今年第2度「川習會」已在美國登場，根據中國官媒報導，中國國家主席習近平24日在白宮與美國總統川普會談時，要求美方堅持反對台灣獨立，並審慎處理台灣問題。不過，截至發稿時間為止，美方並未公開接受北京的相關要求。
中國官媒《新華社》指出，習近平在與川普會晤時，強調中方對於「維護國家統一」、「領土完整」的立場很清楚，希望美方能堅持反台獨的正確立場，慎重處理台灣問題，為中美戰略合作與2國關係發展，奠定堅實基礎。
外媒《路透社》認為，習近平此次要求美方反對「台灣獨立」，措辭比起美國長期使用的「不支持台灣獨立」更為直接。不過相較於中媒，白宮在會談後，尚未公布雙方談及台灣問題的完整內容，也沒有跡象顯示川普政府準備改變既有對台政策，美國長期維持「不支持台灣獨立」的政策表述，同時依據相關法律，持續提供台灣自我防衛所需的能力。
報導提到，川習會前，北京已持續將台灣問題置於美中關係核心，尤其是對台軍售一事，試圖從政治表態到軍售議題，將台灣問題納入美中雙方的整體協商。
事實上，川普今年5月訪中後，也曾將一筆約140億美元的對台軍售案，形容為與中國談判的「籌碼」。在此背景下，台灣議題與美中整體談判之間的連動性，也成為此次「川習會」的觀察焦點之一。
就目前公開資訊來看，川習會在台灣議題上，呈現的是「北京提出要求、美方維持既有政策」的局面，習近平親自向川普重申反對台獨，並要求美方審慎處理，但美方尚未公開承諾要調整既有的對台政策，顯示雙方在台灣問題上，似乎仍未形成明確共識。
我是廣告 請繼續往下閱讀
外媒《路透社》認為，習近平此次要求美方反對「台灣獨立」，措辭比起美國長期使用的「不支持台灣獨立」更為直接。不過相較於中媒，白宮在會談後，尚未公布雙方談及台灣問題的完整內容，也沒有跡象顯示川普政府準備改變既有對台政策，美國長期維持「不支持台灣獨立」的政策表述，同時依據相關法律，持續提供台灣自我防衛所需的能力。
報導提到，川習會前，北京已持續將台灣問題置於美中關係核心，尤其是對台軍售一事，試圖從政治表態到軍售議題，將台灣問題納入美中雙方的整體協商。
事實上，川普今年5月訪中後，也曾將一筆約140億美元的對台軍售案，形容為與中國談判的「籌碼」。在此背景下，台灣議題與美中整體談判之間的連動性，也成為此次「川習會」的觀察焦點之一。
就目前公開資訊來看，川習會在台灣議題上，呈現的是「北京提出要求、美方維持既有政策」的局面，習近平親自向川普重申反對台獨，並要求美方審慎處理，但美方尚未公開承諾要調整既有的對台政策，顯示雙方在台灣問題上，似乎仍未形成明確共識。
更多「川習華府會」相關新聞。