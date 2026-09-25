「每人1500元消費券」限時開搶！台中大坑商圈為帶動觀光，特別推出「大坑好滋味券」，民眾只需花費 800 元就能拿到 1500 元面額抵用券，等同享超狂近半價優惠。活動採全台線上抽籤登記，截止至 9 月 29 日中午。《NOWNEWS今日新聞》整理完整申領與匯款流程，帶您一文掌握！

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🟡800元換1500元！大坑好滋味券登場

為活絡地方觀光經濟，台中大坑商圈獲得經濟部商業發展署輔導，特別推出「大坑好滋味券」促銷方案。大坑商圈理事長東正勝指出，大坑區域擁有十分完善的登山步道，平日與週末皆吸引眾多健行遊客，但大多人在完成登山行程後便離去；商圈內其實匯聚眾多在地特色美食與溫泉產業，希望透過本次活動延長旅客停留時間，規劃一日遊甚至二日遊行程，將人潮轉化為在地消費力。

▲2026台中大坑好滋味800元換1500元優惠折抵，即日起至9月29日開放全台線上登記抽籤。（圖／翻攝大坑商圈臉書）
▲2026台中大坑好滋味800元換1500元優惠折抵，即日起至9月29日開放全台線上登記抽籤。（圖／翻攝大坑商圈臉書）
🟡大坑商圈好滋味券開跑！限量發放300份

本次推出的「大坑好滋味券」全台民眾皆可參與申請，只要以 800 元現金即可購入面額 1500 元的消費券，可在商圈合作店家折抵使用。由於發行數量僅限量 300 份，活動全面採線上登記抽籤制，預計於 9 月 29 日中午 12 點在「大坑商圈」臉書粉絲專頁進行線上直播抽籤，公開決定幸運中獎名單。

🟡好滋味券領取5步驟看！先抽籤再匯款領券

Step 1、線上登記抽籤：進入官方「臺中大坑商圈線上購物網」註冊並登入會員，領取「購買資格抽獎券」完成登記。

Step 2、鎖定9/29直播開獎：9 月 29 日中午 12 點於「大坑商圈」臉書粉專看直播抽籤，中獎後系統將自動發送「購買憑證」至會員票夾。

Step 3、線上結帳匯款800元：中獎者需至會員中心「票券管理」將憑證放入購物車，並匯款 800 元至指定台中地區農會大坑分部帳戶。

Step 4、官網對帳填寫末五碼：完成轉帳後，須前往官網「訂單查詢」頁面填寫匯款帳號末五碼供核對。

Step 5、獲得抵用券現場消費：經工作人員確認入帳無誤後，抵用券即會自動派發至會員帳戶，便可至大坑特約店家折抵消費。

▲2026大坑好滋味券5步驟購買流程，9/29直播抽籤後發放憑證，匯款對帳成功即可至合作店家抵用。（圖／翻攝大坑商圈臉書）
▲2026大坑好滋味券5步驟購買流程，9/29直播抽籤後發放憑證，匯款對帳成功即可至合作店家抵用。（圖／翻攝大坑商圈臉書）


🟡常見問答懶人包速看！抽籤與匯款流程說明

Q1：去哪裡參加大坑好滋味券抽籤登記？

民眾只要點選官方「MyQR 平台」連結，登入會員後領取「購買資格抽獎券」即完成抽籤登記。

Q2：好滋味券何時開獎？在哪裡收看？

主辦單位訂於 9 月 29 日中午 12 點，在「大坑商圈」臉書官方粉絲專頁進行現場直播抽籤。

Q3：抽中後該如何進行付款？使用時需要注意什麼？

獲選者須前往會員中心「票券管理」，將購買憑證加入購物車後，匯款 800 元至指定金融帳戶（銀行代碼 625，台中地區農會大坑分部，戶名：台中市大坑商圈管理委員會，帳號：62514-01-004222-0）。主辦單位提醒，發放消費券後恕不退換，且前往店家使用本券消費時恕不找零。

Q4：轉帳匯款後，如何確認拿到消費券？

匯款完畢後，請務必至官網「訂單查詢」填寫轉帳帳號末五碼，待人工審核入帳後，抵用券便會自動存入會員票夾中使用。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...