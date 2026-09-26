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▲李夢（右）在《那個我最親愛的陌生人》飾演更生女子，左為飾演她罹患失智症父親的張曉雄。（圖／張作驥電影工作室提供）

中國女星李夢在熱播劇《蘭香如故》演活正宮惡女「趙星棠」，一場抓姦重頭戲，她極具張力的無聲演技被劇迷封神，李夢曾經自費搭機來台爭取國片《那個我最親愛的陌生人》的角色試鏡，深厚的表演功底獲得導演張作驥的青睞，李夢為了演出增肥下盤、練台語還在台灣待了2個月，相當不容易。張作驥當年籌拍《那個我最親愛的陌生人》苦尋不到演出女主角呂雪鳳女兒的台灣演員，李夢得知後親自寫email表達合作意願，甚至直接自掏腰包搭機來台灣約張作驥和製片姚經玉見面，積極爭取該角色，確定演出後，張作驥特地為了李夢修改角色設定。李夢在《那個我最親愛的陌生人》飾演頂替渣男友入獄6年、剛假釋的更生人「小夢」，她出獄後必須面對患有失智症的父親、對其百般失望的母親、已經移情別戀的伴侶，以及對自己完全陌生的親生兒子等家人。開拍前，張作驥要求李夢吃胖下半身，以符合坐監6年後的體態，原本也請李夢練習台語，希望至少能聽得懂，她也一直練，但後來並未派上用場，此外，張作驥還不准李夢帶助理來台，安排她一個人住在新店的小商務旅館，讓李夢曾經開玩笑說：「台灣人欺負大陸人啊！」此外，在中國拍片時，導演多半要求演員表演非常標準、有一套演出模式，但張作驥拍片很自由，反而讓李夢無所適從，而李夢在台灣前後待了2個月，雖然面臨生活與工作環境的適應問題，不過這種尷尬、疏離的情況，卻符合角色與母親不合、與兒子不親的設定，李夢最終也克服水土不服等一切挑戰，交出精湛的表演。