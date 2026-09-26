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2026年9月26日的MLB例行賽賽程表

台灣時間 客隊 主隊 客隊先發投手 主隊先發投手 01:05 芝加哥小熊 波士頓紅襪 克萊·霍姆斯（Clay Holmes） 亞歷克·甘博亞（Alec Gamboa） 04:05 巴爾的摩金鶯 紐約洋基 崔佛·羅傑斯（Trevor Rogers） 布倫丹·貝克（Brendan Beck） 06:00 芝加哥小熊 波士頓紅襪 大衛·彼得森（David Peterson） 布萊恩·貝約（Brayan Bello） 06:40 匹茲堡海盜 底特律老虎 布巴·錢德勒（Bubba Chandler） 傑克森·喬布（Jackson Jobe） 06:40 坦帕灣光芒 費城費城人 弗雷迪·培洛塔（Freddy Peralta） 克里斯多福·桑契斯（Cristopher Sanchez） 06:45 紐約大都會 華盛頓國民 未定 安德魯·阿爾瓦雷斯（Andrew Alvarez） 07:05 巴爾的摩金鶯 紐約洋基 布蘭登·楊（Brandon Young） 未定 07:07 辛辛那提紅人 多倫多藍鳥 尼克·洛多洛（Nick Lodolo） 荷西·索利亞諾（Jose Soriano） 07:10 亞特蘭大勇士 邁阿密馬林魚 雷·克爾（Ray Kerr） 尤里·培瑞茲（Eury Perez） 07:40 克里夫蘭守護者 堪薩斯市皇家 蓋文·威廉斯（Gavin Williams） 諾亞·卡麥隆（Noah Cameron） 07:40 科羅拉多落磯 芝加哥白襪 菅野智之（Tomoyuki Sugano） 尚恩·柏克（Sean Burke） 07:40 聖路易紅雀 密爾瓦基釀酒人 麥可·麥格里維（Michael McGreevy） 羅伯特·加瑟（Robert Gasser） 08:10 德州遊騎兵 明尼蘇達雙城 雅各·迪格隆（Jacob deGrom） 喬·萊恩（Joe Ryan） 09:40 亞利桑那響尾蛇 聖地牙哥教士 布蘭登·法特（Brandon Pfaadt） 凱西·麥茲（Casey Mize） 09:40 休士頓太空人 奧克蘭運動家 杭特·布朗（Hunter Brown） 雅各·羅培茲（Jacob Lopez） 10:10 洛杉磯天使 西雅圖水手 瑞德·德特默斯（Reid Detmers） 布萊斯·米勒（Bryce Miller） 10:15 洛杉磯道奇 舊金山巨人 塔里克·史庫柏（Tarik Skubal） 尤尼奧爾·馬特（Yunior Marte）

美國職棒大聯盟（MLB）進入例行賽尾聲，9月26日將迎來多場精彩對決。其中，底特律老虎隊（Detroit Tigers）將在主場迎戰匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates），這將是台灣好手李灝宇本賽季最後一個系列賽。而已經挺進季後賽的洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）則將前往客場，與同區宿敵舊金山巨人隊（San Francisco Giants）展開例行賽最後的三連戰。《NOWNEWS》整理9月26日MLB完整賽程、焦點賽事及台灣區轉播資訊。老虎隊與海盜隊的三連戰首戰將於台灣時間早上6點40分開打。主場作戰的老虎隊將派出喬布（Jackson Jobe）擔任先發投手，迎戰海盜隊的錢德勒（Bubba Chandler）。效力於老虎隊的台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）近期手感發燙，自6月以來繳出了高達.292的打擊率，這項數據在老虎全隊名列前茅。李灝宇在打擊區的選球耐心與出色的反方向推打能力，讓他成為球隊陣中不可或缺的進攻火力。本場面對海盜隊的比賽，球迷們也將持續關注這位台灣小將能否延續火熱狀態，為球隊建功。另一場備受矚目的焦點戰役，將於台灣時間早上10點15分登場。目前以97勝62敗穩居國家聯盟西區龍頭的道奇隊，將作客迎戰戰績65勝94敗的巨人隊。道奇隊本場將推出本季表現優異的強投史庫柏（Tarik Skubal）掛帥先發。史庫柏本季已斬獲11勝7敗，防禦率僅2.85，並飆出176次三振，展現極強的壓制力。而地主巨人隊則將由馬特（Yunior Marte）登板迎戰。儘管道奇隊已確定晉級季後賽，並將於10月初迎來分區系列賽，但面對世仇巨人隊，道奇勢必仍會全力以赴。而在這個系列賽中，陣中日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）等主力打者的表現，也將是球迷們關注的焦點。：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。