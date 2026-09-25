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《蘭香如故》線上看平台、核心資訊速懂

《蘭香如故》劇情大綱

《蘭香如故》主要角色介紹

《蘭香如故》必追5大精采亮點

《蘭香緣》劇版、原著改編差異

《蘭香如故》常見問題FAQ

⭐《蘭香如故》線上看平台、核心資訊速懂

▲《蘭香如故》在Disney+、騰訊同步開播。（圖／翻攝自Disney+﻿ FB）

《蘭香如故》劇情大綱：落難千金頂替丫鬟逆襲當家主母

⭐《蘭香如故》主要角色介紹

▲牛駿峰飾演的韓梁在劇中也一心愛著蘭香。（圖／翻攝自微博＠電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》必追5大精采亮點

原著小說《蘭香緣》vs 劇版《蘭香如故》改編差異

▲劉學義飾演的少爺一開始並不知丫鬟蘭香的真實身世，只是單純愛上她的足智多謀與熱情善良。（圖／翻攝自微博＠電視劇蘭香如故）

《蘭香如故》常見問題FAQ

由譚松韻、劉學義主演的陸劇《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》，故事講述大學士府千金沈嘉蘭（譚松韻飾）因家族遭逢滅門之禍，被迫頂替亡故丫鬟「許蘭香」的身分，從名門貴女一夕淪為林府三等丫鬟。她不僅得隱藏真實身分，還要在深宅中步步為營，查明沈家冤案，並與昔日未婚夫林錦岐（劉學義飾）再度相遇。以下整理《蘭香如故》劇情、角色、結局及必追亮點，帶你一次看懂這部古裝宅鬥劇。《蘭香如故》講述大學士府嫡長孫女沈嘉蘭（譚松韻 飾），原本與吏部尚書林家長孫林錦岐（劉學義 飾）訂有婚約。然而朝堂內鬥突變，沈大學士被扣上謀逆罪名慘遭滿門抄斬，林家為求自保狠心退婚。奴僕許萬全夫婦念在沈家曾對他們施以援手，以剛病逝的女兒「許蘭香」遺體來替代沈嘉蘭，將她救下。從此，高貴的世家千金化身為林府卑微的「三等丫鬟許蘭香」。她不向命運低頭，憑藉超群的眼界、查帳與調香真本事打怪升級，不僅在宅鬥風波中屹立不倒，更一步步洗清家族冤屈，最終成長為林家的當家主母。許蘭香／沈嘉蘭（譚松韻 飾）：原為高門嫡女，落難後頂替婢女身份進入林府。擁有貴女的傲骨與氣度，不靠金手指，憑藉理財查帳、調香與處事智慧在林府底層生存，帶領身邊人打破階級枷鎖，還為自己贖身。林錦岐（劉學義 飾）：吏部尚書林家長孫，正四品衛指揮僉事，能文能武、心思深沉。初期因家族考量不得不與沈家退婚，改娶趙星棠為妻。後在朝夕相處中，逐漸被許蘭香的善良與機智吸引，從防備到深情，甚至為了求娶她不惜請旨強婚，上演甜虐追妻。趙星棠（李夢 飾）：林錦岐的原配正妻，性格驕縱潑辣、心機深沉，經常拿府中丫鬟撒氣，還與表哥錢少澤偷情，並為了兩人的未來著想，背著林府暗中經營生意賺錢，最終被林錦岐設局抓包，遭休妻後又被家族當成聯姻棋子改嫁。杜翠雀（鄭合惠子 飾）：寒門孤女，兄長為林錦岐的救命恩人。表面溫順謙卑，內心狠辣清醒，為了擺脫出身命運步步為營，不擇手段攀附豪門，想成為林錦岐的妾室，最後因下毒被識破，遭到流放。韓梁（牛駿峰 飾）：許蘭香後來搬出林家後遇到的鄰居，寒門出身，才華橫溢，對許蘭香很有好感，希望媽媽能請媒人向蘭香提親，怎料卻被林錦岐奪愛。桐華是《步步驚心》、《長相思》的作者，擅長刻畫人物情感，在她的世界觀中，既有朝堂權謀的宏大，也有女子命運的沉浮。拋棄傳統甜寵劇的「霸總救美」套路，展現女性靠知識、手藝與情商打拼的過程，爽感與勵志兼具。劉學義與譚松韻從主僕試探、對立，到男主角因動心而強行求娶，兩人在大婚與宅鬥中的戲份，情緒張力十足。劇中沒有非黑即白的扁平角色，從丫鬟姐妹淘到被迫聯姻的世家小姐，呈現古代女性在階級壓迫下的互相扶持與自我救贖。實景還原江南園林，全劇畫面自然無過度磨皮濾鏡，展現久違的長篇古裝劇沉浸質感。《蘭香如故》改編自禾晏山小說《蘭香緣》，不過劇版並非完全照搬原著，從人物設定到故事主線都有大幅調整。；劇版則刪除重生元素，改成沈家遭滅門後，沈嘉蘭在許萬全夫婦幫助下，頂替亡女「許蘭香」身分進入林府求生。人物部分，。此外，原著主要聚焦深宅內的妻妾爭鬥，劇版則加入沈家滅門冤案、朝堂權鬥等元素，讓故事從單純宅鬥延伸至家族平反與女性成長。大結局中，原先被逼婚的蘭香，最終還是愛上林錦岐，成為當家主母。Q1：《蘭香如故》在哪個線上看平台播放？A1： 台灣觀眾可透過 Disney+ 獨家收看，中國則於騰訊視頻播出。Q2：《蘭香如故》共有幾集？更新時間為何？A2： 整部劇共 47 集，分為上部《蘭香如故》（31 集）與下部《香氣長傳》（16 集）。9月11日起首播，Disney+每週一至週四晚間9點30後會更新2集，騰訊WeTV同樣每日更新2集，但超級VIP可以多看1集。Q3：《蘭香如故》改編自哪本小說？結局是悲劇嗎？A3： 改編自禾晏山的小說《蘭香緣》。故事結局屬於圓滿大結局，女主角沈嘉蘭成功為家族洗清冤屈，並與林錦岐攜手打破階級束縛，獲得幸福生活。