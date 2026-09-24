2026年中秋節落在9月25日，全台13縣市1,000元至1.2萬元的中秋禮金已陸續撥款入帳！今年發放對象多為弱勢家戶與長者，其中基隆市與金門縣更有「2類特定族群」可領到1.2萬元最大紅包。多數款項採金融帳戶直撥，《NOWNEWS今日新聞》整理全台13縣市發放資格限制與補助金額，提醒民眾趕緊查帳確認。

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🟡最高可領12000元！基隆與金門特定族群

本次中秋禮金最高額度達 12,000 元，主要涵蓋兩大類特定對象：第一類為基隆市早期（1984年7月30日前）領取一次退休金之公營事業退休員工第二類則為金門縣符合戰地政務時期慰助資格（年滿55歲至64歲且設籍滿規定年限）之縣民

🟡六都中秋禮金發放清單！資格與金額一次看
台北市
誰能領：列冊低收入戶（設籍且近一年國內居住滿183天，排除浩然敬老院）
領多少：單列一口戶 1,500 元/戶；其餘低收戶 2,000 元/戶（9/18已匯入）

新北市（非全市統一，以林口區為例）
誰能領：列冊低收、中低收、中低老、身障及弱勢兒少
領多少：下福里 1,200～2,000 元/戶；其他16里 900～1,500 元/戶

▲各縣市中秋禮金多採郵局或金融帳戶直接撥款，提醒符合資格的民眾可刷存簿或查帳確認。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲各縣市中秋禮金多採郵局或金融帳戶直接撥款，提醒符合資格的民眾可刷存簿或查帳確認。（示意圖／記者徐銘穗攝）
桃園市
誰能領：設籍滿6個月之65歲以上長者（原住民滿55歲）及列冊低收入戶
領多少：符合資格長者 2,500 元/人；低收入戶 2,000 元/戶

台中市
誰能領：設籍且實際居住之列冊低收入戶（含機構安置戶）
領多少：1,500 元/戶

台南市
誰能領：中秋節當日仍核列低收入戶者
領多少：1,000 元/戶

高雄市
誰能領：設籍且實際居住之列冊低收入戶（近一年國內住滿183天）
領多少：2,313 元/戶（9/10已匯入）

🟡其他縣市禮金發放清單！發放對象金額一覽

基隆市
誰能領：2001/11/30前設籍滿65歲長者或滿55歲原住民（未領國保/老農津貼者）；早期一次退休軍公教與公營事業員工；符合資格身障者
領多少：一般長者 3,000 元/人；早期軍公教 5,000 元/人；早期公營事業員工 12,000 元/人；身障者 1,500 元/人

新竹縣
誰能領：列冊低收入戶
領多少：1,000 元/戶

宜蘭縣
誰能領：第一款列冊低收入戶
領多少：1,000 元/戶

花蓮縣
誰能領：未受機構收容之列冊低收入戶
領多少：第一款 1,000 元/戶；第二、三款 800 元/戶

澎湖縣
誰能領：設籍滿3年且節前90日（6/28前）領有身心障礙證明者
領多少：3,000 元/人（9/16起陸續撥款）

金門縣
誰能領：列冊低收入戶（非公費安置）；55～64歲且戰地政務終止前設籍滿10年、當時滿16歲者
領多少：低收入戶 3,000 元/戶；戰地慰助金 12,000 元/人

連江縣
誰能領：列冊低收入戶、中低收入老人及中低收入身心障礙者
領多少：2,500 元/戶

地方政府提醒，多數中秋禮金均採主動造冊直撥入帳。若符合資格但尚未收到款項，可備妥身分證件與戶籍資料向戶籍地公所社會課或社會局洽詢。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...