2026年中秋節落在9月25日，全台13縣市1,000元至1.2萬元的中秋禮金已陸續撥款入帳！今年發放對象多為弱勢家戶與長者，其中基隆市與金門縣更有「2類特定族群」可領到1.2萬元最大紅包。多數款項採金融帳戶直撥，《NOWNEWS今日新聞》整理全台13縣市發放資格限制與補助金額，提醒民眾趕緊查帳確認。
🟡最高可領12000元！基隆與金門特定族群
本次中秋禮金最高額度達 12,000 元，主要涵蓋兩大類特定對象：第一類為基隆市早期（1984年7月30日前）領取一次退休金之公營事業退休員工；第二類則為金門縣符合戰地政務時期慰助資格（年滿55歲至64歲且設籍滿規定年限）之縣民。
🟡六都中秋禮金發放清單！資格與金額一次看
台北市
誰能領：列冊低收入戶（設籍且近一年國內居住滿183天，排除浩然敬老院）
領多少：單列一口戶 1,500 元/戶；其餘低收戶 2,000 元/戶（9/18已匯入）
新北市（非全市統一，以林口區為例）
誰能領：列冊低收、中低收、中低老、身障及弱勢兒少
領多少：下福里 1,200～2,000 元/戶；其他16里 900～1,500 元/戶
桃園市
誰能領：設籍滿6個月之65歲以上長者（原住民滿55歲）及列冊低收入戶
領多少：符合資格長者 2,500 元/人；低收入戶 2,000 元/戶
台中市
誰能領：設籍且實際居住之列冊低收入戶（含機構安置戶）
領多少：1,500 元/戶
台南市
誰能領：中秋節當日仍核列低收入戶者
領多少：1,000 元/戶
高雄市
誰能領：設籍且實際居住之列冊低收入戶（近一年國內住滿183天）
領多少：2,313 元/戶（9/10已匯入）
🟡其他縣市禮金發放清單！發放對象金額一覽
基隆市
誰能領：2001/11/30前設籍滿65歲長者或滿55歲原住民（未領國保/老農津貼者）；早期一次退休軍公教與公營事業員工；符合資格身障者
領多少：一般長者 3,000 元/人；早期軍公教 5,000 元/人；早期公營事業員工 12,000 元/人；身障者 1,500 元/人
新竹縣
誰能領：列冊低收入戶
領多少：1,000 元/戶
宜蘭縣
誰能領：第一款列冊低收入戶
領多少：1,000 元/戶
花蓮縣
誰能領：未受機構收容之列冊低收入戶
領多少：第一款 1,000 元/戶；第二、三款 800 元/戶
澎湖縣
誰能領：設籍滿3年且節前90日（6/28前）領有身心障礙證明者
領多少：3,000 元/人（9/16起陸續撥款）
金門縣
誰能領：列冊低收入戶（非公費安置）；55～64歲且戰地政務終止前設籍滿10年、當時滿16歲者
領多少：低收入戶 3,000 元/戶；戰地慰助金 12,000 元/人
連江縣
誰能領：列冊低收入戶、中低收入老人及中低收入身心障礙者
領多少：2,500 元/戶
地方政府提醒，多數中秋禮金均採主動造冊直撥入帳。若符合資格但尚未收到款項，可備妥身分證件與戶籍資料向戶籍地公所社會課或社會局洽詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次中秋禮金最高額度達 12,000 元，主要涵蓋兩大類特定對象：第一類為基隆市早期（1984年7月30日前）領取一次退休金之公營事業退休員工；第二類則為金門縣符合戰地政務時期慰助資格（年滿55歲至64歲且設籍滿規定年限）之縣民。
🟡六都中秋禮金發放清單！資格與金額一次看
台北市
誰能領：列冊低收入戶（設籍且近一年國內居住滿183天，排除浩然敬老院）
領多少：單列一口戶 1,500 元/戶；其餘低收戶 2,000 元/戶（9/18已匯入）
新北市（非全市統一，以林口區為例）
誰能領：列冊低收、中低收、中低老、身障及弱勢兒少
領多少：下福里 1,200～2,000 元/戶；其他16里 900～1,500 元/戶
誰能領：設籍滿6個月之65歲以上長者（原住民滿55歲）及列冊低收入戶
領多少：符合資格長者 2,500 元/人；低收入戶 2,000 元/戶
台中市
誰能領：設籍且實際居住之列冊低收入戶（含機構安置戶）
領多少：1,500 元/戶
台南市
誰能領：中秋節當日仍核列低收入戶者
領多少：1,000 元/戶
高雄市
誰能領：設籍且實際居住之列冊低收入戶（近一年國內住滿183天）
領多少：2,313 元/戶（9/10已匯入）
🟡其他縣市禮金發放清單！發放對象金額一覽
基隆市
誰能領：2001/11/30前設籍滿65歲長者或滿55歲原住民（未領國保/老農津貼者）；早期一次退休軍公教與公營事業員工；符合資格身障者
領多少：一般長者 3,000 元/人；早期軍公教 5,000 元/人；早期公營事業員工 12,000 元/人；身障者 1,500 元/人
新竹縣
誰能領：列冊低收入戶
領多少：1,000 元/戶
宜蘭縣
誰能領：第一款列冊低收入戶
領多少：1,000 元/戶
花蓮縣
誰能領：未受機構收容之列冊低收入戶
領多少：第一款 1,000 元/戶；第二、三款 800 元/戶
澎湖縣
誰能領：設籍滿3年且節前90日（6/28前）領有身心障礙證明者
領多少：3,000 元/人（9/16起陸續撥款）
金門縣
誰能領：列冊低收入戶（非公費安置）；55～64歲且戰地政務終止前設籍滿10年、當時滿16歲者
領多少：低收入戶 3,000 元/戶；戰地慰助金 12,000 元/人
連江縣
誰能領：列冊低收入戶、中低收入老人及中低收入身心障礙者
領多少：2,500 元/戶
地方政府提醒，多數中秋禮金均採主動造冊直撥入帳。若符合資格但尚未收到款項，可備妥身分證件與戶籍資料向戶籍地公所社會課或社會局洽詢。