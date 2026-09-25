祝大家9月25日中秋節快樂！別讓嫦娥笑我們髒，連假垃圾車清運資訊要掌握。《NOWNEWS今日新聞》整理北北桃竹清運懶人包！台北、新北與桃園連假僅星期天1天暫停收垃圾，但新竹市今日沒收，新竹縣竹北、竹東等7鄉鎮更慘停高達3天！同時，新北環保局嚴正警告，隨意棄置垃圾最重罰10萬，詳細清運時間速看。
🟡雙北桃園今日正常收運！9/27星期天例休
大台北與桃園地區今日清運維持運作，市民可把握時間清理家中廚餘與烤肉垃圾：
台北市：今日（25日）、明日（26日）及下週一（28日教師節）均正常收運，9 月 27 日（週日）例休停收。若錯過垃圾車，全市設有 30 處限時收受點可供民眾前往投放。
新北市：今日（25日）、明日（26日）及下週一（28日）正常收運，9 月 27 日（週日）例休停收。
桃園市：採「週收五日」原則，今日（25日）、明日（26日）及下週一（28日）正常收運，9 月 27 日（週日）固定休息停收。
🟡新竹市今日沒收！竹縣竹北等七鄉鎮停三天
新竹縣市今日清運時間出現分歧，請大新竹地區居民注意停收時間安排：
新竹市：今日（25日中秋節）沒收垃圾、明日（26日）恢復正常收運、9 月 27 日（週日）採假日定點清運、9 月 28 日（教師節）正常收運。
新竹縣：採分區輪流清運，其中 7 個鄉鎮連假期間共停收高達 3 天。
竹北、新豐、竹東、湖口、關西、芎林、新埔：今日（25日）與 9 月 28 日停收（明日26日正常收運），加上 27 日例休，連假共慘停 3 天！
橫山、北埔、尖石、峨眉、寶山：今日（25日）與 9 月 28 日正常收運（明日26日與27日例休停收）。
🟡烤肉瓦斯罐木炭勿亂丟！新北重罰最高十萬
連假聚會烤肉後，廢棄物處理切勿輕忽！各縣市環保局提醒，卡式瓦斯罐等高壓氣瓶務必先至空曠處排空，獨立打包並加註警語後交付資源回收車，嚴禁丟入垃圾車壓縮引發爆炸；木炭與火種務必澆水完全熄滅、降溫後再丟棄。一般未依規定分類亂丟垃圾者，可依《廢棄物清理法》處 1,200 元至 6,000 元罰鍰；新北市環保局更特別警告，連假期間若隨意棄置垃圾包，最高可重罰新臺幣 10 萬元，切勿心存僥倖。
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大台北與桃園地區今日清運維持運作，市民可把握時間清理家中廚餘與烤肉垃圾：
台北市：今日（25日）、明日（26日）及下週一（28日教師節）均正常收運，9 月 27 日（週日）例休停收。若錯過垃圾車，全市設有 30 處限時收受點可供民眾前往投放。
新北市：今日（25日）、明日（26日）及下週一（28日）正常收運，9 月 27 日（週日）例休停收。
桃園市：採「週收五日」原則，今日（25日）、明日（26日）及下週一（28日）正常收運，9 月 27 日（週日）固定休息停收。
新竹縣市今日清運時間出現分歧，請大新竹地區居民注意停收時間安排：
新竹市：今日（25日中秋節）沒收垃圾、明日（26日）恢復正常收運、9 月 27 日（週日）採假日定點清運、9 月 28 日（教師節）正常收運。
新竹縣：採分區輪流清運，其中 7 個鄉鎮連假期間共停收高達 3 天。
竹北、新豐、竹東、湖口、關西、芎林、新埔：今日（25日）與 9 月 28 日停收（明日26日正常收運），加上 27 日例休，連假共慘停 3 天！
橫山、北埔、尖石、峨眉、寶山：今日（25日）與 9 月 28 日正常收運（明日26日與27日例休停收）。
連假聚會烤肉後，廢棄物處理切勿輕忽！各縣市環保局提醒，卡式瓦斯罐等高壓氣瓶務必先至空曠處排空，獨立打包並加註警語後交付資源回收車，嚴禁丟入垃圾車壓縮引發爆炸；木炭與火種務必澆水完全熄滅、降溫後再丟棄。一般未依規定分類亂丟垃圾者，可依《廢棄物清理法》處 1,200 元至 6,000 元罰鍰；新北市環保局更特別警告，連假期間若隨意棄置垃圾包，最高可重罰新臺幣 10 萬元，切勿心存僥倖。