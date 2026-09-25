迎戰中秋佳節採買熱潮，經濟部「花好月圓-團圓好市券」於今日（25日中秋節）盛大開領！民眾自備環保袋、隨行杯或餐具前往全台13縣市指定傳統市集，即可用100元現金換200元「中秋買菜金」。活動發放日僅剩今日與10月3日最後兩場，《NOWNEWS今日新聞》整理全台60處地點與時間，想省錢請抓緊機會！
🟡全台13縣市今天開領！自備環保袋換紅包
為推動綠色永續消費並帶動傳統市集買氣，經濟部號召全台 60 處特色市集，舉辦「來趣・踅市仔｜花好月圓-團圓好市券」加碼活動。發放範圍涵蓋雙北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、南投、雲林、嘉義市、台南、高雄及屏東等 13 縣市。由於活動已進入後半段，發放日期僅剩「9 月 25 日（今）」以及「10 月 3 日」最後兩場，票券可一路使用至 10 月 11 日止。
🟡兌換好市券簡單3步驟！滿額加碼再送提袋
團圓好市券領取方式相當簡單，遵循三步驟即可完成：第一、於今日造訪指定合作市集消費；第二、隨身出示自備的環保袋、隨行杯或餐具組；第三、至市集服務台出示環保用品，並以 100 元現金換得 200 元好市券 1 份，等同購物金直接翻倍。此外，消費滿 500 元憑發票或購物證明，還可免費兌換限量「茄芷袋」1 個。
🟡全台13縣市發放地點！兌換時間地址速看
【北部地區：台北、新北、桃園、新竹】
台北市：
永春市場：10:00 發放（市場 2 號出入口）
南門市場：10:00 發放（市場一樓手扶梯旁）
錦安市場：14:00 發放（永康街 60 號入口處）
北投中繼市場：09:30 發放（北投中繼市場 A、B 棟間）
新北市：
淡水中正美食廣場：11:30 發放（第 23 號攤位前）
新店中央市場：10:00 發放（B017 攤位前）
三峽市場：08:30 發放（市場 7 號門梯間）
五股市場：11:00 發放（104 攤位上）
泰山市場：09:30 發放（市場大門）
汐止林森市場：08:30 發放（市場 A48 攤位前）
鶯歌美食廣場：11:00 發放（二樓客服中心）
林口市場：08:00 發放（市場內 1 樓樓梯前）
林口東勢市場：08:30 發放（一樓服務台）
淡水中山市場：09:30 發放（市場大門口）
桃園市：
興國市場：09:00 發放（市場自治會辦公室前）
大園市場：09:00 發放（自產自銷區廣場）
新竹市／新竹縣：
關東市場：08:00 發放（市場 5 樓市民活動中心）
中央市場：11:00 發放（中央第二形象入口畢妮服飾前）
北門市場：10:00 發放（市場南門服務台前）
竹北市仁義市場臨時攤：08:00 發放（地下停車場入口處）
竹北市攤集區：10:30 發放（仁愛街第二出入口）
竹北公有市場：08:00 發放（太子廊道）
竹北市仁義市場：08:00 發放（仁義市場大門口）
【中部地區：台中、彰化、南投、雲林】
台中市：
第五公有市場（09:00，自立街入口）
建國市場（09:00，福德祠廣場）
彰化縣：
華陽市場（08:30，大門口）
民權市場（09:00，大門口）
南投縣：
中興新村第一市場（09:00，前廣場）
草屯市場（09:00，一樓中庭）
南投市市場（09:00，土地公廟前）
埔里第三市場（09:00，大門口前）
中興新村第三市場（09:00，大門廣場）
水里鄉第一市場（09:00，B1遊客服務處）
雲林縣：
西螺鎮東市場（13:30，B5區）
雲林溪美食臨時集中場（11:00，吆鬼小屋）
【南部地區：嘉義、台南、高雄、屏東】
嘉義市：西市場（10:00，國華街入口）、東市場（09:00，范姐廚坊前）
台南市：
學甲市場（08:00，1號大門）
玉井市場（08:30，6號出入口）
善化市場（09:00，值勤室）
後營市場（06:00發號碼牌/07:00兌換）
西港市場（07:30發號碼牌/08:30兌換）
西門淺草市場（14:00，大門口）
麻豆市五市場（08:30，北出入口）
西市場（14:00，廣場前）
下營市場（08:00，41號攤）
柳營市場（08:00，大門口）
高雄市：
三民第一市場（09:30，中華三路大門）
蚵仔寮攤販集中場（15:00，全家前）
龍華市場（10:00，自治會樓下）
旗後觀光市場（14:00，1號門）
大發市場（07:00，大門口）
屏東縣：萬巒市場（15:30，9號攤服務台）
【東部與離島地區：宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門】
