：
累計停收 3 天區域（共 8 鄉鎮市）：溪州鄉（9/25、9/27、9/28 全區全停）；竹塘鄉（9/25、9/27、9/28 沿線停收）；伸港鄉、社頭鄉、埔心鄉、北斗鎮、永靖鄉、大村鄉等 6 鄉鎮市定點或沿線錯開累計停收 3 天。
9/25 中秋節：彰化市、秀水鄉、埔心鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉、竹塘鄉等 7 區沿線停收；田中鎮、伸港鄉、社頭鄉等 10 區定點停收（其餘公所正常收運）。
9/26 週六：全縣各地照正常週六收運辦理，僅大村鄉沿線停收。
9/27 週日：全縣原則例休停收（僅彰化市定點除颱風外均無停收）。
9/28 教師節：溪州鄉與竹塘鄉沿線停收；伸港、社頭、埔心、北斗、溪州、永靖定點停收（其餘公所正常收運）。
🟡烤肉瓦斯罐木炭勿亂丟！違規最高重罰六千
連假聚會烤肉後，廢棄物處理切勿輕忽！各縣市環保局提醒，卡式瓦斯罐等高壓氣瓶務必先至空曠處排空，獨立打包並加註警語後交付資源回收車，嚴禁丟入垃圾車壓縮引發爆炸；木炭與火種務必澆水完全熄滅、降溫後再丟棄。一般未依規定分類亂丟垃圾者，可依《廢棄物清理法》處新臺幣 1,200 元至 6,000 元罰鍰，切勿心存僥倖。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市連假期間清運調整變動較大，市民倒垃圾前請特別注意相關規定：
台南市：今日（25日中秋節）全區停收；明日（26日）恢復正常收運；9 月 27 日（週日）例休停收；9 月 28 日（教師節）採分區清運（15 區正常收運、永康與安平等 22 區暫停收運）。
慘停 3 天區域：永康、安平、安南、東區、南區、北區、中西區、大內、山上、仁德、左鎮、玉井、官田、南化、後壁、麻豆、新化、楠西、龍崎、歸仁、關廟、鹽水等 22 區，連假期間累計停收高達 3 天！
台中、高雄與彰化地區今日清運時間各有不同調整，請中南部民眾多加留意：
台中市：今日（25日中秋）與 9 月 28 日（教師節）暫停沿街收運，全面改採「定時定點」服務；明日（26日）正常收運；9 月 27 日（週日）例休停收。
彰化縣：
累計停收 3 天區域（共 8 鄉鎮市）：溪州鄉（9/25、9/27、9/28 全區全停）；竹塘鄉（9/25、9/27、9/28 沿線停收）；伸港鄉、社頭鄉、埔心鄉、北斗鎮、永靖鄉、大村鄉等 6 鄉鎮市定點或沿線錯開累計停收 3 天。
9/25 中秋節：彰化市、秀水鄉、埔心鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉、竹塘鄉等 7 區沿線停收；田中鎮、伸港鄉、社頭鄉等 10 區定點停收（其餘公所正常收運）。
9/26 週六：全縣各地照正常週六收運辦理，僅大村鄉沿線停收。
9/27 週日：全縣原則例休停收（僅彰化市定點除颱風外均無停收）。
9/28 教師節：溪州鄉與竹塘鄉沿線停收；伸港、社頭、埔心、北斗、溪州、永靖定點停收（其餘公所正常收運）。
連假聚會烤肉後，廢棄物處理切勿輕忽！各縣市環保局提醒，卡式瓦斯罐等高壓氣瓶務必先至空曠處排空，獨立打包並加註警語後交付資源回收車，嚴禁丟入垃圾車壓縮引發爆炸；木炭與火種務必澆水完全熄滅、降溫後再丟棄。一般未依規定分類亂丟垃圾者，可依《廢棄物清理法》處新臺幣 1,200 元至 6,000 元罰鍰，切勿心存僥倖。