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🟡國保給付昨日已經入帳！月底10筆款項接力領

▲孕婦產檢與生育給付等款項於九月底陸續撥款，國保生育給付最高可領10萬元，提醒民眾刷存摺確認。（示意圖／NOWNEWS資料照）

中秋禮金今日盛大開領！全台13縣市地點看

▲全台13縣市中秋禮金發放懶人包，基隆與金門最高領1.2萬元，低收與長者發放金額與條件一次看。（圖／AI生成、記者徐銘穗監製）

🟡經濟部好市券今日開領！60處菜市場地點看

▲經濟部「花好月圓團圓好市券」活動辦法，自備環保袋、環保杯或餐具即可至服務台換購。（圖／經濟部提供）

▲2026普發一萬最新進度！花蓮縣萬榮鄉「每人5000元」振興經濟禮金。（圖／花蓮縣萬榮鄉公所FB）

🟡大坑好滋味券開放線上抽！800元換1500

▲2026台中大坑好滋味券800元換1500元優惠折抵，即日起至9月29日開放全台線上登記抽籤。（圖／翻攝大坑商圈臉書）

九月發錢潮進入最後倒數！今日（25日）適逢中秋佳節，《NOWNEWS今日新聞》整理全台 5 大發錢補助懶人包：包含國民年金與勞保給付、全台13縣市中秋禮金、經濟部200元好市券、花蓮1萬元振興金，以及大坑1500元好滋味券。各項發放條件、時間與領取地點速看！勞保局昨（24）日已集中發放三筆國民年金給付，包含國保生育給付、老年基本保證年金及原住民給付。其中國保生育給付新制上路，單胎調升至 10 萬元、雙胞胎 20 萬元；老年基本保證年金與原住民給付則為每月 4,049 元。錯過昨日撥款者請記得補登存摺，此外 9 月底前還有兩波發錢高峰接力入帳：：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）。：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身障年金併計勞保年資、國保老年年金給付、國保身障基本保證年金、國保遺屬年金、國保喪葬給付。今日（25日）適逢中秋節，全台 13 縣市發放 1,000 元至 1.2 萬元不等的禮金與慰問金，多數採帳戶直撥入帳：最高 12,000 元專案：基隆市早期（1984年7月30日前）公營事業一次退休員工；金門縣 55 至 64 歲戰地政務慰助金。台北市：低收入戶 1,500～2,000 元/戶。新北市：林口區等低收、身障及弱勢 900～2,000 元/戶。桃園市：65歲以上長者（原住民滿55歲）2,500元/人；低收 2,000 元/戶。台中市/台南市/新竹縣/宜蘭縣：低收入戶 1,000～1,500 元/戶。高雄市：低收入戶 2,313 元/戶。花蓮縣/連江縣：低收及弱勢 800～2,500 元/戶。澎湖縣：身心障礙者 3,000 元/人。經濟部「花好月圓-團圓好市券」於今日（25日中秋節）盛大開領！民眾只要自備環保袋、隨行杯或餐具前往全台 13 縣市指定 60 處傳統菜市場，即可用 100 元現金換得 200 元好市券，等同購物金直接翻倍加菜。活動發放日僅剩今日與 10 月 3 日最後兩場，消費滿 500 元憑證明還可免費獲贈限量茄芷袋 1 個。票券可一路使用至 10 月 11 日止。地方振興消費金持續發放中！花蓮縣光復鄉第二波 1 萬元振興禮金（大同、大進、大安與大華村約 3,460 人），已於昨（24）日正式撥入指定戶頭。另一方面，花蓮縣萬榮鄉每人 5,000 元現金發放進入最後倒數，第二階段已移至萬榮鄉公所三樓辦理，截止日期為 9 月 30 日，扣除週末與假日僅剩最後 3 個工作天，符合資格鄉親請儘速攜帶身分證件與印章前往申領。台中大坑商圈推出「大坑好滋味券」促進觀光，全台民眾皆可於 9 月 29 日前線上登記抽籤。幸運中籤者只要支付 800 元，即可獲得面額 1,500 元的消費券，可用於大坑特約美食與溫泉店家折抵。活動限量發行 300 份，主辦單位將於 9 月 29 日中午 12 點於「大坑商圈」臉書進行線上直播抽籤開獎，提醒民眾發放後恕不退換且消費不找零。（本新聞由AI協作整合資訊製作）