統一發票7月、8月今（25）日將於中午12時30分開出，剛好正逢中秋節，如果幸運中獎的話，整個連假好過起來！大家除了整理手邊發票準備對獎之外，也快看看上期5月、6月統一發票是否有中獎發票被遺漏，根據財政部統計，上期還有6張1000萬沒人出面領獎，期限只到11月5日，千萬不要跟財神爺錯過啦！《NOWNEWS》本文也提供統一發票7月、8月完整開獎號碼、5月及6月一期未領大獎清冊、統一發票領獎規則等，提供民眾一文掌握最新統一發票開獎資訊。
統一發票7月、8月開獎完整獎號（12時30分開獎不斷更新）
📌特別獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
統一發票5月、6月未領大獎清冊！消費地點、明細一覽
🟡1000萬元特別獎未領名單（6張）
◼︎ Google Play，應用程式620元（台北市信義區）
◼︎ 中華電信，月租費2106元（台北市大安區金山南路2段52號9樓）
◼︎ 雅馨蛋糕烘焙，食品312元（新北市三重區中正北路222號）
◼︎ Uber Eats，外送費10元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品150元（苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號）
◼︎ watsons屈臣氏，物品528元（雲林縣斗南鎮中山路70號1、2樓）
🟡200萬元特獎未領名單（7張）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品10元（桃園市桃園區文中路747號）
◼︎ 吳家鴨香飯，食品355元（苗栗縣頭份市民族路111號）
◼︎ Hi-Life萊爾富，食品97元（台中市外埔區水美路61號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品154元（台南市中西區永福路1段30、32號1樓）
◼︎ 中油CPC，汽油1000元（台南市柳營區果毅後60之12號）
◼︎ 7-ELEVEN，菸品110元（高雄市小港區民益路46號1、2樓）
◼︎ 萬佳人力仲介，服務費1500元（屏東縣屏東市中山路168號3樓）
🟡雲端發票專屬100萬元未領名單（5張）
◼︎ App Store，應用程式290元（台北市信義區）
◼︎ 蝦皮購物，物品744元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 車麻吉，停車費40元（台北市中山區民生東路3段8號11樓）
◼︎ Uber Eats，外送費18元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品30元（高雄市前金區大同二路1號1樓）
財政部提醒民眾，115年5月、6月統一發票領獎期間只到11月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。尤其又有多個大獎是屬於「載具歸戶」的民眾，像是外送費、APP應用程式費用，這些容易遺漏在信箱中的中獎發票，如果在今年5月、6月有使用外送以及購買APP應用程式的人，要記得查看信箱或者及早將發票歸戶啊！
統一發票中獎規則、雲端發票開獎組數、領獎規則一次看
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，全新年度統一發票雲端專屬獎前面獎項再加碼，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組維持原本組數，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，決議下半年都加開50萬組，因此今年7月至12月統一發票，500元每期獎項從385萬組直接增加到435萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，115年7月、8月期統一發票中獎領獎期間為今年10月6日至明年1月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。
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📌特別獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
🟡1000萬元特別獎未領名單（6張）
◼︎ Google Play，應用程式620元（台北市信義區）
◼︎ 中華電信，月租費2106元（台北市大安區金山南路2段52號9樓）
◼︎ 雅馨蛋糕烘焙，食品312元（新北市三重區中正北路222號）
◼︎ Uber Eats，外送費10元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品150元（苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑178號）
◼︎ watsons屈臣氏，物品528元（雲林縣斗南鎮中山路70號1、2樓）
🟡200萬元特獎未領名單（7張）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品10元（桃園市桃園區文中路747號）
◼︎ 吳家鴨香飯，食品355元（苗栗縣頭份市民族路111號）
◼︎ Hi-Life萊爾富，食品97元（台中市外埔區水美路61號1樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品154元（台南市中西區永福路1段30、32號1樓）
◼︎ 中油CPC，汽油1000元（台南市柳營區果毅後60之12號）
◼︎ 7-ELEVEN，菸品110元（高雄市小港區民益路46號1、2樓）
◼︎ 萬佳人力仲介，服務費1500元（屏東縣屏東市中山路168號3樓）
🟡雲端發票專屬100萬元未領名單（5張）
◼︎ App Store，應用程式290元（台北市信義區）
◼︎ 蝦皮購物，物品744元（台北市信義區忠孝東路4段555號17樓）
◼︎ 車麻吉，停車費40元（台北市中山區民生東路3段8號11樓）
◼︎ Uber Eats，外送費18元（新北市林口區文化二路1段390號7樓）
◼︎ 7-ELEVEN，飲品30元（高雄市前金區大同二路1號1樓）
財政部提醒民眾，115年5月、6月統一發票領獎期間只到11月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。尤其又有多個大獎是屬於「載具歸戶」的民眾，像是外送費、APP應用程式費用，這些容易遺漏在信箱中的中獎發票，如果在今年5月、6月有使用外送以及購買APP應用程式的人，要記得查看信箱或者及早將發票歸戶啊！
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，全新年度統一發票雲端專屬獎前面獎項再加碼，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組維持原本組數，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，決議下半年都加開50萬組，因此今年7月至12月統一發票，500元每期獎項從385萬組直接增加到435萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
財政部賦稅署提醒，115年7月、8月期統一發票中獎領獎期間為今年10月6日至明年1月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。