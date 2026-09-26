日籍女星阿部瑪利亞來台灣發展8年，曾經加入網路節目《木曜4超玩》主持班底，受封「木曜女神」，30歲的她今（26）日無預警拋出雙喜臨門震撼彈，宣布和交往一段時間的圈外男友結婚，且已經懷孕升格為準媽媽。
宣告結婚懷孕 阿部瑪利亞：希望繼續支持我爹斯
阿部瑪利亞寫下：「想在這裡跟大家分享關於我個人的事情，我和交往一段時間的圈外人結婚了！同時，我們也迎來了新的生命，覺得這一切像奇蹟一樣，真的很感謝，也會好好珍惜這個禮物，謝謝一直以來支持我的大家，還有平常在工作上一直照顧、幫助我的夥伴們，希望未來的我，可以持續帶給大家幸福和快樂，也希望大家可以繼續支持我爹斯！」
2017年，阿部瑪利亞從日本AKB48移籍至台灣姐妹團TPE48（後改名AKB48 Team TP），正式開啟在台灣的演藝活動，她於2019年自團體畢業，選擇繼續留在台灣深耕，跨足YouTube與網路節目主持，其中成為《木曜4超玩》主持群而廣為人知，近年更在台灣考取駕照、中文檢定，並於去年宣布成立自己的公司，完全融入台灣在地生活。
上演溫馨接送情 阿部瑪利亞曾和陳百祥傳緋聞
阿部瑪利亞過去被週刊拍到和《木曜4超玩》的前製作人陳百祥深夜駕駛保時捷上演溫馨接送情，並在車內密集交談而傳出緋聞，不過雙方互動並無親密肢體接觸，如今突然宣布結婚懷孕的喜訊，讓大批粉絲感到震驚，紛紛送上祝福。
阿部瑪利亞IG
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阿部瑪利亞寫下：「想在這裡跟大家分享關於我個人的事情，我和交往一段時間的圈外人結婚了！同時，我們也迎來了新的生命，覺得這一切像奇蹟一樣，真的很感謝，也會好好珍惜這個禮物，謝謝一直以來支持我的大家，還有平常在工作上一直照顧、幫助我的夥伴們，希望未來的我，可以持續帶給大家幸福和快樂，也希望大家可以繼續支持我爹斯！」
2017年，阿部瑪利亞從日本AKB48移籍至台灣姐妹團TPE48（後改名AKB48 Team TP），正式開啟在台灣的演藝活動，她於2019年自團體畢業，選擇繼續留在台灣深耕，跨足YouTube與網路節目主持，其中成為《木曜4超玩》主持群而廣為人知，近年更在台灣考取駕照、中文檢定，並於去年宣布成立自己的公司，完全融入台灣在地生活。
上演溫馨接送情 阿部瑪利亞曾和陳百祥傳緋聞
阿部瑪利亞過去被週刊拍到和《木曜4超玩》的前製作人陳百祥深夜駕駛保時捷上演溫馨接送情，並在車內密集交談而傳出緋聞，不過雙方互動並無親密肢體接觸，如今突然宣布結婚懷孕的喜訊，讓大批粉絲感到震驚，紛紛送上祝福。
阿部瑪利亞IG