全民期盼的「2027普發一萬元」最快要等明年春節，但2026年地方振興加碼仍持續發錢中！花蓮光復鄉第二波 1 萬元振興金於今（24）大平、大馬等4村已正式入帳；萬榮鄉每人 5000 元現金也進入最後倒數，第二波移師公所發放，扣除中秋教師節連假僅剩最後 3 個工作天（含今天）。《NOWNEWS今日新聞》整理兩鄉領取資格與應備文件，提醒鄉親把握時間申領，別錯過了！
🟡萬榮每人5000元！發放資格與金額速看
萬榮鄉振興經濟禮金每人發放 5,000 元現金，採一次性領取，逾期未領視同放棄。資格限制為 2026 年 5 月 26 日（含）前設籍萬榮鄉且發放當日仍設籍者；若為 2026 年 9 月 30 日（含）前出生並完成戶籍登記之新生兒，同樣具備領取資格。
🟡萬榮第二階段移師公所！扣除假日只剩5天
萬榮鄉領取作業分為兩階段，首階段各村定點發放已告一段落。第二階段即日起至 9 月 30 日移至萬榮鄉公所三樓（鄉民代表會）辦理，每日受理時間為 09:00 至 12:00 及 13:00 至 16:00。因適逢週末休假，今（24）日起算僅剩最後 3 個工作天，鄉公所提醒民眾務必留意中午 1 小時休息時間，切勿白跑一趟。
🟡光復鄉第二波今天入帳！逾三千位鄉親受惠
花蓮縣光復鄉每人 1 萬元的振興禮金則採分村匯款方式入帳。針對 6 月 8 日至 8 月 10 日經審核通過的在地鄉親，第一波包含大平、大馬、大全及大興村等 2,960 人已於 9 月 15 日入帳；第二波包含大同、大進、大安與大華村，共約 3,460 位鄉親，撥款金額達 3,460 萬元，於今日（24日）正式撥入指定帳戶。 其他村里，公所仍持續進行相關作業，請留意後續公告 。
🟡領取證件與注意事項！親領與代領規範說明兩鄉公所同步提醒，發放名單均嚴格依據戶籍登記審查。萬榮鄉若有符合資格但未列名冊者，請於 9 月 30 日前檢附「個人詳細記事戶籍謄本」至公所辦理補發。申領證件方面，本人親領需攜帶身分證正本、印章與領取通知單；若由非同戶親屬代領，則須備妥委託書、雙方身分證件、印章、通知單及村長證明書，建議提前辦妥初審以利現場快速領取。
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萬榮鄉振興經濟禮金每人發放 5,000 元現金，採一次性領取，逾期未領視同放棄。資格限制為 2026 年 5 月 26 日（含）前設籍萬榮鄉且發放當日仍設籍者；若為 2026 年 9 月 30 日（含）前出生並完成戶籍登記之新生兒，同樣具備領取資格。
萬榮鄉領取作業分為兩階段，首階段各村定點發放已告一段落。第二階段即日起至 9 月 30 日移至萬榮鄉公所三樓（鄉民代表會）辦理，每日受理時間為 09:00 至 12:00 及 13:00 至 16:00。因適逢週末休假，今（24）日起算僅剩最後 3 個工作天，鄉公所提醒民眾務必留意中午 1 小時休息時間，切勿白跑一趟。
🟡光復鄉第二波今天入帳！逾三千位鄉親受惠
花蓮縣光復鄉每人 1 萬元的振興禮金則採分村匯款方式入帳。針對 6 月 8 日至 8 月 10 日經審核通過的在地鄉親，第一波包含大平、大馬、大全及大興村等 2,960 人已於 9 月 15 日入帳；第二波包含大同、大進、大安與大華村，共約 3,460 位鄉親，撥款金額達 3,460 萬元，於今日（24日）正式撥入指定帳戶。 其他村里，公所仍持續進行相關作業，請留意後續公告 。
🟡領取證件與注意事項！親領與代領規範說明