美國職棒大聯盟（MLB）進入例行賽尾聲，9月26日將迎來多場精彩對決。其中，底特律老虎隊（Detroit Tigers）將在主場迎戰匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates），這將是台灣好手李灝宇本賽季最後一個系列賽。而已經挺進季後賽的洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）則將前往客場，與同區宿敵舊金山巨人隊（San Francisco Giants）展開例行賽最後的三連戰。《NOWNEWS》整理9月26日MLB完整賽程、焦點賽事及台灣區轉播資訊。
老虎迎戰海盜 台灣好手李灝宇蓄勢待發
老虎隊與海盜隊的三連戰首戰將於台灣時間早上6點40分開打。主場作戰的老虎隊將派出喬布（Jackson Jobe）擔任先發投手，迎戰海盜隊的錢德勒（Bubba Chandler）。
效力於老虎隊的台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）近期手感發燙，自6月以來繳出了高達.292的打擊率，這項數據在老虎全隊名列前茅。李灝宇在打擊區的選球耐心與出色的反方向推打能力，讓他成為球隊陣中不可或缺的進攻火力。本場面對海盜隊的比賽，球迷們也將持續關注這位台灣小將能否延續火熱狀態，為球隊建功。
道奇客場踢館巨人 例行賽最終系列戰開打
另一場備受矚目的焦點戰役，將於台灣時間早上10點15分登場。目前以97勝62敗穩居國家聯盟西區龍頭的道奇隊，將作客迎戰戰績65勝94敗的巨人隊。
道奇隊本場將推出本季表現優異的強投史庫柏（Tarik Skubal）掛帥先發。史庫柏本季已斬獲11勝7敗，防禦率僅2.85，並飆出176次三振，展現極強的壓制力。而地主巨人隊則將由馬特（Yunior Marte）登板迎戰。
儘管道奇隊已確定晉級季後賽，並將於10月初迎來分區系列賽，但面對世仇巨人隊，道奇勢必仍會全力以赴。而在這個系列賽中，陣中日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）等主力打者的表現，也將是球迷們關注的焦點。
2026年9月26日的MLB例行賽賽程表
2026美國職棒大聯盟賽季可以去哪裡看？
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。
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老虎隊與海盜隊的三連戰首戰將於台灣時間早上6點40分開打。主場作戰的老虎隊將派出喬布（Jackson Jobe）擔任先發投手，迎戰海盜隊的錢德勒（Bubba Chandler）。
效力於老虎隊的台灣好手李灝宇（Hao-Yu Lee）近期手感發燙，自6月以來繳出了高達.292的打擊率，這項數據在老虎全隊名列前茅。李灝宇在打擊區的選球耐心與出色的反方向推打能力，讓他成為球隊陣中不可或缺的進攻火力。本場面對海盜隊的比賽，球迷們也將持續關注這位台灣小將能否延續火熱狀態，為球隊建功。
道奇客場踢館巨人 例行賽最終系列戰開打
另一場備受矚目的焦點戰役，將於台灣時間早上10點15分登場。目前以97勝62敗穩居國家聯盟西區龍頭的道奇隊，將作客迎戰戰績65勝94敗的巨人隊。
道奇隊本場將推出本季表現優異的強投史庫柏（Tarik Skubal）掛帥先發。史庫柏本季已斬獲11勝7敗，防禦率僅2.85，並飆出176次三振，展現極強的壓制力。而地主巨人隊則將由馬特（Yunior Marte）登板迎戰。
儘管道奇隊已確定晉級季後賽，並將於10月初迎來分區系列賽，但面對世仇巨人隊，道奇勢必仍會全力以赴。而在這個系列賽中，陣中日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）等主力打者的表現，也將是球迷們關注的焦點。
2026年9月26日的MLB例行賽賽程表
|台灣時間
|客隊
|主隊
|客隊先發投手
|主隊先發投手
|01:05
|芝加哥小熊
|波士頓紅襪
|克萊·霍姆斯（Clay Holmes）
|亞歷克·甘博亞（Alec Gamboa）
|04:05
|巴爾的摩金鶯
|紐約洋基
|崔佛·羅傑斯（Trevor Rogers）
|布倫丹·貝克（Brendan Beck）
|06:00
|芝加哥小熊
|波士頓紅襪
|大衛·彼得森（David Peterson）
|布萊恩·貝約（Brayan Bello）
|06:40
|匹茲堡海盜
|底特律老虎
|布巴·錢德勒（Bubba Chandler）
|傑克森·喬布（Jackson Jobe）
|06:40
|坦帕灣光芒
|費城費城人
|弗雷迪·培洛塔（Freddy Peralta）
|克里斯多福·桑契斯（Cristopher Sanchez）
|06:45
|紐約大都會
|華盛頓國民
|未定
|安德魯·阿爾瓦雷斯（Andrew Alvarez）
|07:05
|巴爾的摩金鶯
|紐約洋基
|布蘭登·楊（Brandon Young）
|未定
|07:07
|辛辛那提紅人
|多倫多藍鳥
|尼克·洛多洛（Nick Lodolo）
|荷西·索利亞諾（Jose Soriano）
|07:10
|亞特蘭大勇士
|邁阿密馬林魚
|雷·克爾（Ray Kerr）
|尤里·培瑞茲（Eury Perez）
|07:40
|克里夫蘭守護者
|堪薩斯市皇家
|蓋文·威廉斯（Gavin Williams）
|諾亞·卡麥隆（Noah Cameron）
|07:40
|科羅拉多落磯
|芝加哥白襪
|菅野智之（Tomoyuki Sugano）
|尚恩·柏克（Sean Burke）
|07:40
|聖路易紅雀
|密爾瓦基釀酒人
|麥可·麥格里維（Michael McGreevy）
|羅伯特·加瑟（Robert Gasser）
|08:10
|德州遊騎兵
|明尼蘇達雙城
|雅各·迪格隆（Jacob deGrom）
|喬·萊恩（Joe Ryan）
|09:40
|亞利桑那響尾蛇
|聖地牙哥教士
|布蘭登·法特（Brandon Pfaadt）
|凱西·麥茲（Casey Mize）
|09:40
|休士頓太空人
|奧克蘭運動家
|杭特·布朗（Hunter Brown）
|雅各·羅培茲（Jacob Lopez）
|10:10
|洛杉磯天使
|西雅圖水手
|瑞德·德特默斯（Reid Detmers）
|布萊斯·米勒（Bryce Miller）
|10:15
|洛杉磯道奇
|舊金山巨人
|塔里克·史庫柏（Tarik Skubal）
|尤尼奧爾·馬特（Yunior Marte）
📍華視（CTS）：免費無線電視，通常週末早晨轉播熱門賽事。
📍緯來體育台：老牌體育頻道，提供例行賽至季後賽固定轉播與中文講評。
📍東森電視（東森洋片台）：有線電視頻道，部分週末賽事提供LIVE直播。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：透過中華電信MOD收看，提供多場MLB賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看，MAX頻道提供更多場次。
📍Apple TV+：播出《週五棒球夜》（Friday Night Baseball）。
📍MLB.TV：MLB官方付費串流平台，可觀看全聯盟賽事。
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