宜蘭縣：宜蘭市第三市場（07:00，地下室休憩區）、宜蘭市第二市場（09:00，1樓1號攤前）
花蓮縣：中華市場（08:00，辦公室前）、光復市場（07:30，大門口光華街）
台東縣：台東市第一(中央)市場（10:30，樺興蛋行旁）
澎湖縣：北辰市場（08:00，二樓北側空地）
金門縣：金湖市場（08:00，11號攤位前）
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為推動綠色永續消費並帶動傳統市集買氣，經濟部號召全台 60 處特色市集，舉辦「來趣・踅市仔｜花好月圓-團圓好市券」加碼活動。發放範圍涵蓋雙北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、南投、雲林、嘉義市、台南、高雄及屏東等 13 縣市。由於活動已進入後半段，發放日期僅剩「9 月 25 日（今）」以及「10 月 3 日」最後兩場，票券可一路使用至 10 月 11 日止。
團圓好市券領取方式相當簡單，遵循三步驟即可完成：第一、於今日造訪指定合作市集消費；第二、隨身出示自備的環保袋、隨行杯或餐具組；第三、至市集服務台出示環保用品，並以 100 元現金換得 200 元好市券 1 份，等同購物金直接翻倍。此外，消費滿 500 元憑發票或購物證明，還可免費兌換限量「茄芷袋」1 個。
🟡全台13縣市發放地點！兌換時間地址速看
【北部地區：台北、新北、桃園、新竹】
台北市：
永春市場：10:00 發放（市場 2 號出入口）
南門市場：10:00 發放（市場一樓手扶梯旁）
錦安市場：14:00 發放（永康街 60 號入口處）
北投中繼市場：09:30 發放（北投中繼市場 A、B 棟間）
新北市：
淡水中正美食廣場：11:30 發放（第 23 號攤位前）
新店中央市場：10:00 發放（B017 攤位前）
三峽市場：08:30 發放（市場 7 號門梯間）
五股市場：11:00 發放（104 攤位上）
泰山市場：09:30 發放（市場大門）
汐止林森市場：08:30 發放（市場 A48 攤位前）
鶯歌美食廣場：11:00 發放（二樓客服中心）
林口市場：08:00 發放（市場內 1 樓樓梯前）
林口東勢市場：08:30 發放（一樓服務台）
淡水中山市場：09:30 發放（市場大門口）
桃園市：
興國市場：09:00 發放（市場自治會辦公室前）
大園市場：09:00 發放（自產自銷區廣場）
新竹市／新竹縣：
關東市場：08:00 發放（市場 5 樓市民活動中心）
中央市場：11:00 發放（中央第二形象入口畢妮服飾前）
北門市場：10:00 發放（市場南門服務台前）
竹北市仁義市場臨時攤：08:00 發放（地下停車場入口處）
竹北市攤集區：10:30 發放（仁愛街第二出入口）
竹北公有市場：08:00 發放（太子廊道）
竹北市仁義市場：08:00 發放（仁義市場大門口）
台中市：
第五公有市場（09:00，自立街入口）
建國市場（09:00，福德祠廣場）
彰化縣：
華陽市場（08:30，大門口）
民權市場（09:00，大門口）
南投縣：
中興新村第一市場（09:00，前廣場）
草屯市場（09:00，一樓中庭）
南投市市場（09:00，土地公廟前）
埔里第三市場（09:00，大門口前）
中興新村第三市場（09:00，大門廣場）
水里鄉第一市場（09:00，B1遊客服務處）
雲林縣：
西螺鎮東市場（13:30，B5區）
雲林溪美食臨時集中場（11:00，吆鬼小屋）
嘉義市：西市場（10:00，國華街入口）、東市場（09:00，范姐廚坊前）
台南市：
學甲市場（08:00，1號大門）
玉井市場（08:30，6號出入口）
善化市場（09:00，值勤室）
後營市場（06:00發號碼牌/07:00兌換）
西港市場（07:30發號碼牌/08:30兌換）
西門淺草市場（14:00，大門口）
麻豆市五市場（08:30，北出入口）
西市場（14:00，廣場前）
下營市場（08:00，41號攤）
柳營市場（08:00，大門口）
高雄市：
三民第一市場（09:30，中華三路大門）
蚵仔寮攤販集中場（15:00，全家前）
龍華市場（10:00，自治會樓下）
旗後觀光市場（14:00，1號門）
大發市場（07:00，大門口）
屏東縣：萬巒市場（15:30，9號攤服務台）
宜蘭縣：宜蘭市第三市場（07:00，地下室休憩區）、宜蘭市第二市場（09:00，1樓1號攤前）
花蓮縣：中華市場（08:00，辦公室前）、光復市場（07:30，大門口光華街）
台東縣：台東市第一(中央)市場（10:30，樺興蛋行旁）
澎湖縣：北辰市場（08:00，二樓北側空地）
金門縣：金湖市場（08:00，11號攤位前）